A felfázás valóban okozhat húgyhólyaggyulladást?

Téves elképzelés vagy igaz az, hogy a felfázás következtében húgyhólyaggyulladást lehet kapni? Mit lehet tenni a megelőzés érdekében?

Ez valóban nem csak egy mendemonda. Ahogy hideg időben meg lehet fázni, épp úgy össze lehet szedni egy hólyaghurutot is.

Különösen a nőknek kell kerülni a kockázati tényezőket, akik amúgy is hajlamosabbak a húgyúti fertőzésekre, mivel a nők férfiakéhoz képest rövidebb húgycsövén keresztül a baktériumok könnyebben bejutnak a hólyagba. Ezért fontos például, hogy a nedves ruhát és fürdőruhát is mihamarabb cseréljék le, az erősen huzatos helyeket lehetőleg kerüljék el, pont emiatt még a motorozás is veszélyt jelenthet számukra. A hideg kövön való üldögélés is kedvez a fertőzés kialakulásának.

Húgyhólyaggyulladás esetén igyon sok folyadékot, és ha szükségét érzi, azonnal használja a mosdót, ne tartsa vissza vizeletét, hogy a baktériumok minél hamarabb távozzanak szervezetéből, és ne legyen idejük szaporodni. Jó hatása lehet a cickafark- és aranyvessző teáknak is. Súlyosabb esetben antibiotikumterápiára is szükség lehet.

A megelőzés érdekében

A húgyhólyaggyulladás nőknél gyakran közösülés után alakul ki, ezért aktus után minél hamarabb vizelni kell. A kórokozók így még megtelepedés előtt kiürülhetnek.

Igyon elegendő folyadékot.

Ne tartsa vissza a vizeletét. Különösen aktus után fontos a mielőbbi vizelés.

Az amerikai tőzegáfonya a kórokozók megtelepedését gátolja a húgyutakban, ezért kezdeti panaszok esetén vagy a hólyaghurut kiújulásának megelőzésére jól használható.

A hólyaghurut megfelelő kezelés nélkül kiújulhat, sőt a fertőzés akár a vesékre is átterjedhet, vesemedence-gyulladást okozva, ezért, ha a felfázást láz vagy deréktáji fájdalom kíséri, akkor keressen fel egy orvost, aki felállítja majd a pontos diagnózist és megkezdi a személyre szabott kezelést. Szintén orvoshoz kell fordulni ismétlődő hólyaghurut esetén.

Szerző: WEBBeteg - B. M., szakfordító

Forrás: Apotheken-umschau.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos