Nem kötelező szűrővizsgálatok terhesség alatt

Vannak olyan szűrővizsgálatok, amelyeket a kismamák egyéni döntésük alapján vehetnek igénybe, önköltségi alapon. Ezek a kötelező vizsgálatokhoz képest többletinformációt nyújtanak a magzat egészségi állapotáról.

A téma cikkei 2/1 A terhesség során kötelező szűrővizsálatok

2/2 Nem kötelező szűrővizsálatok terhesség alatt

A várandósság hónapjai alatt vannak olyan vizsgálatok, amelyeken minden kismamának át kell esnie. Ezeket a vizsgálatokat a társadalombiztosítás terhére végzik, vagyis egyetlen várandósnak sem kell fizetni az elvégzésükért.

Az opcionális, rendszerint magánszolgáltatóknál térítési díj ellenében elvégezhető vizsgálatok a következők lehetnek:

4D ultrahangvizsgálat

Manapság nagy népszerűségnek örvend a magzati 4D ultrahangvizsgálat. Előnye nem csak annyi a hagyományos, kétdimenziós leképezéshez képest, hogy a leendő szülők számára sokkal látványosabb. Tapasztalt szakember számára ez az eljárás nagy segítség azon elváltozások felismerésében, amik a magzat testfelszínén jelentkezhetnek (pl. a nyitott gerinc vagy a nyúlajak) vagy amik a koponyán belül fedezhetők fel. A vizsgálatnak tehát adott esetben diagnosztikai értéke is van.

A szülők általában valamilyen adathordozón meg is kapják a babáról készült felvételt, amelynek köszönhetően sokkal inkább el tudják képzelni, hogyan is nézhet ki a magzatuk. A vizsgálat már minden nagyobb városban elérhető, az ára is viszonylag kedvező.

Érdemes a második trimeszter második felében végeztetni, amikor már szépen látszik a kisbaba. A 30. hét után viszont akár amiatt, hogy már túl nagy a baba, vagy a feje befordult a medencébe, már kevésbé látványos.

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Kromoszómavizsgálat korábban, ma kombinált teszt

A 35 év feletti kismamáknak minden esetben felajánlották korábban a magzati kromoszómavizsgálat elvégzésének lehetőségét.

A kromoszómavizsgálat azonban invazív jellegű szűrővizsgálat (olyan orvosi eljárás, melynek során a testbe vágás vagy szúrás által behatolnak), ami magában hordozza a vetélés kockázatát. Manapság már van arra mód, hogy néhány vérvétellel és ultrahangos szűréssel megbecsüljék a Down-szindróma és a velőcsőzáródási rendellenességek előfordulásának valószínűségét. Így, ha az eredmény negatív, a kromoszómavizsgálat elvégzésére nincsen szükség.

A szűrésnek több állomása van, attól függően, hogy a kismama mikor jelentkezik vizsgálatra, illetve hogy mire van igénye.

Az úgynevezett kombinált tesztet a terhesség első trimeszterében végzik, a 10. hét után, leggyakrabban a 12. heti genetikai ultrahanggal párban. Manapság számtalan, elsősorban monoszómiás (egy gén eltérésével járó) betegség is diagnosztizálható. Ezek elvégzéséről a kismama dönthet – mivel a vizsgálat önköltséges és nem olcsó – figyelembe véve, hogy a szülész orvosa mely vizsgálatokat javasolja a kórtörténet és életkor alapján, hogy milyen vérvételeket küldjenek el számára. Az eredmény kb. egy hét alatt van meg. Illetve ugyanabban az időpontban ultrahangos szűrés is történik, ennek során megmérik a magzati tarkóredő vastagságát és az orrcsont jelenlétét is vizsgálják (Down-szindrómás magzatoknál ugyanis a tarkóredő vastagabb és az orrcsont később jelenik meg, mint egészséges babáknál). Az eredmények ismeretében meghatározzák a betegség valószínűségét.

Integrált teszt

Az úgynevezett integrált teszt esetén az első és a második trimeszterben is történik egy-egy laborvizsgálat. Az ultrahangos szűrés a kötelező terhesgondozás keretein belül történik. A laboreredmények alapján számszerűsítik a rendellenességek előfordulásának kockázatát (pozitív az eredmény akkor, ha az előfordulás valószínűsége nagyobb, mint 1:150).

Egyéb vizsgálatok

Bizonyos esetekben a kockázatosabb mintavételi eljárásokra (magzatvíz-vizsgálat, méhlepényboholy biopszia, magzati vérvétel a köldökzsinórból) van szükség, ezek azonban 1-2% körüli mértékben növelik a vetélés kockázatát.

Van még néhány olyan laborvizsgálat, ami a szülészorvos javaslata alapján (tehát ha gyanú van a megbetegedésre) ingyenesen jár a kismamáknak, azonban csupán a kismama kérésére önköltséges alapon végezhető el. Ilyen például a Chlamydia vagy a CMV (cytolmegalia vírus) szűrése.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szimuly Bernadett, általános orvos

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus