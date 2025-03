Hogyan hat a szex az egészségünkre?

Napjainkban a szex mint az egészségre jótékony hatást gyakoroló tevékenység él a köztudatban. Volt azonban idő, mikor a szexuális önmegtartóztatás pozitív egészségügyi hatásai álltak a témát érintő különböző fórumok gyújtópontjában.

Az egészségi állapot és a kiegyensúlyozott szexuális élet kapcsolata kétirányú, és mindkét iránynak van fizikális és pszichés összetevője is. Ez azt jelenti, hogy a rendszeres szexuális élet hatással van a testi-lelki egészségre, ugyanakkor a szexuális élet zavarai jelzik is állapot a testi és lelki egészség állapotát.

A szexuális élet hatása az egészségi állapotra

Fizikális előnyök

Testmozgás és fizikai állapot

A szexuális tevékenység felér egy kiadós testedzéssel, annak minden pozitív hatásával együtt. A szexuális aktus és az orgazmus alatt számos élettani változás megy végbe a szervezetben, amelyek hasonlók egy kiadós kardioedzés hatásaihoz. A szív munkája fokozódik, a pulzus megemelkedik, a véráramlás gyorsul, a vérnyomás nő, a légzésszám fokozódik.

Egyes tanulmányok szerint a rendszeres, kiegyensúlyozott nemi élet növeli a szervezet ellenálló képességét, ezzel pedig csökkenti egyes betegségek előfordulásának gyakoriságát. Szokás emlegetni a szex zsírégető hatását: hozzásegíthet a fogyás kialakulásához, ugyanis mint testmozgás, a szex is égeti a kalóriákat.

Hirdetés

Hormonszintek

A kielégítő szexuális tevékenység fokozza a nemi hormonok termelődését: férfiaknál a tesztoszteron, nőknél az ösztrogén szintjét. Ezek a hatások jótékonyak a fogamzóképesség szempontjából, mindkét nem képviselőinél. Nőknél a premenstruációs szindróma tünetei javulhatnak az ösztrogén fokozott mennyisége miatt. Szex után megnő a szervezetben a prolaktin szintje, ami javítja a szagérzékelést. Csökken ugyanakkor a stresszhormonként ismert kortizol szintje.

Fájdalomcsillapító

A szex fájdalomcsillapító hatással is bír, a már említett endorfinok révén, amelyek egyik hatása a fájdalom tompítása.

Immunrendszer

Egy amerikai kutatás kimutatta, hogy azok körében, akik heti rendszerességgel élnek szexuális életet, magasabb az immunglobulin A (IgA) nevű ellenanyag koncentrációja a vérben. Az immunglobulinok a kórokozók elleni védekezés kulcsfontosságú fehérjéi.

Rákmegelőző hatás

A rendszeres szexuális élet valószínűleg hozzájárul a prosztatarák megelőzéséhez. Az összefüggés még nem teljesen bizonyított, de több kutatás is kimutatta már a kapcsolatot.

Mi számít rendszeres szexuális életnek? Az orvostudományi kutatások általában a heti egy alkalommal történő szexuális aktivitás esetében mutattak ki előnyös hatásokat. Heti egy alkalom esetén már kedvezően változnak a hormonszintek, erősebb a szervezet védekezőképessége, csökken a stressz szintje. A szív-érrendszeri hatások azonban - a testedzéshez hasonlóan - inkább heti 2-3 alkalom utánérvényesülnek. Fizikai értelemben nincs szignifikáns különbség aközött, hogy a szexuális aktivitás aktus vagy önkielégítés.

Egy 2022-es felmérés (International Sex Survey) szerint Magyarországon a párkapcsolatban élők 62 százalékánál jellemző a heti legalább egy alkalom (ezen belül a legtöbb párnál heti 2-3 alkalom jellemző), míg 38 százalékuknál ennél ritkábban történik szexuális együttlét, esetleg évente egyszer sem (3,5%).

Pszichés előnyök

Az orgazmust közvetlenül megelőző pillanatokban a szervezetben nagy mennyiségű oxitocin termelődik, amelynek hatására megnő az endorfinok vagy más néven boldogsághormonok szintje az agyban, melyek a jó hangulatért részben felelős vegyületek. A jó szex magabiztossá tesz, javítja a belső kisugárzást, segíti a valós, pozitív testkép kialakulását és megtartását.

A rendszeres, örömteli szexuális élet több kutatás eredményei alapján is szignifikánsan csökkenti számos pszichiátriai zavar, köztük a depresszió kockázatát. Ezzel kapcsolatban egy amerikai vizsgálat további meglepő eredményre jutott: a vizsgálat vezetői azt állítják, hogy azon nők körében, akik párja az együttlét során nem használ gumióvszert, ritkább a depresszió előfordulása, mint az óvszert használó párok nőtagjainál. Az eredményt azzal indokolják, hogy a spermával nagy mennyiségű prosztaglandinnak nevezett vegyület jut a női szervezetbe, amely jótékony hatású a hangulatingadozások szempontjából.

Káros is lehet a túl intenzív szexuális élet

Azt is mondhatnánk, hogy egy sor betegség megelőzése céljából minél gyakrabban éljünk nemi életet – ez azonban ebben a formában nem igaz. A szex veszélyeket is rejthet magában. Éppen a fent részletezett hatások kialakulása miatt ugyanis bizonyos krónikus betegségek kapcsán akár nem kívánatos is lehetnek és ronthatja a beteg állapotát.

Például különböző szívbetegségekben a szívizom fokozott megterhelése káros is lehet. Éppen ezért krónikus betegségben szenvedők ne szégyelljék kezelőorvosukkal a nemi életet érintő kérdéseiket tisztázni. Emellett pedig azt se felejtsük el, hogy jótékony hatása csak a biztonságos, kiegyensúlyozott nemi életnek lehet.

A nők esetében a túl aktív szexuális élet megnöveli a húgyúti fertőzések kockázatát, ez a "nászutas hólyaghurut".

A túl sok vagy túl intenzív szex során bekövetkezhetnek sérülések, akár hámsérülés, akár a hímvessző barlangos testjében bekövetkező szöveti szakadás (penisfractura) formájában.

Az egészség és a szexuális élet kétirányú kapcsolata

A kiegyensúlyozott szexuális élethez megfelelő egészségi állapot szükséges, mind testi, mind lelki értelemben. Számtalan olyan állapot, egészségi probléma létezik, ami károsan befolyásolja a szexuális életet. Ez megnyivánulhat a libidó csökkenésében, vagy változatlan nemi vágy mellett jelentkező működési zavarokban (merevedési zavar, hüvelyszárazság, fájdalmas együttlét) is.

Az orvostudomány számára jól ismert az egyes betegségek és kezelések hatása a szexuális élet zavaraira, ezért őszintén beszélhet ezekről a tünetekről is orvosa számára, akár bármely más panaszáról. A problémák oka napjainkban legtöbbször a túlzott stressz, gyakoriak a hormonális betegségek, pajzsmirigyzavar, a betegségek kezelésére használt gyógyszerek mellékhatása, de a merevedési zavar lehet a szív-érrendszeri betegségek egyik első jele is. Más esetben az elhízás, a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás a fő akadály, ezek megváltoztatásával a szexuális teljesítőképességben is javulás áll be.

Tovább Szexuális zavarokhoz vezető betegségek

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos