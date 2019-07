Allergiás a poratkára? Ne válasszon rákféléket az étlapról!

Gondolta volna, hogy poratka allergiával egy ráksaláta is veszélyes lehet? Prof. Nékám Kristóf, a Budai Allergiaközpont allergológusa a poratka allergia és az ételallergiás tünetek közti kapcsolatra figyelmeztet.

Poratka allergia a molekuláris diagnosztika előtti időkben

A hagyományos IgE alapú allergiavizsgálattal (Prick teszt, vagy vérből végzett allergiavizsgálat) az allergének kivonatát vizsgálják, ez azonban csak a teljes allergén kivonatra adott reakciót mutatja meg. Ez azt jelenti, hogy ha a betegnél poratka allergiára utaló tünetek – elsősorban orrdugulás, szem-orr-viszketés, köhögés, kiütések, ekcéma – jelentkeztek, akkor a poratka elleni ellenanyag mértéke magasabb értéket mutatott.

Árulkodó komponensek

Pár éve, a molekuláris diagnosztika megjelenése óta azonban ismert, hogy az allergének több komponensből állnak, s ezek eltérő tulajdonságokkal rendelkeznek. Ez azért lényeges, mert így meg lehet állapítani, hogy a poratka allergia a légúti és bőrtüneteken túl, okozhat-e egyéb panaszt is a betegnek. Ha például a poratka allergén Der p 2, Der f 2 komponense mutat pozitivitást, akkor az atkával fertőzött liszt fogyasztása okozhat ételallergiához hasonló tüneteket. Egy másik komponens pedig azt mutathatja meg, hogy mekkora eséllyel alakul ki asztma a későbbiekben a poratka allergiás betegnél. Egy új típusú vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy az egyes allergének összetevőinek pontos értékét is kimutassa. A multiplex allergiateszt is vérmintából történik, ám a korábbinál jóval részletesebb elemzést nyújt, így pontosabb diagnózist tesz lehetővé.

Tudjon meg többet Molekuláris vizsgálatok Magyarországon

Keresztallergia a rákfélékkel

A multiplex allergiateszt elvégzésével, poratka allergiás beteg esetében meg lehet határozni, hogy pontosan melyik összetevő okozza a tüneteit. A poratka allergén is több összetevőből áll, ezek közül, ha valakinél a Der p 10 mutat pozitivitást, akkor figyelnie kell, mert ez a komponens keresztallergiát okozhat a rákfélékkel. A poratka is ízeltlábú, a rákokkal közeli rokonságot mutat, így Der p 10 pozitivitás esetén megeshet, hogy a poratka allergiások közismert tünetei – orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás – mellett a betegnél egy ráksaláta elfogyasztása is allergiás reakciót okozhat.

Az anafilaxiát is megelőzheti, ha tudja, hogy Ön érintett-e!

Ha valakinél igazolódik a Der p 10 pozitivitás, akkor a jövőben el kell kerülnie a rákfélék fogyasztását. Ha vizsgálat alapján felmerül az életveszélyes allergiás reakció, az anafilaxia veszély lehetősége, akkor életmódbeli tanácsok mellett szükség lehet életmentő gyógyszer (adrenalin tartalmú öninjektor, az életveszélyes tüneteket okozó anafilaxia első tüneteinek észlelésekor kell beadni) alkalmazására, amit szükség esetén allergológus orvos fel is ír.



Prof. Dr. Nékám Kristóf, allergológus