A pikkelysömör a szívnek is árt

A pikkelysömörben (psoriasis) szenvedő betegek nem csak bőrtünetektől szenvednek. A gyulladásos folyamatok az egész szervezetet érintik, és növelik a különböző betegségek, így a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát. Ez különösen igaz azokra a betegekre, akik a bőrtünetek mellett ízületi gyulladástól is szenvednek, mely állapot arthritis psoriatica néven is ismert.

A gyulladásos folyamatok érrendszeri betegségeket okoznak

Ennek oka, hogy a gyulladás gyorsítja az erekben a lerakódást és a szűkületet, kialakul az arteriosclerosis, mely a szívinfarktus, stroke és egyéb szív- és érrendszeri betegségek fő oka. Ezért is fontos ezen betegségek egyéb kockázati tényezőinek minimalizálása. Ezt támasztja alá a Toronto Egyetem kutatóinak Lihi Leder által vezetett tanulmánya is, mely 2254 olyan psoriasisos beteg adatait vizsgálta, akik többsége ízületi problémától is szenvedett.

Az elhízás növeli a kockázatot

A kutatók a betegek többségénél a pikkelysömör mellett a szív- és érrendszeri megbetegedések még egy súlyos kockázatát találták: 75 százalékuk túlsúlyos vagy elhízott volt, több mint felüknél pedig kockázatosnak számító volt a haskörfogat mérete. Ennek nőknél 88, de inkább 80 cm alattinak, férfiaknál pedig 102, ideális esetben 94 cm alattinak kell lennie. A tárolt hasi zsír különösen problematikusnak számít, mivel olyan hírvivő anyagokat bocsát ki, melyek serkentik a szervezetben a gyulladásos folyamatokat.

Veszélyes a kezeletlen magas vérnyomás

A vizsgálatban részt vevők körében egyéb kockázati tényezők is gyakoriak voltak. A betegek 45%-ának magas volt a vérnyomása, 49%-ánál pedig emelkedett a vér lipidszintje. Különösen elgondolkodtató, hogy sok beteg a vizsgálat megkezdése előtt nem is tudott a kockázati értékeiről, míg mások a gyógyszereiket nem szedték. Emellett a betegek 17%-a dohányzott, ami szintén terheli az ereket.

A gyulladás cukorbetegséget és szívkoszorúér-betegséget okoz

A pikkelysömörben szenvedőknél olyan betegségek is kialakultak, melyek a gyulladásos folyamatokkal állnak összefüggésben. 13.3%-uk szenvedett 2-es típusú cukorbetegségben, és 6.5 %-uk koszorúér-betegségben, mely növeli az infarktus és agyvérzés kockázatát.

A súlyos kardiovaszkuláris események elkerülése érdekében a kutatók azt ajánlják a pikkelysömörben szenvedő betegeknek, hogy rendszeresen szedjenek gyulladáscsökkentő gyógyszereket. Ezzel nemcsak a bőrt és ízületeket érintő panaszokat enyhítik, hanem a szívet is óvják.

Fontos emellett az egyéb kockázati tényezők figyelemmel kísérése is. A betegeknek rendszeresen ellenőriztetniük kell a vérnyomásukat és a vérük lipidszintjét. Ugyanilyen fontos az egészséges életmód, melyhez hozzájárul a rendszeres fizikai aktivitás, a kiegyensúlyozott étrend és a dohányzásról való leszokás.

A lakosság 2 százaléka érintett

A pikkelysömör olyan autoimmun betegség, mely főként a könyökön, térden és hajas fejbőrön jellemző ezüstös vagy vöröses pikkelyes foltokkal jelentkezik, és a bőr fokozott elszarusodásával jár. A betegségre való hajlam öröklődik, Magyarországon a lakosság 2%-át érinti, a betegek száma körülbelül 200 000. Jelenleg sajnos nem létezik rá gyógymód, ám a tünetek jól kezelhetők.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; Schuppenflechte geht ans Herz (NetDoktor.de)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos