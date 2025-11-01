Korai pszichológiai támogatással csökkenthető a depresszió kialakulásának esélye

Fel lehet tartóztatni a depressziót? Erre a kérdésre keresték a választ a Müncheni Műszaki Egyetem kutatói. A válasz pedig az, hogy igen, mégpedig idejekorán elkezdett pszichológiai segítő folyamatban való részvétellel.

A kutatócsapat azt vizsgálta, hogy azok az emberek, akiknél a depresszió első jelei mutatkoznak, pszichológiai támogatással elkerülhetik-e, hogy a betegség kifejlődjön náluk.

Pszichológiai támogatással több mint 40 százalékkal kisebb a kockázat

Összesen 30, kereken 7.000 olyan személy adatait magába foglaló tanulmány metaanalízisét készítették el, akik enyhe depresszív vagy szorongásos tüneteket már mutattak, de még nem alakult ki náluk depresszió. Egy kontrollcsoportra (akik nem kaptak kezelést) és egy intervenciós csoportra (akik pszichológiai tanácsadásban részesültek) osztották őket. Az intervenciós csoport férfi- és nőtagjai is 6-12 pszichológiai ülésen vettek részt, míg a kontrollcsoport tagjai nem részesültek pszichológiai támogatásban.

Minden résztvevőt rendszeres időközönként megkérdeztek az állapotáról és hogylétéről. A válaszok kiértékelése alapján azoknak, akik pszichológiai üléseken vettek részt, jelentősen kisebb volt az esélyük arra, hogy depresszióssá váljanak. Az első hat hónapban a kockázat majdnem a felével (42%) csökkent.

A pszichológiai segítő folyamat pozitív hatása még egy év múlva is megmarad, érezhető

A kutatók megállapításai szerint a pszichológiai támogatás hatása tovább is megmaradt: 12 hónappal később még mindig 33%-kal alacsonyabb volt a depresszió kialakulásának kockázata a pszichológiai segítő folyamatban részesülőknél a kontrollcsoporthoz képest.

Meglepő volt az is, hogy azoknál a férfiaknál és nőknél, akiknek erősebb depresszív és szorongásos tüneteik voltak, a pszichológiai konzultáció preventív hatása még nagyobb mértékben mutatkozott meg.

Kérjen segítséget minél előbb!

A tanulmány megerősíti, hogy a szorongás vagy depresszív tünetek első jeleinek észlelésekor fontos pszichológus vagy pszichoterapeuta segítségét kérni, így sok esetben elkerülhető a pszichés betegség, depresszió kifejlődése.

Ha bizonytalan abban, hogy kihez forduljon, kérheti háziorvosa tanácsát is, illetve ha krízisben van és azonnali segítségre lenne szüksége, akkor kérheti lelkisegély-szolgálatok támogatását is telefonon, esetleg chaten.

Ha ön vagy a környezetében valaki krízisben van, hívja vagy ajánlja az alábbi ingyenesen hívható telefonszolgálatok egyikét: Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok: 116-123 Éjjel-nappal, mobilról és vezetékes telefonról is hívható. Ingyenes. Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat: 06-80-505-503, 18 órától 6 óráig, csak vezetékes telefonról hívható. Ingyenes. Meleg Háttér Telefonszolgálat: 137-37 vezetékesről és mobilról is hívható. Minden nap este 6 és 11 közt. Ingyenes. HIV-vonal HIV-pozitívoknak (Normál tarifával hívható) 06-70-94-97-666 vezetékesről vagy mobilról. Éjjel-nappal. Kék vonal gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat: 116-111 Éjjel-nappal, vezetékes és mobiltelefonról is hívható. Ingyenes. NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyerekeknek telefonszolgálat: 06-80-505-101 Ingyenesen hívható vezetékesről és mobiltelefonról is. Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken este 6-tól 10-ig, valamint kedden reggel 8-tól 12-ig és szerdán 12-14 óra között. Szerdánként 16 és 18 óra között chaten is elérhetők. Délután telefonszolgálat: lelkisegély időseknek. Ingyenes. 06-80-200-866 Este 6-9-ig. Ifjúsági Lelki Elsősegély: 137-00 Hétköznap 17-21 óra között hívható. Ingyenes. EMMA vonal: szüléshez, kismamasághoz kapcsolódó problémákra szakosodott segélyvonal 06 80 414 565 Minden hétköznap 10-12 és este 21-23 óra között. E-mail: [email protected] CallForHelp: lelki elsősegély vonal (alapdíjas) (+36 1 700 4788) és chat mindenkinek, illetve van külön támogató vonaluk is egészségügyi dolgozóknak (+36 1 770 7333) és szociális területen dolgozók számára (+36 1 770 8877). callforhelp.hu/

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Depressionen vorbeugen: Frühe Therapie verringert Risiko (NetDoktor.de)