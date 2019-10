Hol alakulhatnak ki kövek a szervezetben?

Mely szervekben alakulhatnak ki leggyakrabban kövek a szervezetben? Mi okozhatja ezeket, milyen tüneteik lehetnek, és hogyan kezelhetők?

Húgyhólyag és vesék

A hólyagkövek oka lehet az, hogy nem üríti teljesen ki a hólyagot, de kialakulhatnak akkor is, ha a vizelete túl sokat tartalmaz egyes ásványi anyagokból, míg másokból túl keveset. Ezek a kövek maguktól alakulnak ki, de előfordulhat, hogy egy kisebb vesekő a húgyhólyagba csúszik és ott egyre nagyobb lesz. A tünetek közé tartozik a ködös vagy véres vizelet, és a has alsó részének fájdalma vizelés közben. Orvosa sebészeti beavatkozással vagy gyógyszerrel kezelheti az állapotot, de akár hanghullámokkal vagy lézerrel is apróra törheti a köveket.

A vesékben vesekövek, azaz kemény kristályrögök akkor alakulnak ki, ha az ásványi anyagok – általában kalciumalapú – felhalmozódnak a húgyutakban. Meglehetős fájdalommal járnak, ami különösen a hátban érződik a csípő és a bordák közelében, elsősorban akkor, ha részlegesen vagy teljesen blokkolják a vizelet áramlását. Előfordul, hogy a vizeletben vér vagy akár maga a vesekő is látható. A kisebb kövek maguktól, a vizelettel távoznak a szervezetből, a nagyobbaktól azonban gyakran csak műtéttel lehet megszabadulni.

Hirdetés

Epehólyag

Ez a kis szerv a has jobb felső részén tárolja az epe nevű emésztőfolyadékot. A koleszterin és az epében található bilirubin nevű vegyület epekőhöz vezethet. Általában a nagyon kicsi kő nem okoz fájdalmat, nem igényel kezelést. Epehólyag-eltávolító műtétre akkor lehet szükség, ha a kövek fájdalmat okoznak, túl nagyok, túl sok kő van, vagy elzáródást okoznak.

Hasnyálmirigy

A hasüreg közepén található szerv olyan hormonokat termel, amelyek segítenek az étel emésztésében és a vércukorszint folyamatos szinten tartásában. A kövek az epehólyagból az epevezetéken át a hasnyálmirigybe juthatnak, és gyulladásba hozhatják azt. A tünetek közé tartozik a láz, hányinger és hasi fájdalom, ami étkezés után erősebb és kisugárzik a hátba. Ha a kő magától nem ürül ki, az orvos endoszkópos beavatkozással vagy műtéttel távolítja el, van, hogy az epehólyaggal együtt.

Torok

A mandulák a torok hátulján található olyan immunszervek, amelyek segítenek kiszűrni a baktériumokat. Élelmiszer, elhalt bőr vagy egyéb anyagok is csapdába eshetnek itt, majd megkövesedve úgynevezett „tonsillolitokká” válnak. A tünetek közé tartozhat a torokfájás, rossz lehelet és a fehér foltokkal tarkított duzzadt mandulák. Általában a kövek fogkefével vagy egy vattapálcával óvatosan ledörzsölhetők, vagy sós vizes gargalizálással eltávolíthatók. Ha mindez sikertelen, beszéljen orvosával!

Száj

Nem tudjuk pontosan, hogy miért, de a kövek a szájban is megjelenhetnek. Fájdalmasak, duzzadtak lehetnek, és blokkolhatják a nyálcsatornát. A fehéres kövek a nyelv alatt akár szabad szemmel is láthatók, de általában nem súlyosak. Gyakran eltávolíthatók több víz fogyasztásával, laza masszázzsal vagy valamilyen savanyú dolog szopogatásával. Ha mégsem, az orvos távolítja el.

Prosztata

Ez egy kis mirigy a férfiak húgyhólyagja közelében, és a sperma védelmét biztosító folyadékot termeli. Az itt kialakuló kövek mákszem méretűek, és leginkább középkorú és idősebb férfiaknál fordulnak elő. Általában nem kell kezelni, mert ritkán okoznak tüneteket. Néha azonban elfertőződnek, ami prosztatagyulladást és húgyúti problémákat okozhat. Ez antibiotikumot vagy egyéb kezelést igényelhet.

Orr

Ez a ritka kő - gyakran gyermekkorban - akkor alakul ki, amikor egy darab gomb, radír, mag, fa vagy valami hasonló ragad meg az orrjáratban. Az évek során olyan ásványi anyagokat vonzhat, mint a kalcium, magnézium és vas, és egyre nagyobb lesz. Végül tünetként fájdalom vagy büdös orrváladék jelentkezik, amely csak egy orrlyukból folyik. Orvosa valószínűleg műtéttel távolítja el.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; webmd.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus