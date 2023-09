Intenzív nyugtalanság, izgatottság - Az agitáció mint tünet

Az agitáció kifejezést egy olyan intenzív érzelmi impulzusra használjuk, mely egyszerre a nyugtalanság és a felfokozott izgatottságérzés elegye. Gyakran szorongás és félelemérzet is kíséri, mely sokszor motoros szorongássá alakul, ilyenkor a mozgás szükségessége, igénye, leküzdhetetlen vágya kíséri a belső felfokozott izgatottságérzést.

Esetenként fellelhető kiváltó/provokáló tényező, de sok esetben egyáltalán nem. Általában olyan fizikai tevékenységek kísérik ezt az állapotot, mint a kezek tördelése vagy túlzott beszédesség, amelyeket pszichomotoros agitációnak neveznek.

Az agitált állapot lehet egyes élethelyzetek normális velejárója is, de számos betegség – mind belszervi, mind mentális – kísérőjelensége is. Bár önmagában az agitáltság tehát nem betegség, az agitáció nagyon gyakran valamilyen betegséggel és hangulati zavarral jár együtt. Azok, akik ettől szenvednek, sokkal hevesebben élnek át érzéseket, és hosszabb időn keresztül lehetnek ebben a felfokozott állapotban.

Ebben a cikkben az agitált állapot jellegzetességeit járjuk körbe.

Mi az agitáció oka?

Gyakran előfordul, hogy különféle helyzetekben bizonyos mértékű izgatottságot tapasztalunk. Az izgatottság érzése sok esetben teljesen normális emberi reakció – például stresszhelyzetben, vagy rosszullét esetén. Ezt a sebzettség, feszültség vagy ingerlékenység érzése csak fokozza. Néhány ember azonban nyilvánvaló ok nélkül, vagy a szokásosnál gyakrabban érzi felfokozottan izgatottnak, irritábilisnak magát, ez már aggodalomra adhat okot – ugyanis ez az állapot a háttérben meghúzódó ismeretlen mentális betegségre vagy egyéb belszervi betegségre is utalhat.

Mint sok egyéb pszichés probléma esetében is, az ezzel az állapottal kapcsolatos ismereteink is korlátozottak. Valószínűleg biológiailag az agy neurotranszmittereinek a rendellenessége állhat az agitáció hátterében.

Az agitáció gyakran előfordul az Alzheimer-kór és a demencia egyéb formái, a bipoláris zavar, a depresszió, a skizofrénia, az autizmus, súlyosabb személyiségzavarok, a szerhasználat és/vagy megvonási tünetei, az alkoholfüggőséget kísérő megvonás, illetve delírium esetén és egyes hormonális problémák, mint például a pajzsmirigy-túlműködés esetén is. Egyes egészségügyi állapotok szintén növelik az agitáció megjelenésének kockázatát, mint például fertőzések – beleértve a szepszist –, egyéb endokrin problémák, bizonyos toxinoknak való kitettség, vagy az elektrolitegyensúly-hiány is.

Az agitáció pszichiátriai vészhelyzet jele is lehet – olyan esetben, amikor egy meglévő pszichés rendellenesség gyors kezelést igényel, főleg, ha azt egyre fokozódó beszűkültség is kíséri –, ezért ha ilyen állapotot tapasztalunk tartósan magunk vagy szerettünk esetén, feltétlenül kérjünk orvosi segítséget!

Mik az agitáció jelei?

Az agitációt megélő személyek gyakran belső nyugtalanságot, ingerültséget és szorongást tapasztalnak egyidejűleg. Ez indulatossághoz és irracionális vagy ellenséges viselkedéshez is vezethet. Ahogy az érintettek egyre irritábilisabbá válnak, elkezdhetnek kiabálni vagy akár másokat fenyegetni is. Ezen túlmenően ezek a személyek hajlamosak fizikai tüneteket is megtapasztalni, úgymint folyamatos járkálást, ringatózást, gyors beszédet, izgés-mozgást, kéztördelést, vagy más ismétlődő, repetitív mozdulatokat.

