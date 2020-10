Pszichés problémák is okozhatnak merevedési zavart

A negatív érzések, amilyen a lelki nyugtalanság, a stressz, a frusztráció, az aggodalom és a félelem, csökkentik a nemi vágyat, már azelőtt, hogy egyáltalán az intim együttlétre sor kerülne.

A pszichológusok és a szexológusok ezért az erekciós zavart az esetek többségében lelki eredetűnek tartják. Szerintük a merevedési zavar gyakran a félelem, a gátlások, a teljesítménykényszer vagy a stressz eredménye.

Sérült önértékelés

Fiatal férfiaknál testi okokra visszavezethető merevedési zavar sokkal ritkábban fordul elő, mint idősebb korban. Azoknál a férfiaknál, akiknek nem stabil az önértékelésük vagy gátlásosak, nincs önbizalmuk, sokkal gyakoribbak az erektilis zavarok. Ha az első együttlét alkalmával merevedési zavar következett be, és emiatt a férfiben kialakul az attól való félelem, hogy esetleg a következő alkalommal sem megy majd minden rendben, akkor könnyen kialakulhat a valós probléma.

Az erektilis diszfunkció hátterében súlyos szervi betegségek is állhatnak, amelyeket a lelki okokhoz hasonlóan kezelni kell. Ám azokat a férfiakat is megviseli lelkileg a merevedési zavar, akiknél a probléma forrása valamilyen testi betegség. Ezért is fontos a mielőbbi megfelelő szakorvosi kezelés.

Kihez fordulhat segítségért?

Kihez fordulhat segítségért?

Merevedési zavar - a baj nem jár egyedül A merevedési zavar hátterében sokszor valamilyen keringési betegség húzódik meg. A kezelésben ezért az urológus, andrológus mellett a belgyógyász is szerepet kaphat. A merevedési zavarral érintett magyar férfiak több mint felénél diagnosztizálható valamely társbetegség: cukorbetegség, magas vérnyomás, szívbetegség, a hormonháztartás- vagy a pajzsmirigyműködés zavara mutatható ki náluk. Akár potenciaproblémákkal, akár valamilyen keringési betegséggel küzd valaki, érdemes gondolnia erre az összefüggésre.

A merevedési zavar eredményes kezelése sok esetben orvosi terápia és lelki támogatás kombinációjával valósulhat meg. Bizonyos esetekben elegendő néhány beszélgetés is egy szexuálpszichológussal, hogy ismét minden rendben menjen. Néha azonban valódi pszichés betegség húzódik meg a merevedési zavar mögött.

Vannak, akik a lelki problémáik ellenére szexuálisan aktívak maradnak, mivel életükben a szex és a gyengédség jelenti a kevés örömforrások egyikét. Ám attól, hogy továbbra is aktív nemi életet élnek, nekik éppúgy szakorvosi segítségre van szükségük.

Agyi hírvivőanyagok, megzavart agyi anyagcsere

Két nagyon fontos agyi hírvivő anyagot kell megemlíteni, a dopamint és a boldogsághormonnak is nevezett szerotonint.

Azoknál az embereknél, akik olyan pszichés betegségekben szenvednek, mint depresszió, skizofrénia és szenvedélybetegségek, az agyi folyamatokban zavar következik be, aminek következtében a szexuális élet is kibillen egyensúlyából.

A szexuális zavarok mellett a kiüresedettség érzése, a kétségbeesés, az alvás- és evészavarok a depresszió legfontosabb jelei. Depresszióban szenvedő férfiaknál gyakran jelentkeznek merevedési zavarok, a depressziótól szenvedő nőknek pedig sok esetben orgazmuszavaruk van. A depresszió kezelésével az esetek döntő többségében a szexuális problémák is megszűnnek.

Az egyensúly visszanyerése

Ha bebizonyosodott, hogy depresszió vagy valamilyen más lelki betegség okozza a merevedési zavart, akkor elsőször is ezt a betegséget kell kezelni, ami történhet gyógyszeres és/vagy pszichoterápiával. Kognitív viselkedésterápiával például feloldhatók a megbetegítő, önbecsmérlő gondolatok, és lépésről lépésre pozitív képekkel válthatók fel. Pszichoanalízissel a múltbeli súlyos lelki megrázkódtatások is feldolgozhatók, hogy egészségesen és pozitív hozzáállással tudjon a jövőbe tekinteni.

(WEBBeteg - B. M., Forrás: netdoktor.at)