Hogyan kezelhetőek és előzhetőek meg a merevedési zavarok?

Az állapot hátterében álló ok és az állapot súlyossága mellett érdemes azt is mérlegelni a kezelés kiválasztásánál, hogy mennyi pénzt hajlandó elkölteni erre, és hogy mik az Ön és partnerének személyes igényei.

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy ha ezzel a problémával áll szemben, mindenképpen orvoshoz kell fordulnia a háttérben álló ok kiderítése és szüség esetén kezelése érdekében, hiszen a panaszt súlyos és feltétlenül kezelendő betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek stb.) is okozhatják. Cikkünkben ezek kezelésére külön nem térünk ki.

A merevedési zavarokra jelenleg számos kezelési mód áll rendelkezésére. Ezek között találhatók gyógyszerek, egyszerű mechanikus készülékek, műtét, illetve pszichés tanácsadás.

Az állapot hátterében álló ok és az állapot súlyossága fontos tényező annak meghatározására, hogy melyik kezelés, illetve mely kezelések kombinációja a legjobb. Ön és orvosa azt is mérlegelje, hogy mennyi pénzt hajlandó elkölteni erre, továbbá azt is, hogy mik az Ön és partnerének személyes igényei.

Megelőzés Bár a legtöbb férfi életében időnként kialakul merevedési zavar, az alábbi tanácsok megfontolásával ennek a valószínűsége csökkenthető:



1. Csökkentse alkohol fogyasztását, ha az több, mint 0,5 l sör, 2 dl bor vagy 0,5 dl rövidital (illetve ezekkel a mennyiségekkel azonos alkoholtartalmú egyéb ital).



2. Egyáltalán ne szedjen nem orvos által rendelt tudatmódosító szert, pl. nyugtatót, altatót!



3. Ha van, szabaduljon meg testsúlyfeleslegétől!



4. Hagyja abba a dohányzást!



5. Rendszeresen sportoljon!



6. Csökkentse a stresszt, aludjon eleget!



7. Birkózzon meg a szorongással és a depresszióval!



8. Rendszeresen keresse fel orvosát ellenőrző- és szűrővizsgálatok végett!

Szájon át szedhető gyógyszerek

Ez lehetővé teszi, hogy a péniszbe nagyobb mennyiségű vér áramoljon be, de nem automatikusan, hanem megfelelő fizikai és pszichés stimuláció esetén.

Számos férfi észlel javulást ezen gyógyszerek alkalmazásával attól függetlenül, hogy mi a háttérben álló ok.

Ezek a gyógyszerek sok szempontból hasonlóak, de vannak köztük különbségek is.

Más a dózisuk, más a hatástartamuk és valamelyest különböznek a lehetséges mellékhatások.

Jelenleg azonban még nem áll rendelkezésre elég adat arról, hogy a különböző eredetű potenciazavarokban mikor melyik a legjobb.

Nem minden férfinél alkalmazhatók a potencianövelők

Bár ezek a gyógyszerek nagyon sok emberen segítettek, nem minden férfinél alkalmazhatók. Abban az esetben, hogyha Önnek szívinfarktusa, stroke-ja, életet veszélyeztető szívritmuszavara volt az elmúlt hat hónapban, ne alkalmazza ezeket a gyógyszereket. Ha Önnek azt mondták, hogy a szex megterheli vagy veszélyezteti a szívét, beszéljen orvosával egyéb lehetőségekkel kapcsolatosan.

Ne szedje egyidejűleg a sildenafilt, a tadalafilt és a vardenafilt más nitráttartalmú gyógyszerrel, például nitroglicerinnel, izoszorbid-mononitráttal vagy izoszorbid-dinitráttal! Ezen gyógyszerek kombinációja szédülést, alacsony vérnyomást és keringési zavarokat okozhat.

Ne várja el ezektől a gyógyszerektől, hogy azonnal megoldják az impotenciát! Lehet, hogy a dózist módosítani kell, vagy azon kell változtatni, hogy mikor veszi be a gyógyszert. Mielőtt bármilyen gyógyszert bevesz, beszéljen orvosával a lehetséges előnyökről, hátrányokról és mellékhatásokról.

