Egy krónikus, gyulladásos bőrbetegség - A lichen planus

A lichen planus egy krónikus, gyulladásos bőrbetegség, amely a lakosság 1–2 százalékát érintheti.

A lichen planus tünetei

Jellegzetes tünetei a kis, lapos, pirosas-lilás színű, nem ritkán fehér pikkelyekkel fedett kiütések, melyek akár testszerte megjelenhetnek, de leggyakrabban a csukló, az alkar, a lábak, a tenyér, a talp területén jellemzőek.

Amennyiben a fejbőr is kiütéses, pirosság és hajhullás tapasztalható, míg a köröm lichen planus érintettsége esetén hosszanti töredezettség, barázdált körömlemez a tipikus tünet. A betegség a szájat is megtámadhatja, ekkor fájdalmas sebek, fekélyek, illetve szájszárazság, fémes íz vagy égő érzés észlelhető. Ritkán a nemi szerven is megjelenhetnek fényes, piros, fájdalmas foltok.

Kezelési lehetőségek

A lichen planus kezelésére jelenleg még nem létezik hatásos gyógymód, a különféle terápiás lehetőségek erősen korlátozottak.

Az erős viszketés, illetve fájdalom miatt a betegek életminősége jelentősen romlik.

A tüneti kezelések gyakran mellékhatásokat okoznak, úgymint a bőr elvékonyodását, az immunrendszer gyengülését, illetve a fertőzések fokozott kockázatát. A lichen planus egyes formái, mint a nyálkahártyát érintő altípusok, krónikusak és sokszor egyáltalán nem reagálnak a kezelésre.

Hazánkban jelenleg többféle kenőcs, krém, illetve tapasz és kapszula áll rendelkezésre a lichen planusban szenvedő betegek tüneteinek enyhítésére, azonban bármilyen terápiás újdonság reményt jelenthet a gyógyulás útja felé.

Jelenleg is zajlanak kutatások új kezelésekre vonatkozóan

Az amerikai Mayo Clinic kutatói egy jelenleg még klinikai fázisban levő, úgynevezett célzott terápiát találtak a betegség tüneteinek enyhítésére. A célzott kezelés egy adott támadásponton ható biológiai és kémiai terápia együttes elnevezése. A lichen planus molekuláris háttere egy eltúlzott immunválasz, melyben az immunrendszer a normál sejtek ellen fordul. Az immunsejtek jelzőmolekulák (citokinek) segítségével kommunikálnak, a folyamatban Janus‑kináz (JAK) nevű enzimek is közreműködnek. A Janus‑kinázok blokkolásával az immunrendszer túlműködése helyreáll és végső soron csökken a gyulladás. A baricitinib egy szájon át bevehető JAK-gátló, szelektíven képes gátolni a gyulladásos útvonalat, így alkalmas lehet a lichen planusban szenvedő betegek gyógyítására.

A klinikai vizsgálatban a baricitinib alkalmazása során az addig terápiarezisztens betegek korai és tartós eredményt tapasztaltak. A 16 hétig tartó vizsgálat során az alanyok tüneteiben 83%-os javulás következett be, ami jelentősként könyvelhető el. A molekuláris elemzések kiderítették, hogy a gyulladásos útvonal jelzőmolekulái nagy számban csökkentek.

A kutatás fontos lépés az autoimmun és gyulladásos betegségek megértésének és kezelésének összekapcsolásában – nyilatkozta a kutatást vezető bőrgyógyász. Értékes betekintés nyerhető a lichen planus patofiziológiájába és bemutatja ebben az új hatóanyagban rejlő ígéretes kezelési lehetőségeket.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: