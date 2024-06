Repülés terhesen - Kockázatok és tanácsok

A repülőút általánosságban nem ellenjavallt, azonban speciális tennivalókat igényelhet és bizonyos esetekben érdemes elhalasztani az utazást. Mikor lehet repülni terhesség ideje alatt és mikor nem ajánlott?

A terhesség ideje

Szakmai irányelvek (az Amerikai Szülész-Nőgyógyász, az Amerikai Gyermekgyógyász és az Amerikai Légiorvosi Társaság állásfoglalása) szerint a terhesség 36. hetéig nem ellenjavallt repülőn utazni, ha megfelelően légnyomás-kiegyenlített gépen történik az utazás, valamint ha szövődménymentes a terhesség.

Általánosságban a terhesség második trimesztere (13-27. hét) a legkedvezőbb a repülés szempontjából, mivel ebben az időszakban a legalacsonyabb a spontán vetélés, a rosszullétek és a koraszülés kockázata.

Érdemes az adott légitársaság saját szabályairól is érdeklődni, mert a szüléshez közeledve előfordulhat, hogy nem vállalják a felelősséget, hiszen a repülő nem tud megállni, ha szülni kell. Egyes társaságoknál a 28. héttől igazolást kérhetnek a terhesség koráról és hogy minden rendben van a terhességgel, a 36. hét után pedig sok társaságnál nem szabad repülőre szállni a koraszülés kockázata miatt.

Veszélyeztetett terhesség esetén a várandósság teljes ideje alatt ellenjavallt a repülés.

A repülőút időtartama

A terhesség nem betegség, viszont olyan állapot alakulhat ki, ami eltér a normális, fiziológiástól. Ilyen például a trombózis való fokozott hajlam, ami a hosszú repülőút során még nagyobb kockázatot jelenthet. A terhesség és a hosszú utazás külön-külön is fokozza a trombóziskészséget, ezért több kockázati tényező összeadódása már jelentősen növelheti a vérrögképződés bekövetkezésének valószínűségét. A rövidebb, 2 órán belüli utazások minimális, a tengeren túli 6-8 órás utazások már jelentős kockázatnövekedéssel járnak.

A vérrögképződés megelőzésének kulcsa a további rizikótényezők ismerete és lehetőség szerint azok csökkentése.

Jó, ha esetleg már azt tudja, hogy van-e veleszületett trombózishajlama, ilyen pl. a Leiden-mutáció, és ennek megfelelően orvosa tanácsai szerint kell megtenni a szükséges megelőző lépéseket.

A lábak rendszeres mozgatása, és lehetőleg az óránkénti séta nagyon fontos.

A megfelelő folyadékfogyasztásra is figyelni kell az utazás előtt és alatt is. A repülőgép száraz levegője felgyorsítja a dehidratálódást.

Orvosa tanácsára szükség lehet terhesség esetén is véralvadásgátló alkalmazására, illetve kompressziós harisnya viselésére.

További tudnivalók és tanácsok

Az öv használata terheseknek ugyanúgy szükséges fel- és leszállás során, mint nem terheseknek. A szabályokról azonban az egyes légitársaságoknál is érdemes érdeklődni. Az öv rendszerint úgy van kialakítva, hogy a has alatt rögzítsen, és nem túl szorosra is állítható.

Egyesek tartanak a nagy tengerszint feletti magasságban erősödő sugárterheléstől, ám ez a hatás - különösen egy-egy repülőút során - elhanyagolható, nincs érdemi hatása a magzatra.

Ajánlott a könnyű, rendszeres táplálkozás utazás alatt is, kerülje a nehéz ételeket.

A legfontosabb, hogy repülés előtt kérje ki szülész-nőgyógyásza tanácsát is, beszélje meg vele utazása részleteit.

A várandós nő egyébként pedig rendszerint érzi, hogy mennyire terhelhető, ezért ha nem érzi magát kellően felkészültnek, inkább ne vállalkozzon a repülőútra.

WEBBeteg Orvos válaszol - Dr. Deli Tamás és Dr. Farkas Ágnes szülész-nőgyógyász szakorvosok