Prosztaglandin E (alprostadil)

Jelenleg két olyan kezelés is van, ami az alprostadil alkalmazását foglalja magában. Az alprostadil a prosztaglandin E nevű helyi hatású hormon szintetikus formája. A hormon kitágítja az ereket a péniszben, ezzel növeli a véráramlást és lehetővé teszi az erekciót. Az alprostadil kétféleképpen alkalmazható:

Injektálva . Ezzel a módszerrel egy finom, vékony tű segítségével injektálják az alprostadilt a pénisz tövébe, vagy oldalára. Ez általában öt-húsz perc alatt eredményez erekciót és kb. 1 órán keresztül tart. Mivel az injektált gyógyszer közvetlenül a szivacsos hengerekbe jut, az alprostadil bármely férfi esetén hatékony terápia. És mivel a beadáshoz használt tű nagyon vékony, ezért minimális fájdalommal jár együtt. Az alkalmazással megjelenő mellékhatások közé tartozik az esetleges vérzés az injekció helyén, a túl hosszú ideig fennálló erekció, illetve hegesedés az injekció helyén. Egy injekció költsége nagyon magas lehet.

Otthon alkalmazható húgycsövön keresztüli kezelés. Ennek során eldobható applikátor segítségével egy kisméretű kúpot lehet felhelyezni a pénisz hegyébe. Ez a kúp kb. 5 centi mélyen van a húgycsőben és a hatóanyag felszívódik a péniszbe, ezáltal fokozva a vér átáramlását és erekciót eredményezve. Bár itt nem kell tűt használni, sokak számára kényelmetlen ez a kezelési forma. A mellékhatások közé tartozhat a fájdalom, kisfokú vérzés a húgycsőből, a szédülés és a hegesedés.

Hormonszubsztitúciós kezelés

Azon kisszámú férfinak, akinél a tünetek hátterében a tesztoszteronhiány áll, a tesztoszteronszubsztitúció jelenthet megoldást.

Pszichés segítség Ha a potenciazavar hátterében stressz, szorongás, vagy depresszió áll, orvosa felvetheti Önnek, hogy Ön és partnere keressen fel egy pszichológust vagy pszichiátert, akinek van tapasztalata a szexuális problémák kezelése terén.

Vákuum eszközök

Ezen kezelési mód során külső vákuumot illetve egy vagy több gumigyűrűt alkalmaznak. Kezdetnek egy üres műanyag csövet kell a pénisz felé helyezni. Ezt követően egy kézi pumpa segítségével vákuumot kell létrehozni a csőben, ezáltal vér szívódik be a péniszbe.

Ha már megfelelő az erekció foka, egy szorító gyűrűt kell egy a pénisz tövéhez helyezni az erekció fenntartása végett, ezután eltávolítható a vákuumkészülék. Az erekció általában elég hosszan fennáll ahhoz, hogy megfelelő szexuális kapcsolat kialakuljon. A közösülés után el kell távolítani a gyűrűt.

Érműtét

Ezt a kezelési módot általában akkor alkalmazzák, hogyha a pénisz vagy a kismedence területén teljesen elzáródott egy ellátó artéria. A műtét célja a véráramlás akadályát képező elzáródás megszüntetése és ezáltal a természetes erekció lehetőségének visszaállítása. A műtét segítségével a merevedési zavar korrigálható, amennyiben az érelzáródás volt a merevedési zavar fő oka. A hosszú távú sikeresség még nem tisztázott.

Péniszimplantátumok

Ennél a kezelési formánál a sebész a pénisz két oldalára egy-egy implantátumot helyez fel, ami lehetővé teszi, hogy olyan gyakran és olyan hosszan alakuljon ki erekció, amilyen hosszan és gyakran csak szeretné.

Az implantátumok vagy felfújhatóak, vagy eleve félkemény szilikon vagy poliuretán rudak. A kezelés drága és általában nem ajánlott mindaddig, amíg más módszereket nem próbáltak ki először.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, pszichoterapeuta