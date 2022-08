A férfi nemi szerv, ahogy egy urológus ismeri: örömszerzés

A fajfenntartás egyben élvezet forrása is, amit az evolúció a gének továbbadásának motiválására vezetett be. Dr. Sturla Pilskog norvég urológus-sebész Pénisz - Felhasználói kézikönyv című könyve alapján.

Korábban Jelen írás a következő cikk folytatása: A férfi nemi szerv, ahogy egy urológus-sebész ismeri

A régmúlt egyes társadalmaiban – kínai és görög gondolkodók – károsnak ítélték az orgazmust, mivel azt feltételezték, hogy eközben a testből valamiféle anyag távozik, így az elvesz az életenergiából. Ezzel gyökeresen ellentétes volt Galénosz (i. sz. 129-216) görög származású római orvos, filozófus véleménye. Az antikvitás legismertebb, legképzettebb orvosa, aki jelentős szerepet játszott egy sor orvosi tudományág kialakulásában, arra az álláspontra jutott, hogy akár bele is lehet abba halni, ha valakinek nincs rendszeresen orgazmusa.

Azt már modernkori kollégáitól, napjaik orvosaitól tudhatjuk, hogy az orgazmus állapota pusztán a prosztata stimulálása révén is elérhető, és egyes férfiaknál elég a megfelelő gondolat(sor) is ahhoz, hogy megtörténjen a kilövellés (az ejakuláció). A péniszben keletkező ingerület a szeméremidegen át jut a gerincvelőbe, de hasonló idegpályák futnak be oda a prosztata és a végbél felől is.

Hippokratész még úgy gondolta, hogy az erekció mechanizmusa a levegő és valamiféle csigák együttműködése. Az izgalom során a pénisz megtelik levegővel, a here csigarendszere pedig felemeli. Galénos szerint a szivacsos testek üreges idegek, a környező szervekből magukba vonzzák a levegőt. Leonardo da Vinci viszont észrevette az akasztottak boncolásakor, hogy az erektált péniszt vér tölti ki.

A merevedés gyakorisága

Az átlagférfi (aki, mint tudjuk, nem is létezik), napi átlagban 11-szer észlelhet magán inger nélkül is bekövetkező, azaz spontán merevedést. A jelenség magyarázata ezúttal is a hormonális rendszerben rejlik. Mindez annak a függvénye, hogy adott időben éppen mennyi tesztoszteron kering a szervezetében. Pubertáskorban fordul elő leggyakrabban ez a fajta spontaneitás, akkor ugyanis a szervezet nem, vagy csak alig tudja kordában tartani a viharzó állapotban lévő hormonokat. Az éjszaka folyamán, az egyik alvási fázisban, a REM alatt, amikor álmodunk, átlagosan 3-5 merevedése van a férfiaknak.

A szakemberek értelmezése szerint sok jel utal arra, hogy mindehhez a húgyhólyagnak is köze van. Ugyanis a hólyag működtetésében részt vesz több, erekciót is irányító ideg. A megtelő hólyag stimulálhatja a péniszben található idegeket. Bizonyos agyközpontok segítenek meggátolni a merevedést, de a REM fázisban ezek inaktívak. Az éjszakai erekció jó jel, írja dr. Pilskog, s úgy véli, segíthet megérteni az impotencia eredetét is…

A minden mértéknél tovább tartó merevedés, a kórosan hosszan tartó erekció orvosi elnevezése a priapizmus (Priaposz volt a termékenység görög istenének neve). Ha a pénisz nem akar elernyedni, s már 4 óránál is régebb óta merev, az állapot krónikus potenciazavarhoz vezethet. Kialakulásának hátterében lehet iszkémiás eredetű probléma. Ez a priapizmus leggyakoribb, legveszélyesebb formája, súlyos kockázati tényezője az alkoholfogyasztás, és/vagy a droghasználat. A nem iszkémiás eredetű állapot nem okoz fájdalmat, többnyire magától elmúlik, kialakulására a biciklizés közbeni balesetek jelentenek nagy kockázatot. A sarlósejtes vérszegénységben szenvedőknél viszont visszatérően szokott előfordulni. A norvég szerző részletesen ismerteti könyvében, milyen orvosi megoldások (olykor csak műtét) segíthetnek megoldani a kóros, a hosszú ideig fennálló merevedés okozta – és riadalomra is joggal okot adó – állapotot.

Spermák akadályversenye

Az agy örömközpontja több területre tevődik, így a kisagy, az agyvelő, az agytörzs is e központ része, a rá ható hormon pedig a dopamin. Az öröm csúcspontján bekövetkező magömlésnek két fázisa van – magyarázza el olvasóinak a norvég urológus-sebész.

Az első fázis a kibocsátási (emissziós) szak, ekkor összezárnak a hólyag kimeneti nyílása körüli izmok, mert különben az ondó a hólyagba jutna. Így viszont az érkező sperma és a prosztatából hozzáadódó „váladék” a húgycsőbe ürül, ahol összevegyül az ondóhólyag (vesicula seminalis) folyadékával. Ekkor még éber az agy, felügyeli a folyamatot.

A második, a kilövellési (expulziós) szakaszban már 20 km/órás sebességgel zajlik a folyamat. A szokványos magömlés 10-15 ritmikus összehúzódásból áll (ekkor már az agynak nincs kontrollja a történésekre) 5-7 összehúzódás után jön az ondó, majd a folyamatot 4-5 ’száraz’ rándulás zárja.

A kilövellés sebessége Két biológus azt tanulmányozta – William Masters és Virginia Johnson nem szexológusként végezték e vizsgálatokat –, hogy milyen messze lehet eljuttatni az ejakulátumot az említett sebességgel. A résztvevők 30-60 cm-es átlagtávolságra voltak képesek. A női-férfi szexualitást, nemi magatartást több tízezres mintán vizsgáló Alfred Kinsley (szintén biológus) leírt egy 2,5 méteres esetet. Ugyanakkor a szakemberek egyöntetűen állítják, a sebességnek egyáltalán nincs szerepe a megtermékenyítésben. A méh bejáratánál ugyanis nyálkás anyag állja a sperma útját, az 5-10 milliliternyi ondóban lévő sejtek, pontosabban közülük néhány ezen áttörve juthat be, végül célba meg csak a nyertes.

Az orgazmus során az agyra ható vegyületek „boldogító keveréke” szabadul fel, így például a prolaktin nevű hormon, ami elálmosít (természetes altatószer lehetne, mert az alvást elősegítő jótékony hatása abban áll, hogy semlegesíti az örömet okozó dopamint). Ezért van az, hogy sok férfi a szex tevékenység után olyan álmos lesz, hogy szinte azonnal álomba zuhan. Közösüléskor négyszer annyi prolaktin termelődik, mint maszturbáláskor. Ez ad magyarázatot arra, hogy utóbbi esetben az alany miért nem érez késztetést az alvásra – tudjuk meg a norvég urológustól.

Meddig tart az együttlét?

Lényeges kérdés lehet, hogy meddig tart – az aktus maga, s azon belül a merevedés, illetve az ejakulációig való eljutás (mert ez valójában 3 szakasz).

Kevés tudományos vizsgálatot végző személy merészkedett e terepre, azonban egy brit bolt (a Lovehoney nevű szexshop) vezetőit annyira érdekelték a lehetséges válaszok, hogy 2017-ben közreadtak egy kérdőívet, amit 4 ezer heteroszexuális pár ki is töltött. A válaszok összesítése alapján elmondható, az „intim együttlét” átlaga 19 perc, ebből mindössze 9 perc jut konkrétan a szexre.

Ismert egy 5 ország összesítése alapján készült holland adat (2005-ből), eszerint a szex tartama: 5,4 perc. Andrológus, szexológus szakemberek mesélhetnének még rosszabb átlagokról is, van olyan férfi, aki 1 perc alatt (előtt) elmegy.

A korai magömlésnek (ejakuláció praecox, EP) oka sokféle lehet: abúzus, amikor a fiút szexuálisan bántalmazták, ennek nyomán később kialakult depresszió, alacsony önbecsülés. Okozhatja étkezési zavar is; sajnos, ezt nem fejtette ki bővebben a norvég urológus, az említett negatív spirál viszont könnyen értelmezhető. Ha attól tart a közösülésbe fogó, hogy megint hamar megtörténik, bizony önbeteljesítő módon így is lesz! A kellemetlen jelenség hátterében állhat hormonzavar, gyulladás, vagy esetleg az, hogy gyenge a medencefenék (pubococcygeus) izomzata. Amennyiben speciális edzéssel (intim tornával) megpróbálják erősíteni, megszűnhet a korai magömlés problémája.

Érintés, lelki tényezők, képtelenség

Merevedés többféle lehet – pszichogén eredetűnek akkor nevezik, ha valakinek attól lesz erekciója, amire/akire gondol, amiről éppen fantáziál. Reflexogén az érintés, a fizikai inger hatására. Olykor meglepetésszerűen fellépő és spontánnak nevezik, ha inger nélkül következik be merevedés, ilyet alvás közben szoktak tapasztalni az érintettek.

Néhány mindenkit érdeklő adatot is megosztott a szerző.

A norvégiai statisztika adatai szerint a fiúk 12-13 évesen kezdenek maszturbálni. A férfiak több mint 80%-a heti egy vagy néhány alkalommal, ötödük (több mint 20%) naponta, 2%-uk pedig soha nem onanizál. (A nőkre vonatkozó önkielégítési gyakoriság néhány értéke: 45% heti 1-szer vagy párszor, 2% naponta, 10%-uk pedig azt vallotta a kérdőíven, hogy soha nem maszturbált.)

A közvélekedésben él egy olyan hiedelem, hogy a férfiak 7 másodpercenként gondolnak a szexre. Dr. Pilskog szerint ez már azért is képtelenség volna, mert ez napi 7200 alkalmat jelentene, így aztán nemigen tudnának feladataikra, munkájukra összpontosítani. Márpedig van más dolguk is, nem csak a szex tervezése, szervezése, bonyolítása, kivitelezése. Lényegesen hitelesebb egy amerikai felmérés eredménye. A vizsgálat keretében egy számlálószerkezetet nyomtak ohiói diákok kezébe, azt kérve tőlük, mindig nyomják meg a kijelző gombját, ha ételre, az alvásra, vagy a szexre gondoltak. Ez utóbbinál a nap végére átlagosan 19 gombnyomást regisztrált az eszköz. Másképpen zajlott egy német kutatás – annak során váratlan időközönként, napi 7-szer riasztották a résztvevőket, s arra kérték őket, röviden írják le, hogy éppen mi járt a fejükben. Esetükben mindössze 1-2-szer zajlott szex az agyukban…

És általában véve, összességében a világban? A nemi viselkedésről szóló egyik atlasz (Penguin Atlas of Sexual Behaviour) szerint a világon napi 250 millió közösülés zajlik, talán nem is kell hangsúlyozni, hogy csak kis részben utódnemzés céljából. Hiszen tombol a tesztoszteron, ami amúgy anabolikus szteroid, a szervezet saját doppingszere. Termelése 40 éves kortól kezdődően, évi 1%-kal csökken. A vér tesztoszteron szintje laboratóriumban mérhető.

Nem mindenki akarja, hogy a tesztoszteron hullámzás befolyásolja az életét, és egyesek utódot sem akarnak. Évente 3 ezer norvég férfi dönt a sterilizálás (vasectomia) mellett. Sokan közülük (3-6%) később megbánják, de a visszafordításra már csak kicsi az esély.

A legalapvetőbb életfunkcióinkat, úgy, mint a szívverést, a légzést, agyunk legősibb része, az agytörzs irányítja. Az agytörzs és az agykéreg közötti összekötő híd a harmadik, a limbikus rendszer. Ez a terület felel a vágyért, az örömérzetért. A képalkotó eljárással készült felvételek alapján tudni lehet, hogy orgazmus közben itt a legnagyobb az aktivitás. A legtöbb ingerület ezen a középső (ún. ventrális tegmentális) területen halad át – ennek nagy szerepe van a jó közérzet megélésében. A heroin is főként e területeket aktiválja. A heroinfüggőknél nem véletlenül csökken a nemi vágy, ugyanis a drog eleve ezt a központot ingerli, ezáltal a hagyományos stimuláció iránti késztetést meg is szünteti.

Gyakori okok a merevedési zavarok mögött

A 3 ezer éves indiai gyógyászati dokumentumban (Szusrta-szamhitá) a korai ’okfejtők’ azt írták, hogy az impotenciát a különösen visszataszító nőkkel folytatott szex okozza. Ma már – enyhén szólva – egészen másféle magyarázatokat tudnak felsorakoztatni a szakemberek: a magas vérnyomásban szenvedők 70, a cukorbetegek 75%-ánál van merevedési zavar. A hipertóniások csoportjában a zsírlerakódások gátolhatják a pénisz vérkeringését, a diabéteszeseknél az idegrostok károsodottak. Ismert ma már többféle gyógyszer káros következménye, így köztudott, hogy a vízhajtó hatású vérnyomáscsökkentők kockázattal járnak.

A mozgásszegény életmódot folytatóknál gyakoribbak a potencia problémák. A testmozgás ugyanis serkenti a szervezetben annak a nitrogén-monoxidnak a termelődését, ami szintén kell az erekcióhoz. Ugyanakkor a mozgásformákat, a sportolási eszközöket nagyon megfontoltan kell kiválasztani. Szakmai körökben régebb óta jól ismert az, hogy a biciklinyereg például a férfiak nemi egészségének nagyon nagy ártalmára van. A norvég szerző értelemszerűen helyi felmérésből, és a sportolók köréből vette adatait. A Trondheim-Oslo közötti párverseny résztvevőinek vizsgálatából az derült ki, hogy az indulók 13%-ának a verseny után potencia problémája lett, ami átlagosan 8 hónapig meg is maradt.

A biciklinyereg nyomása ugyanis akár 97%-kal csökkenheti a pénisz vérellátását, emellett – versenyzőknél tartósan, sőt maradandóan, az amatőröknél esetleg átmenetileg – károsíthatja a terület idegrostjait. Az adatok alapján viszont arra a meglepő következtetésre jutott, hogy a több egészségügyi gond a hobbi biciklizőknél fordul elő. Azt a magyarázatot találta elfogadhatónak az urológus, hogy a károkozásban nagy szerepet játszhat a nyereg formája, és a profik felkészültebben figyelnek erre, hatékonyabban védekezve, nagyobb anyagi ráfordítással keresik, esetleg terveztetik meg a gátra a legkisebb nyomást gyakorló nyeregformát.

A legfrissebb tanulmányok alapján ki lehet jelenteni, hogy 40 éves kor felett szinte minden második férfinak vannak merevedési gondjai. Az erektilis diszfunkció (ED) leggyakoribb oka a szív-érrendszer betegsége. A cukorbetegségben szenvedők 35-75%-a tapasztalja meg a zavart. A 70 felettiek körében 4 férfi közül 3 potenciazavarral küzd. A zavar fiatalabb személyeknél is fokozódó gond – a 18-35 közöttiek csoportjában minden negyediknél pszichés hatásra fordulhat elő, minden ötödiknél állhat testi ok a háttérben.

Gyógyszerek és segédeszközök

A merevedési zavarok kezelésére szolgáló PDE-5 gátló gyógyszerekkel, a felhasználók csaknem háromnegyede (70%) elégedett. Tizedüknél azonban fejfájást okoz, mivel a szer az agyi ereket is tágítja.

Többféle segítő megoldás létezik, de nem egyszerű megtanulni az ilyen támogató eszközök használatát, majd (nemi életet) élni alkalmazásukkal. A péniszfecskendő az egyik lehetőség, ezzel alprosztadil nevű hatóanyagot lehet bejuttatni a hímvesszőbe, aminek hatására izomzata ellazul, erei kitágulnak, esélyt adva az erekcióra. De egyfelől hogyan fér meg az intimitás megélésével a szex előtt öninjekciózás, másfelől pedig a módszer, a helyes szúrás megtanulásához alapos kiképzést kell szerezni egy egészségügyi dolgozótól. Viszont akik megtanulták, és fecskendővel készítik fel magukat a közösülésre, azoknak 87%-a teljesen elégedett a megoldással.

Ennél is magasabb arányban (96%-ban) elégedettek a férfiak a protézissel – ami a 2 barlangos test működését helyettesíti. Ha nem telik meg vérrel, majd megtelik másképpen. Például sós vízzel, ugyanis 2 üreges szilikon-henger kerül a pénisz barlangos-test nevű cső-részébe, a here-zacskóban elhelyezett tartályok megnyomásával kell onnan feltölteni a barlangos testben elhelyezett, oda beépített hengereket. Létezik e hengernek felfújható változata is.

Cikkünk rövidesen folytatódik, a harmadik részben a férfiak egyéb nemi szerveivel kapcsolatos érdekességekről írunk.

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Dr. Sturla Pilskog: Pénisz - Felhasználói kézikönyv