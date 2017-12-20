Merevedési zavar - Bárkinél jelentkezhet

Bár a merevedési zavar a 65 év feletti korosztálynál a leggyakoribb, bármely életkorban kialakulhat. Időszakos, ritka előfordulása önmagában nem tekinthető kórosnak, bárkivel előfordulhat.

Merevedési zavarnak (erectilis diszfunkció, ED) azt nevezzük, ha az érintett tartósan vagy rendszersen nem képes a kielégítő szexuális tevékenységhez szükséges erekció elérésére, vagy fenntartására, a szexuális vágy ellenére sem. Ha a zavar nemcsak hátráltatja, hanem lehetetlenné is teszi a közösülést, impotenciáról beszélünk (ez egész pontosan impotentia coeundi, míg az impotentia generandi a gyermeknemzésre való képtelenség, esetleg megtartott közösülési képességgel).

A merevedés (erekció) folyamatának megkezdődését pszichés és lelki tényezők indítják el, ennek hatására a hormonális és idegi szabályozás következtében megnő a hímvesszőbe történő véráramlás, lecsökken a kiáramlás, így a beáramló vér megtölti a simaizom ellazulás miatt kitágult a barlangos testeket. A mechanizmust bármely ponton érő sérülés vagy káros külső hatás merevedési zavarhoz vezethet.

Mit nevezünk merevedési zavarnak és mit nem?

A merevedéssel kapcsolatos alkalmi, bizonyos szituációkban jelentkező zavar nem jelez potenciazavart, bárkivel előfordulhat. Jelentkezhet alkalmi probléma stresszesebb napokon, alkoholos befolyásoltság állapotában, alváshiányos időszakokban, negatív érzelmi vagy környezeti tényezők hatására. Amennyiben a zavar alkalmi, helyzetekhez kötötten jelentkezik, nem ad okot aggodalomra. Akkor érdemes orvoshoz fordulni, ha legalább három hónapon keresztül rendszeresen nem sikerül elérni a megfelelő erekciót.

A merevedési zavarok tünetei ugyanakkor széles skálán mozognak, nem csak a teljes merevedési képtelenség sorolható ide.

Elérhető a megfelelő erekció, de az érintett a közösülés során nem képes végig fenntartani. (Ez a forma gyakran összefügg a korai magömléssel.)

Részleges erekció, amikor a hímvessző merev, de a behatoláshoz és az aktushoz elégtelen mértékben.

Impotencia, amikor a férfi teljességgel képtelen az erekció elérésére.

Erektilis diszfunkcióról akkor beszélünk, ha a szexuális vágy ellenére nem jön létre a megfelelő merevedés. A libidócsökkenés, a nemi vágy hiánya más jellegű problémára utal, ennek azonban ugyancsak indokolt a kivizsgálása.

A meghatározás alapja, hogy a merevedéssel kapcsolatos probléma tartósan akadályozza-e az érintett szexuális életét, az okoktól függetlenül. Amennyiben létrejön spontán, hajnali merevedés, vagy elérhető amegfelelő merevedés önkielégítés során, hátterében valószínűleg nem áll testi probléma, betegség. Ám ennek ellenére is előfordulhat tartós, az értintett férfi nemi életét akadályozó funkciózavar, jellemzően pszichés tényezők hatására, amit ugyancsak érdemes kezelni.

Milyen életkorban jelentkezik a merevedési zavar?

Az erekciós zavar időszakos, ritka előfordulása önmagában nem tekinthető kórosnak, bárkivel előfordulhat, bármilyen életkorban.

A potenciazavar 40 éves kor fölött az életkorral párhuzamosan válik egyre gyakoribbá, leggyakrabban a 65 év feletti korosztálynál. Ugyanakkor bármely életkorban kialakulhat, fiataloknál sem ritka, ebben az életkorban azonban gyakoribb a pszichés ok a funkciózavar hátterében, és stabil párkapcsolatban legtöbbször rendeződik. Középkorú férfiaknál gyakran jelez valamilyen testi betegséget, gyakran függ össze az érelmeszesedéssel, a cukorbetegséggel vagy prosztatabetegségekkel, a káros szokások közül a dohányzással vagy a krónikus alkoholfogyasztással.

Milyen gyakori? Európai adatok szerint a 40 évnél fiatalabb férfiaknál az előfordulás gyakorisága 4-10 százalék, a 40-60 év közötti férfiaknál ez az érték 39-57 százalék, a 60-70 éves korosztályban ez az érték 60 százalék és a felett. A fiatalabb betegek esetén nagyobb számban fordulnak elő részleges merevedési zavarok, míg az idősebbek körében magasabb a teljes mértékű erektilis diszfunkció aránya. (Dr. Benyó Mátyás, urológus)

Az életkor előrehaladásával, különösen 65 éves életkor fölött természetes az erekció megváltozása: lassabban alakulhat ki, esetleg nem olyan merev, mint korábban, vagy több illetve erősebb közvetett vagy közvetlen ingerlésre van szükség az elérésére. Számos férfi számolt be arról, hogy az orgazmusa idősebb korára kevésbé intenzív, az ejakulátum (kilövellt ondó) kevesebb és két erekció közötti több idő telik el. Az ún. férfi klimax vagy andropauza összefügg a tesztoszterontermelés természetes csökkenésével.

Fontos azonban tudni, hogy a változások ellenére nem törvényszerű idősebb életkorban sem az impotencia kialakulása, és egészséges idős férfiaknál is fenntartható a szexuális élet. A merevedés hiánya az esetükben is jelezhet betegséget, ami megelőzhető.

Miért kell foglalkozni a problémával?

Egykoron a merevedési zavar tabu volt, mára azonban a férfiak többször vállalják, hogy segítséget keresnek. Az orvosok egyre jobban értik a merevedési zavar hátterében álló okokat, valamint egyre jobb és újabb kezelések válnak elérhetővé.

A kezeletlen merevedési zavar negatív hatással van az érintett férfi életére. Ha a merevedési zavar állandósul, akkor már hátrányosan befolyásolhatja a férfi önértékelését és partnerével való kapcsolatát, általános jólétét.

A merevedési zavar másrészt testi és érzelmi problémák jele lehet, amit kezelni kell. Sok esetben az erekcióval kapcsolatos problémák jelzik elsőként a szív-érrendszeri betegségeket, így orvoshoz fordulás esetén korán felismerhetővé válhat például az érszűkület vagy a diabétesz, és megelőzhetővé válhat a szívinfarktus és a stroke.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, pszichoterapeuta