Egy 2018-as tanulmány 583 skizofréniában vagy bipoláris zavarban szenvedő ember adatait vizsgálta, akik agitáltak is voltak. A tünetek az enyhétől a súlyosig terjedtek. A résztvevők körülbelül fele a vizsgálatot megelőző évben agitáltság miatt kórházba is került.

Ezeknek a személyeknek több mint fele kényelmetlenségről, nyughatatlanságról, idegességről, ingerlékenységről, feszültségről vagy túlzott izgatottságról számolt be, és arról, hogy egyszerűen képtelenek voltak egy helyben megülni. 20%-uk belső ellenségességet, az együttműködőképesség nehézségét és a kontrollvesztettséget is megtapasztalta. Kis százalékuknál pedig egyenesen agresszív és erőszakos érzéseket és magatartást is meg lehetett figyelni. Összességében 71%-uk tudatában volt annak, hogy mikor kezd agitált lenni, és 61%-uk tudta is, hogy mi volt ennek a kiváltó oka. A legtöbben azt nyilatkozták, hogy tudják, mit kell tenniük a felfokozott izgatottság megfékezésére, de körülbelül 16%-uk úgy érezte, hogy egyszerűen nem tehetnek ellene semmit.

Kezelés

Különféle megközelítések segíthetnek az agitációban szenvedőknek. Az orvosok diagnózistól függően állítják be a gyógyszerelést, ha már erre is szükség van. Leggyakrabban akutan nyugtató gyógyszereket adnak, melyek gyorsan csökkentik az agitált tüneteket. Emellett azonban nagyon fontos a valódi ok felderítése, ha fény derül kiváltó betegségre – amely lehet mind mentális, mind szomatikus –, akkor ennek az oki terápiája jelenti a valódi megoldást.

Egy képzett és tapasztalt pszichológus/pszichoterapeuta pedig segíthet a személynek azonosítani azokat a gondolatokat és érzéseket, amelyek az agitált tünetek kezdetét jelezhetik. A terápia segíthet olyan gondolatokra és viselkedésekre összpontosítani, amelyek támogathatják őket abban, hogy jobban érezzék magukat, amikor agitáltságot tapasztalnak magukon.

Önsegítő tippek

A következő tippek segíthetnek, ha felfokozott izgatottságot kezdene tapasztalni:

Jusson egy kis lélegzethez, például menjen ki a szabadba sétálni.

Beszéljen egy megbízható személlyel minden induló, fokozódó izgatottságérzésről, a társas támogatás segíthet enyhíteni a helyzetet.

Vegye észre a szomjúságot, éhséget vagy bármilyen más kellemetlen testi érzését, mely nem tudatosulva további belső feszültséghez vezethet.

Alkalmazzon stresszoldó technikákat, ezek rendszeres használata javíthatja az életminőséget.

Sürgősségi orvosi ellátásban kell részesíteni mindazokat, akiknél öngyilkossági gondolatok jellennek meg, vagy fennáll a veszélye az önsértésnek, vagy a heteroagresszív (violens, mások ellen irányuló, támadó) magatartásnak, hogy csökkenthessük a sérülések kockázatát.

Ha rendszeresen érzi magát agitáltnak, irrtáltan izgatottnak, vagy könnyen feldühödik, az annak a jele lehet, hogy megválaszolatlan érzelmi problémákkal küzd. Ha rendszeresen, minden látható ok nélkül kerül ilyen érzelmi állapotba, kérjen időpontot kezelőorvosához. Egy larvált, háttérben meghúzódó mentális vagy fizikai egészségi probléma negatívan befolyásolhatja a hangulatát is. Kezelőorvosa/háziorvosa segíthet az izgatottság okának azonosításában, és szükség esetén megfelelő gyógyszeres kezelést írhat elő és pszichoterápiát javasolhat.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

