Egészséges otthon: szabaduljon meg a hálószobában rejtőző kórokozóktól!

Életünk közel harmadát töltjük alvással. Az ágyneműben azonban, ha nem megfelelően tisztítja azt, számos olyan dolog megbújhat, amely veszélyt jelenthet az egészségére! Íme, egy útmutató az ágynemű megfelelő tisztán tartásához, valamint az egészséges hálószobához.

Mi lehet az ágyneműben?

Ha mikroszkóp alá tenné az ágyneműjét, minden bizonnyal meglepődne azon, amit lát. Szinte minden ágy tele van poratkákkal, mely mikroszkopikus méretű lények az elhalt hámsejtekkel táplálkoznak. Ezek ugyanabban az ágyban és ágyneműben élnek és szaporodnak, amelyben Ön is alszik. Az egyetlen módja annak, hogy megszabaduljon az élősködőktől és a kórokozóktól, ha rendszeresen és megfelelő módon mossa az ágyneműit. Ellenkező esetben Önnél is kialakulhatnak allergiás tünetek vagy a meglévők fokozódhatnak, és gyengülhet az immunrendszere. A poratka azonban nem az egyetlen dolog, ami megtelepedhet az ágyában. Hálóterének higiéniáját az alábbi anyagok is befolyásolják:

elhalt hámsejtek – Testünkről körülbelül naponta egy millió bőrsejt hámlik le, így elkerülhetetlen, hogy ezek egy része éjszaka, az ágyban kössön ki, eledelül szolgálva a poratkának.

olaj – A testünk természetes olajokat bocsát ki, míg alszunk, ami szintén az ágyneműn köt ki.

izzadság – A természetes párolgás mellett sokakat érint az éjszakai izzadás problémája, továbbá hőség idején a természetes izzadás is fokozottá válhat.

élelmiszer morzsák – Ha szeret az ágyban fekve falatozni, a morzsák és egyéb élelmiszer részecskék is az ágyneműbe kerülhetnek.

Milyen gyakran kell ágyneműt mosni?

A megfelelő higiénia érdekében az ágyneműt legalább kéthetente, ám ideális esetben hetente mosni szükséges! Emellett fontos, hogy ne csak az ágyneműhuzatokat és a lepedőt, de magát a párnát és a paplant is legalább évente kétszer mossa ki! A párnákban penész és más baktériumok bújhatnak meg, melyek hasmenést, asztmát, hörghurutot okozhatnak! Ha eddig sosem mosta ki a párnáját, ajánlatos lecserélni, és az újat rendszeresen tisztítani!

Amennyiben beteg van a háznál, érdemes a lepedőjét, ágyneműjét naponta cserélni. Ha erre nincs lehetőség, legalább a párnahuzatot mindenképp cserélje naponta!

Intsen búcsút a kórokozónak megfelelő mosással

A termékeken szereplő használati utasítás mellett tartsa szem előtt az alábbi szabályokat, amelyek segítségével hálótere tiszta és élősködőktől, baktériumoktól mentes maradhat.

Ágynemű

Sose mossa a ruhákkal együtt ágyneműjét!

Közepes hőfokon (50-60 C) mossa az ágyneműt! A kórokozók elpusztításához ez a hőmérséklet is elegendő, ám az ennél magasabb hőfok károsíthatja a textíliát.

A szennyezett, foltos ágyneműt áztassa be, használjon folttisztítót!

Az ágyneműt használat előtt mindig hagyja teljesen megszáradni! A szárítást a legjobb szabad levegőn végezni, amennyiben nem nagy a levegő pollenkoncentrációja.

Takaró

A gyapjútakaróban – természetes anyagánál fogva - könnyebben felhalmozódhatnak a kórokozók, ezért érdemes a lehetőségeihez mérten minél gyakrabban, hideg vízben átmosni.

Az ágynemű cseréje alkalmával porolja ki a takaróját, hogy eltávolítsa belőle a szennyeződéseket!

Ágytakaró

Az ágytakaró praktikus kellék, hiszen napközben védelmet nyújt, segít az ágyneműjét tisztán tartani.

Az ágytakarót alacsony hőfokon mossa, és használat előtt hagyja teljesen megszáradni!

Párna

Alacsony hőfokon mossa, és amennyiben van rá mód, hideg környezetben szárítsa!

Naponta rázza fel, hogy megszabaduljon a lappangó portól és elhalt hámsejtektől!

Gyakran levegőztesse a párnákat, hogy felfrissüljenek! Tegye az ablakpárkányra, vagy terítse a nyitott ablak alá elhelyezett ruhaszárítóra!

Hogyan alakíthat ki egészséges hálóteret, ha allergiás?

Mivel a poratkák másik kedvenc helye a szőnyeg, lehetőleg kerülje használatát a hálószobában – válasszon inkább parkettát vagy kőpadlót! Ha nem tud lemondani a szőnyegről, rövid szálút válasszon, és porszívózza ki legalább hetente egyszer!

A sötétítőfüggöny és nehéz drapériák helyett rolót, reluxát használjon a hálószobában! Az ablaküveget és keretet rendszeresen törölje át, portalanítsa, hogy elkerülje a szobában szálló por miatt kialakuló szénanáthát vagy asztmás rohamot!

A lehető legkevesebb tárgy legyen a hálószobában! Költöztesse a könyveket, dísztárgyakat másik szobába, továbbá az ágy alatt se tároljon semmit!

A poratka és a penész a meleg, nedves helyeken telepszenek meg leghamarabb, ezért melegben, ha teheti, használjon légkondicionálót a hálóban (alacsony hőmérsékleten nem tudnak a poratkák megfelelően lélegezni), nedves helyen pedig alkalmazzon párátlanító készüléket! A szoba páratartalma ideális esetben 30-50% között mozog!

Az allergiás betegeknek nem javasolt megosztani a hálószobát a családi kedvencekkel, hiszen az állatszőr mellett más, veszélyes szennyeződések is bekerülhetnek az ágyneműbe!

