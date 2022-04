Tavaszi nagytakarítás: Házi praktikák az allergénmentes otthonért

Az egyik legfőbb allergiakiváltó tényező a háziporatka. Ha porszívózunk, még nem oldottuk meg a kérdést, az ágyneműben is ott van. A gyerek kedvenc plüssállataiban is ott bujkál. A penészgombáról még nem is beszéltünk. Mit tehetünk az allergénmentes otthonért?

A páratartalom normalizálásán túl a következő módon kerülhetjük el a háziporatka és a penészgomba megjelenését:

Kárpittalanítás

A poratkák kedvenc élőhelye a szőnyeg, a kárpit, a függöny, a bútorhuzat. Az atkák elleni harc első lépése legyen ezek kiiktatása. A háziporatka-allergiában szenvedő beteg lakásának padlója lehetőleg könnyen mosható, hézagmentesen záródó parketta, csempe legyen. A lehető legkevesebb szőnyeggel. A függönyök könnyű, műszálas anyagból készüljenek. A bútorok bőr illetve műbőrborításúak.

Hirdetés

Porszívók

A rendszeres takarítás és porszívózás az egyik legeredményesebb lehetőség az atkák elleni harcban. A porszívózás azonban igazán csak akkor hatékony, ha a porszívónak HEPA szűrője van (HEPA filter = high-efficiency particulate air filter), az atkák ugyanis annyira kicsik, hogy a hagyományos porszívó használata során könnyen átjutnak a porzsákon, ezzel is növelve a levegőben lévő allergének számát. A HEPA-szűrő 99.97 százalékos hatékonysággal szűri ki 0.3 mikron nagyságig a por részecskéket, és csökkenti a porszívózás miatt a levegőben szálló allergének mennyiségét.

Légszűrők

A légszűrők a levegőben keringő allergének kiszűrésére alkalmasak. Tudni kell azonban, hogy az allergén-utánpótlást, az atkák életét, és anyagcseréjét megakadályozni nem képesek.

Kontrollált vizsgálatok szerint légszűrő használata önmagában (az allergénszint csökkentésének egyéb módjai nélkül) nem eredményez számottevő klinikai javulást. Alkalmazásuk akkor jön szóba, ha az allergén mentesítés más módszerei (allergén rezervoár eltávolítása, stb.) ellenére a panaszok nem csökkennek, és feltételezhető, hogy a légtér allergén tartalma magas.

A légkondicionáló berendezésekkel a házon kívüli allergének (pollenek, gomba spórák) jórészt kirekeszthetők a lakásokból, hivatalokból. Egyes berendezések a páratartalmat is csökkentik, ami az atkák és penészgombák számára teremt kedvezőtlen életfeltételeket.

Ágyneműk

Életünk 25-30 százalékát ágyban párnák közt töltjük. Az ágynemű egyrészt a legideálisabb atka-tenyészhely, másrészt a legerősebb allergén-expozíciós terület.

A allergén-koncentráció és expozíció csökkentése érdekében több lépést is foganatosíthatunk. Egyrészt az ágyneműt (paplant és párnát is, nem csak a huzatot) 1-2 havonta, 60 Celsius-fokon mossuk. Használjunk sűrűn szőtt, speciális huzatot, mely nem engedi át az atkákat.

Nyáron sokat segíthet az ágyneműk rendszeres napoztatása, ugyanis az atkák sötétségkedvelő lények, a napsugárzás elpusztítja őket. Sajnos a már lerakott atkaürülékkel a nap nem tud mit kezdeni, az csak mosással távolítható el.

Plüssállat-mentesítés

A gyermekek igen gyakran játszanak és alszanak különböző plüssállatokkal. Sajnos bármennyire kedvesek ezek a játékok, tudni kell, hogy igen jó búvóhely az atkák számára. Lehetőleg az allergiás gyermekek ne aludjanak plüssállattal. Igyekezzünk olyan játékállatot beszerezni, mely magas hőfokon (60 Ceslius-fok felett) havonta mosható. Ha ez nem lehetséges, akkor hetente fagyasszuk le a játékállatot legalább 12 órára.

A leghatékonyabb, ha a fagyasztás után mosunk is, ugyanis a fagyasztás elöli az atkákat, de megmaradnak az allergének, melyeket csak mosással lehet eltávolítani. Az atkákra a napfény is pusztítólag hat, ezért a plüssállatok napoztatása is megfelelő megoldás lehet. Sajnos az allergének ezen esetben sem távoznak, ezért a mosás itt is indokolt.

Összefoglalva: tisztaság

A lakás levegőjének relatív páratartalmát tartsa 60 százalék alatt, hőmérsékletét pedig 20 °C alatt.

Naponta kiadósan szellőztesse a szobákat, különösen a hálószobát! Lehetőleg egyformán fűtse a szobákat, s a levegőpárásítót ne tegye a fűtőtest közelébe!

Környezetvédelmi és anyagi okokból egyaránt érdemes automatikus, páraszabályozott szellőző elemeket beépíteni, mely a levegő páratartalmát optimális szinten tudja tartani és nem okoz fűtési többletenergiafelhasználást.

Az ágynemű huzatot hetente cserélje, s legalább 60 °C-on mossa!

Használjon olyan matrac- és ágyneműhuzatot, mely az atkák számára átjárhatatlan, s mégis jól szellőzik.

Poros ruháit és cipőit soha ne a lakószobában cserélje le!

Soha ne fésülködjön a hálószobában!

A bútorok kárpitja lehetőleg szintetikus anyagú legyen! A bőrhuzat előnyösebb, mint a természetes anyagból készült szövet.

A szőnyegeket - különösen a hálószobában - lehetőség szerint cserélje ki résmentesen fugázott parkettára, melyek könnyen tisztíthatók!

Azokat a kárpitokat és szőnyegeket, amelyeket nem tud kicserélni, kezelje atkairtó szerrel!

Lehetőség szerint minden "porfogót" távolítson el, mint például szőnyeg, falvédő, párna, plüssállat, textil lámpaernyő, textil anyagú tapéta, stb.!

Lakása ne legyen túlzsúfolva növényekkel, amin a penészgomba növekedhet! Lehetőleg ne tartson akváriumot!

Minden mosható textíliát mosson ki 60 °C-on, a nem moshatókat pedig adja tisztítóba!

Portörléshez mindig nedves ruhát használjon! Egy csepp eukaliptuszolaj segít elűzni az atkákat.

Használjon HEPA-szűrős porszívót!

Csak mosható plüssjátékokat vegyenek, melyek szivaccsal vannak kitömve! Ezeknek a játékoknak a tisztítására megoldás lehet fagyasztásuk is 12 órára, ugyanis -20 °C-on az atkák elpusztulnak.

Mosás után a nedves ruhákat azonnal szedje ki a mosógépből, ne hagyja őket párás környezetben, ahol a penész növekedni képes.

A zuhanytálcát, kádat, csempéket tisztítsa speciális penészgomba-ölő oldattal!

Szellőztessen rendszeresen!

Ha teheti, magas hegyekbe menjen üdülni, ugyanis 1600 m tengerszint felett az atkák életképtelenek!

(WEBBeteg, forrás: Budai Allergiaközpont)