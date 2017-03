Nagyon izzadós vagyok, mit tehetek ellene? - Az orvos válaszol

A fokozott verejtékezés lehet egyes betegségek tünete is, de társulhat bizonyos állapotokhoz is, így gyakran előfordul fokozott verejtékezés kövérség esetén, mert az állandó többletterhet jelent a szervezet számára. Gyakori jelenség a pubertáskori, főleg hónaljban jelentkező verejtékezés, amit az apokrin mirigyek fejlődése, fokozott működése okoz. Fokozott verejtékezés előfordulhat még nagyobb mérvű alkoholfogyasztás, erős cigarettázás, rendszeres aszpirin fogyasztás esetén is. A pszichés problémák, a szorongás gyakran jár izzadékonysággal. Az egész testet érintő izzadás leggyakoribb oka a láz, amit többnyire fertőzés vált ki, s a szervezet védekezésként reagál vele: a lázzal egyidőben megindul a verejtékezés. A csak éjszaka jelentkező erős izzadás oka lehet valamilyen krónikus fertőzés. Leggyakrabban a tüdőtuberkolózis esetén fordul elő. Fokozott éjszakai izzadás lehet tünete egyes hematológiai betegségeknek: a non-Hodgkin és a Hodgkin-limfómáknak. Az endokrin (hormonális) rendszer működésénak zavara is járhat fokozott izzadással. Gyakori tünet a hyperhydrosis a pajzsmirigy túlműködése (hyperthyreosis) esetén. Cukorbetegeknél az izzadás az alacsony vércukorértékre figyelmeztethet. A nők esetében a hormonális változások hatására fokozott verejtékezés következhet be a menstruáció, illetve a klimax idején.



Az izzadás következményei