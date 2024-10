Miért fontos rendszeresen szellőztetni?

A rendszeres szellőztetés hiánya számos egészségügyi problémát vonhat maga után. Mi történhet, ha nem szellőztetünk rendszeresen?

Párásodás, penészesedés

Tevékenységeink végzése közben pára képződik: lélegzetvétel, teregetés, főzés, mosogatás során folyamatosan növeljük a lakásban lévő pára mennyiségét.

A zárt térben képződő pára nem tud eltávozni, így lecsapódik a hidegebb felületeken. A meleg és a magas páratartalom mellett a hiányos szellőztetés kedvez a penészgombák megtelepedésének, a penészesedésnek és ezáltal a penészgomba-allergia kialakulásának.

Nyálkahártyák kiszáradása

A fűtés elvonja a levegő nedvességtartalmát. A fűtött levegő a nyálkahártyákat ingerli, ennek következménye a szem kiszáradása és orrvérzés is lehet, továbbá az akut vagy krónikus légúti betegséggel küzdők panaszai fokozódhatnak.

Fertőző légúti betegségek nagyobb kockázata

A fűtés szárító hatása következtében száraz orr- és toroknyálkahártyán könnyebben meg tudnak telepedni a kórokozók és gyorsan elszaporodva így könnyebben váltanak ki fertőzést.

Zárt légtérben évszaktól és fűtési szezontól függetlenül az aeroszolok feldúsulnak, a COVID-19-et okozó SARS-CoV-2 koronavírusok ezekhez kötődve terejdnek a levegőben, de ugyanez igaz más légúti fertőzések kórokozóira is, például az egyszerű náthát okozó vírusokra. Ha a helyiségben beteg tartózkodott vagy tartózkodik, akkor szellőztetés híján a légtérben lévő kórokozók száma egyre nő. A koronavírus esetében példál kimutatták, hogy zárt terekben hússzor nagyobb a megfertőződés kockázata, mint a szabadban.

Bőrünk kiszáradása

Télen csökken bőrünk ellenálló képessége. Amellett, hogy a hideg és a fagyos szél megviseli, az alacsony légnedvesség-tartalom miatt a fűtött helyiségekben könnyebben ki is szárad.

A fűtött helyiségek száraz levegője és az alacsony páratartalmú hideg levegő gyorsan elvonja a nedvességet a bőrfelszínről. Emiatt a már eleve száraz és érzékeny bőr érdessé, repedezetté, valamint a szokottnál halványabbá válik.

A radon feldúsulása

A radon színtelen, szagtalan radioaktív nemesgáz, az egészségre ártalmas. A radioaktív háttérsugárzás kb. 40 százalékát a radon és bomlástermékei okozzák, ezek mindig jelen vannak a lakóhelyiségek légterében és a szabad levegőben is. A radon az épületekbe elsősorban a talajból, a talaj felől jut be. Dózisa függ a földrajzi viszonyoktól, a talaj szerkezetétől, valamint az időjárástól. A földgázban és a vízben is lehet nagyobb mennyiségű radon. Az építőanyagok is lehetnek radioaktív források, illetve az épületek (hő)szigetelése is hozzájárul a lakótérben a radon feldúsulásához.

Az Oxfordi Egyetem tanulmánya kimutatta, hogy a zárt terekben feldúsult radon tehető felelőssé a tüdőrákos esetek 9 százalékáért és az összes rákos megbetegedés 2 százalékáért, sőt, a dohányosoknál a radon 25-szörös kockázatot jelent.

Hogyan szellőztessen?

A penészesedés megelőzése érdekében nagyon fontos a lakótereket rendszeresen szellőztetni minden évszakban, valamint gondoskodni arról, hogy a levegő páratartalma ne legyen túl magas.

A lakás légterének felfrissítése rendszeres szellőztetéssel, illetve kereszthuzattal oldható meg legjobban. A rendszeres levegőmozgás érdekében szellőztesse át friss levegővel a szobát vagy az irodát rendszeres időközönként! Lehetőleg minden második-negyedik órában szellőztessen szélesre tárt ablakok mellett, alkalmanként legalább 3 percen át. Ez sokkal hatékonyabb, mintha folyamatosan nyitva tartaná a bukóablakot.

Amennyiben a családban valaki valamilyen felső légúti betegségben szenved, gyakoribb szellőztetés szükséges, de a hideg évszakokban arra ügyeljünk, hogy közben a beteg jól be legyen takarózva, ne fázzon!

A meleg helyiségek levegőjét hideg szobába ne szellőztesse át!

Fűtési szezonban a száraz, meleg levegő negatív hatásainak elkerülése érdekében ne melegítse fel túlságosan a levegőt. A fűtőtestet állítsa kisebb hőfokra, vagy ha erre nincs mód, rövidebb időszakokra kapcsolja le a fűtést.

Az épületben megfelelő mértékű szellőzéssel elérhetjük, hogy a radonkoncentráció elfogadható értéket mutasson. A szellőztetés mellett elengedhetetlenül fontos a megfelelő szigetelés a talaj felé, valamint a szigetelés alatti térben felgyűlt radon eltávolítása, erre több épületgépészeti megoldás létezik.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Szerzők: Bak Marianna, biológus szakfordító és Balázsi Viktor, újságíró-szerkesztő