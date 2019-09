A lábdagadás kialakulásának megelőzése

Gyakran tapasztalhatja, hogy a nap végére bedagadnak a lábai, feszül a bőre, ami kellemetlen nehézlábérzettel társul. A zokni mély bevágást okoz a bokája fölött, a cipője pedig nehezebben jön fel a nap végén, mint a reggeli órákban. Hogyan előzhető meg mindez?

Lehet, hogy eleinte nem tulajdonít nagyobb jelentőséget az ödémásodásnak, pedig ebben a korai stádiumban kellene megelőznie a későbbi visszérbetegség kialakulását. Az alábbiakban hasznos tanácsokat gyűjtöttünk össze a lábdagadás elkerülése érdekében.

1. Vénás torna az egész családnak

Egyre fiatalabb korosztályt érint az ödémásodás, ezért hívja fel gyermekei figyelmét a hosszantartó ülés káros hatásaira. Tanítsuk meg nekik a vénás tornát, az óvodáskorú nyugodtan végezheti a nagyobb gyermekekkel együtt, váljon az esti rutin részévé a mozgás.

2. Szakítsa meg az ülőmunkát!

Ha ön ülő munkát végez, akkor szakítsa meg az egyhelyben ülést legalább fél óránként. Ilyenkor már az is jótékony, ha feláll és sétál az irodában, lift helyett a lépcsőt használja vagy elvégzi az alábbi, mindössze néhány mozdulatból álló gyakorlatsort:

Álljon egyenes talajra, majd emelkedjen lábujjhegyre és vissza. Ismételje meg a mozdulatsort legalább 10-szer.

Tartsa előre karjait és végezzen guggolásokat, amivel segít vért pumpálni medencéje irányába. Ez nem csak vérkeringését pezsdíti fel, hanem combizmait is megdolgoztatja.

3. Fontos a helyes testtartás

Az alsó végtag keringése szempontjából az sem mindegy, hogyan ül. A helyes ülés nem csak a gerince egészsége szempontjából fontos. A hanyag ülés kedvez a refluxbetegség kialakulásának, megakadályozza az egészséges nyirokelvezetést, továbbá gátolja a vénás visszaáramlást a jobb szívfélbe, ezáltal az alsó végtagból is nehezebben tud visszaáramlani a vér és kialakul az ödémásodás.

4. Oldja a feszültséget!

A kupola alakú rekeszizom a mellkasunk és a hasüreg között helyezkedik el, fontos légzőizom, számos képlet halad át rajta. Ha begörnyedünk, akkor feszültség keletkezik benne, ami kórosan befolyásolja főgyűjtőér, a verőerek, a nyirokutak és a nyelőcső állapotát. A rekeszizom feszültségét manuálterápiákkal (pl. Bowen-technika), relaxációval, légző gyakorlatokkal és gyógytorna gyakorlatokkal, jógával oldhatjuk.

5. Előzze meg a visszérbetegség kialakulását!

Sokszor alkati tényezők gyorsítják fel a pangásos állapotok kialakulását. Ha a felmenői között előfordult trombózis, ha nagyon lazák az ízületei és vékony a bőre, akkor már fiatalon oda kell figyelnie a vénás betegségek megelőzésére:

Figyeljen a testsúlyára! Az extra teher állandó cipelése megterheli az ereket.

Használjon kompressziós harisnyákat!

Naponta végezze el a vénás tornát!

Jót tesz a napi minimum 20-30 percig tartó dinamikus séta.

Vegyen rendszeresen váltó hőmérsékletű zuhanyt!

Miért veszélyesek a visszerek? A visszér megnevezés alatt nemcsak a lábakon látható kék ereket értjük, hanem a mélyebben fekvő érhálózatot is, amelynek tágulata gyakran olyan tüneteket okoz – például lábdagadás, nehézláb érzés, éjszakai lábgörcsök –, melyek kapcsán sokan nem gondolnak a vénák betegségének lehetőségére. A probléma ebben rejlik, hiszen sokan csak akkor fordulnak orvoshoz, ha a fájdalom állandósult, esetleg szövődmények alakulnak ki a bőrön, például a boka körüli bőr barnásan elszíneződik, kemény tapintásúvá válik. Holott a szövődmények, köztük a késői vénás lábszárfekély megjelenése, korai kezeléssel megelőzhetőek lennének.



6. Polcolja fel a lábait!

Ha lehetősége van rá, akkor napközben többször is tegye fel a lábát magasra. Ragadjon meg minden ülő testhelyzetet, és polcolja fel a lábait a csípőjétől magasabbra. Ha nincs rá lehetősége, akkor esténként az otthonába tegye mindezt. A konyhai munkák egy része (pl. hámozás) is végezhető megemelt lábbal, de zenehallgatás, esetleg olvasás idejére is felteheti a kanapé szélére vagy egy óriáslabdára.

7. Figyeljen a táplálkozásra!

Kerülje a fehér lisztet, a cukrokat és a sót – ami fokozza a folyadék-visszatartást. Bizonyos táplálék-kiegészítők jó hatással lehetnek, amelyek kötőszöveti alkotórészeket (MSM, kollagén, glüközamino-glikán) tartalmaznak.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Keczán Judit, gyógytornász