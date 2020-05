Priapizmus - Amikor nem akar elmúlni a merevedés

A kismedencei vénák elzáródásának kellemetlen következménye az állandósuló merevedés, amely nagyon gyakran fájdalommal is jár. A betegség kialakulásában számos külső tényező játszhat közre, de ha időben fordul a beteg szakemberhez, a probléma gyorsan kezelhető.

A priapizmus a hímvessző folyamatos és kóros erekciója, melyet szexuális vágy vagy ingerlés nem kísér, és rendszerint fájdalommal jár. Az elnevezését az ókori görög termékenységi istentől, Priapos-tól kapta. A Priapost megtestesítő szobrok alakjait mindig nagy, merev pénisszel ábrázolták.

Hirdetés

Mi növelheti a trombózisveszélyt? Hosszas ülést, fekvést, vagy sérülést követően, valamely nagyobb műtét (pl. csípőműtét) utáni időszakban, súlyos elhízásban, különböző daganatos betegségekben gyakran alakul ki vénás trombózis.

Lehetséges okok

A priapizmus mechanizmusa nem teljesen tisztázott, kialakulásában több tényező is szerepet játszhat, akár együttesen is. Leggyakrabban a kismedencei vénák elzáródásával hozható kapcsolatba. A kismedencei vénák elzáródásának egyik lehetséges oka a vérrögképződés (kismedencei trombózis), melyet előidézhet öröklött trombózisra való hajlam (ún. trombofília), vérképzőszervi daganatok (leukémiák, limfómák), sarlósejtes anémia vagy sarlósejtes jelleg. A vénák elzáródhatnak kismedencei vérömleny vagy daganat által is.

Szerepet játszhat a priapizmus kialakulásában a nemiszerv fertőzése vagy gyulladása (pl.: prosztata-gyulladás, húgyvezeték-gyulladás, húgyhólyaggyulladás - utóbbi különösen akkor, ha hólyagkő is kialakul); agyi és gerincvelői betegség (pl.: szifilisz, daganat), illetve a nemiszervek sérülése is.

Számos gyógyszer is okozhat priapizmust:

Trazodon

Chlorpromazin

Methaqualon

Prazosin

Tolbutamid

Egyes vérnyomáscsökkentő szerek

Antikoagulánsok és szteroidok

Merevedési zavar injekciós kezelésének mellékhatásaként

Férfi nemi szervek ábrázolása

Előfordulás, tüneti jellemzők

Az állapot bármilyen korú férfinél előfordulhat, beleértve a csecsemőket és a gyermekeket is, ám leggyakrabban 20-50 éves életkorban jelentkezik. Általában a nem kívánt erekció két órán túli fennállása esetén beszélünk priapizmusról.

A hímvessző barlangos teste (corpus cavernosum) ritkán teljesen betrombotizálhat, azonban rendszerint sűrű, sötét vénás vért tartalmaz. A szivacsos test (corpus spongiosum) és a hímvessző makkja (glans) ritkán érintett. Ennek megfelelően a pénisz törzse duzzadt és kemény, a makk azonban puha marad.

Kezelés és gyógyulás

A priapizmus sürgős orvosi beavatkozást igényel! A beteg normális szexuális teljesítményének visszanyerési esélyét kizárólag azonnali, urológus által végzett beavatkozás teremtheti meg. Enélkül a pénisz visszaállíthatatlanul károsodhat.

Az azonnali ellátás során az orvos célja a fájdalom mérséklése és a kóros merevedés mielőbbi megszüntetése. Amennyiben a vénás elfolyás gátolt, a barlangos testekben megrekedt vénás vér elfolyásának kell utat biztosítani. Ez néhány esetben (különösen, ha kialakulását a merevedési zavar terápiája okozta) a hímvesszőbe közvetlenül befecskendezett merevedést csökkentő gyógyszerrel (például epinefrin, fenilepinefrin, terbutalin, efedrin) lehet hatásos. Az idegi eredetű priapizmust folyamatos gerincvelői érzéstelenítéssel csökkenthetjük.

Az urológus sokszor kényszerül a barlangos testekben rekedt vért tű segítségével történő leengedésére, és a hímvessző ereinek folyadékkal történő átmosására azért, hogy a vénás elfolyás akadályait eltávolítsa. Lehetséges továbbá művi összeköttetés kialakítása a hímvessző barlangos és a szivacsos testjei között, illetve a hímvessző vénás vérének átmeneti “elterelése" a comb vénás rendszere felé.

Ezek a módszerek megszüntetik a merevedést mindaddig, amíg a kismedencei keringés újra nem rendeződik. Amennyiben a priapizmus vérrög miatt alakul ki, szükség lehet a vérrög sebészi úton történő eltávolítására. A priapizmus kiújulásának megelőzésében az alapbetegség felismerése és megfelelő kezelése a legfontosabb.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs, általános orvos