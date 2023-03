Ajánlott-e tenger gyümölcseit fogyasztani terhesség alatt?

A várandós nők gyakran kapnak mindenféle tanácsot: ezt tegyék, ezt ne tegyék - mindezeket az étkezéssel kapcsolatban is. Az egyik, különösen fontos ajánlás a tenger gyümölcseire vonatkozik: elegendő halat kell fogyasztani, de semmiképpen sem annyit, hogy az már káros következményekkel járjon. A fogyasztandó halak elkészítésére pedig kiemelten kell figyelni.

A hal fontos tápanyagforrás, ezért fogyasztását nem szabad kerülni, magyarázza a Dél-kaliforniai Egyetem prevenciós orvoslással foglalkozó docense egy most megjelent tanulmány kapcsán. Várandósoknak heti három adag halnál nem szabad többet fogyasztaniuk, hiszen a vízi élőlények higannyal és egyéb felhalmozódó szerves anyagokkal lehetnek szennyezve.

A halfogyasztás fontossága

A halak jelentős omega-3-zsírsav-tartalommal rendelkeznek, melyek rendkívül fontosak terhesség alatt és azonkívül is. A kolin, amely szintén egy, a halfélékben található vegyület, támogatja a magzat gerincvelőjének fejlődését, valamint a kognitív funkciók kialakulását. A terhesség alatti halfogyasztás egészségügyi előnyeiről szóló tanulmányok megállapították, hogy azon anyák gyermekeinek, akik a várandósság idején hetente egy-három alkalommal fogyasztottak halakat, jobb volt a vérnyomás-, koleszterinszint- és derékkörfogat-értéke. Ezek az anyagcsere egészségének fontos jelzőszámai.

Egy másik tanulmány a halakban szintén nagy mennyiségben megtalálható hosszú szénláncú zsírsavak, az EPA (eikozapentaénsav) és a DHA (dokozahexaénsav) értékeket elemezte az állapotos nők vérében. Arra a következtetésre jutottak, hogy azoknál a nőknél, akiknél az első és második trimeszterben a legalacsonyabb volt ezen vegyületek szintje, tízszer nagyobb valószínűséggel következett be koraszülés, szemben azokkal, akiknél a legmagasabb vérzsírsavértékeket mérték.

A hosszú szénláncú zsírsavak hiánya sejtszinten okoz stresszt mind az anyánál, mind a méhlepényben, amely negatív következményekkel járhat mindkettőjükre. Mindezért az EPA és a DHA megfelelő mennyiségű bevitele nélkülözhetetlen várandósság idején.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) szerint a halak az omega-3 és omega-6-zsírsavak mellett fontos vas-, jód-, kolin-, szelén-, D- és B 12 -vitamin-források.

Vannak azonban olyan halfélék, amelyek a legkisebb mennyiségben is problémát okozhatnak a bennük levő magas higanytartalom miatt, így az alábbiakat az FDA nem javasolja várandósság idején. A higany ugyanis a méhlepényen átjutva károsíthatja a magzatot.

Nem javasolt halfélék

királymakréla

marlin

atlanti tükörhal

cápa

kardhal

lágysugaras hal (a Mexikói-öbölből)

nagyszemű tonhal

Az Amerikai Szülészek és Nőgyógyászok Szakmai Kollégiumának (ACOG) ajánlása alapján az állapotos nőknek kerülniük kell a nagyobb mennyiségű halfogyasztást, a fentebb felsorolt halféléket pedig érdemes teljes mértékben kiiktatni az étrendjükből. A vendégségben fogyasztott halak esetében ajánlatos utánanézni, hogy mik az egészségügyi ajánlások az adott vízterületre vonatkozóan, ahonnan a hal származik, valamint korlátozzák egy adagra a belőlük való étkezést és azon a héten már ne fogyasszanak egyéb halfajtákat.

Mely halak és a tenger mely gyümölcsei fogyaszthatók biztonsággal terhességben?

Az FDA részletes listát tett közzé a terhességben biztonsággal fogyasztható halakról: a legjobb választásnak ítéltekből heti két-három adag, míg a jó választások listájából heti egy adag nyugodt szívvel fogyasztható. Egy adag kb.10 dkg halat jelent.

Legjobb választásnak minősül amerikai homár hekk sima lepényhal atlanti (más néven amerikai) vajhal hering spanyol makréla atlanti árnyékhal kagyló sügér atlanti makréla languszta szardella csuka lazac szardínia édesvízi rákok lepényhal tengeri pér fekete tengeri sügér maréna tilápia fésűkagyló nyelvhal tintahal foltos tőkehal (nem nyers) osztriga tonhal garnéla pisztráng tőkehal harcsa rája vékonybajszú tőkehal

Jó választásnak bizonyul álsügér fekete tőkehal nagyszájú bivalyhal birkafejű hal fűrészes sügér ördöghal chilei tengeri sügér hosszúúszójú tonhal (konzerv, fagyasztott) ponty csattogóhal lágysugaras hal (az Atlanti-óceánból) sárgaúszójú tonhal csíkos sügér laposhal szürke árnyékhal domború (spanyol) makréla nagy aranymakrahal vérengző makrahal

Fontos javaslatok, amire figyeljünk oda

Felmerülhet kérdésként az is, hogy ehet-e szusit, aki várandós?

A válasz egyértelműen nem, hiszen a szusi, szasimi, ceviche, a nyers osztriga, a nyers kagylófélék (pl. fésűkagyló) parazitákat és baktériumokat (beleértve a Listeriát is) tartalmazhatnak, amelyek súlyos terhességi szövődményeket okozhatnak. Bármilyen tenger gyümölcsét minimum 62 Celsius-fokon kell elkészíteni a receptben előírt ideig. A füstölt halakkal is óvatosan kell bánni, szintén a Listeria veszélye miatt: érdemes legalább 73 Celsius-fokon főzni őket (kivéve, ha konzerv vagy üveges, hosszú eltarthatóságú).

Mikor van teljesen átsütve a tenger gyümölcse?

A kagyló, a garnélarák és a homár húsának tejfehérnek kell lenniük. A kagylókat csak akkor szabad fogyasztani, ha a sütés-főzés során már kinyílt a héjuk.

Szerző: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Seafood in Pregnancy: To Eat or Not to Eat? (drugs.com)