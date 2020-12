Változókorban is gyakoribbak a húgyúti panaszok

A gyakori vizeléssel, csípő, szúró érzéssel és alhasi fájdalommal járó hólyaghurut szinte minden nő életében előfordul legalább egy alkalommal. A nők - anatómiai adottságaik miatt - fogékonyabbak az alsó húgyúti fertőzésekre. Két korosztály különösen gyakran érintett: a szexuális élet kezdetén álló fiatalok, illetve a változókorban lévő, érettebb korú nők. Vajon mi az összefüggés a menopauza és a húgyúti fertőzések gyakorisága között?

A húgyúti fertőzések két kategóriába sorolhatók: az alsó húgyúti fertőzés, melyet hólyaghurutnak (köznyelvben gyakran felfázásnak) neveznek, és amely a húgycsövet (urethritisz) és húgyhólyagot (cisztitisz) érinti, illetve a felső húgyúti fertőzés, amely a húgyvezetéket és a vesét érinti (pl. vesemedence-gyulladás).

Hogyan ismerhető fel?

Az alsó húgyúti fertőzés jellegzetes tünetei a gyakori és sürgető vizelési inger, a fájdalmas vizelés, az alhasi fájdalom, esetleg láz. A vizelet kellemetlen szagú, zavaros, vagy akár véres is lehet. A felső húgyúti fertőzést magas láz, hidegrázás, émelygés, hányás és oldaltáji fájdalom kísérheti.

A hólyaghurut jól kezelhető, akár spontán is gyógyulhat. Nem múló, vagy súlyosbodó panaszok esetén feltétlenül orvosi kivizsgálásra és adekvát kezelésre van szükség a komolyabb szövődmények (pl. felső húgyúti gyulladás) elkerülése érdekében.

Mi vezethet a kellemetlen panaszokhoz a változókorban?

A klimax során bekövetkező hormonális változások egyik eredménye a szervezet ösztrogénszintjének csökkenése – valójában a hólyaghurutra való hajlam fokozódásának oka is valahol itt keresendő. Az ösztrogén hiánya ugyanis gyengíti a vizeletet tároló húgyhólyagot és a vizelet elvezetéséért felelős húgycsövet, és megváltoztatja a hüvely savas kémhatását. Mindezek következtében gyengül e szervek védekezőképessége, és a menopauzát követően a nők hajlamosabbá válnak a bakteriális és gombás fertőzésekre.

Mi a teendő? A húgyúti fertőzések kezelése

Az ösztrogénszint csökkenésével a nemi és húgyúti szerveknél egyfajta sorvadás (urogenitális atrófia) figyelhető meg. Az elvékonyodó hám pedig sérülékenyebbé és a különböző fertőzésekre fogékonyabbá válik. A menopauza jól ismert tünetei (pl. hőhullámok, alvászavar) idővel enyhülnek, majd meg is szűnnek, a nemi szerveket és húgyúti szerveket érintő változások azonban az életkor előrehaladtával súlyosbodhatnak.

A hüvelyi atrófiához kapcsolódó tünetek:

a vagina teltségének csökkenése

hüvelyszárazság, mely viszketéssel vagy égő érzéssel jár

fájdalmas nemi aktus

a hüvely savas kémhatásának változása miatt fokozott hajlam húgyúti fertőzésekre

Az alacsony ösztrogénszint következtében csökken a hüvely védekezőképességéért, savas kémhatásáért felelős Lactobacillusok száma is, így a káros baktériumok könnyebben szaporodnak el és okoznak fertőzést.

A húgyúti fertőzéseket legtöbb esetben a nem megfelelő higiénia miatt vagy szexuális aktus során a húgyúti traktusba bekerülő baktériumok okozzák. Egyes vizsgálatok szerint a vizeletürítés halogatása és az elégtelen folyadékfogyasztás szintén hozzájárulhat a húgyúti fertőzések kialakulásához, mivel a pangó vizelet, vagy a csökkent vizelettermelés kedvező feltételeket biztosít a kórokozók szaporodásához.

Mit lehet tenni húgyúti fertőzés ellen?

Az első és legfontosabb lépés a megfelelő folyadékbevitel biztosítása és a személyes higiénia.

A szövődményes húgyúti fertőzések esetén mindenképp orvosi konzultáció szükséges. Ezek a fertőzések antibiotikummal jól kezelhetők. Az antibiotikum típusa és a kezelés időtartama attól függ, alsó vagy felső húgyúti fertőzésről van-e szó, de a gyógyszerválasztást befolyásolja a fertőzés súlyossága is. Súlyosabb vagy nagyobb fájdalommal járó esetekben az antibiotikum mellé az orvos fájdalomcsillapítót is felírhat, hogy enyhítse a vizelés során jelentkező égő fájdalmat, mely mindaddig jelentkezhet, amíg az antibiotikum ki nem fejti a hatását. Fájdalomcsökkentő hatású a hasra helyezett meleg vizes palack is, ami a legtöbb háztartásban megtalálható, és hatékony megoldás lehet a legkellemetlenebb időszakban.

Egyes kutatások eredményei arra utalnak, hogy az ösztrogénpótló terápia (tabletta vagy krém formájában) csökkentheti a húgyúti fertőzések előfordulását a változókorú nőknél, ám ezzel kapcsolatban még további vizsgálatokra van szükség.

Házi praktikák - Amit Ön is megtehet az egészségéért

A súlyosabb húgyúti fertőzéseket nem ajánlott házi praktikákkal kezelni, ugyanakkor az alábbi tippek segíthetnek a betegséggel járó kellemetlenségek enyhítésében, illetve a panaszok kiújulásának megelőzésében:

Kerülje a kávét, alkoholt és az erősen fűszeres ételeket, a szénsavas italokat, valamint a mesterséges édesítőket, melyek irritálhatják a húgyhólyagot.

Fontos, hogy odafigyeljen a megfelelő folyadékfogyasztásra, hiszen a rendszeres vizelés segít a baktériumok kiürítésében. Általános szabály, hogy annyi folyadékot kell fogyasztani, hogy a vizelet szinte színtelen legyen.

Ne tartsa vissza vizeletét, rendszeresen ürítse a hólyagját napközben. Ez fokozottan fontos a nemi aktust követően, még akkor is, ha nem érez vizelési ingert.

Válasszon természetes anyagú, kényelmes fehérneműt, és kerülje az illatosított intim mosakodókat és betéteket!

