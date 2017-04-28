A 10 leggyakoribb jel a szemen - Súlyos betegségre utalnak

A szem nem csupán a lélek tükre, egészségi állapotunkról is sok információt árul el - és itt nemcsak a szemmel kapcsolatos betegségekről van szó, mint például zöld- vagy szürkehályog, hanem szisztémás betegségekről is, mint a cukorbetegség vagy a szív- és érrendszeri megbetegedések.

Ezeknek a betegségeknek az előjelei már láthatóak lehetnek a szemen vagy a szemkörnyéken jóval azelőtt, hogy ténylegesen produkáljuk a betegség tüneteit. A szem az egyetlen hely a testünkön, ahol vágás nélkül is jól láthatóak az idegek, az artériák és az erek. A szemben felfedezhető betegségek valószínűleg a test többi részében is megtalálhatóak.

A szemből is kiolvasható szisztémás betegségek listája igencsak hosszú. A már említett cukorbetegség valamint szív és érrendszeri betegségek mellet ide sorolhatjuk a verőértágulatot, a HIV-et, a rákot és néhány ritka örökletes betegséget. Ez a lista az egyik ok, amiért a szemészek javasolják a rendszeres szemvizsgálatot.

A szem anatómiája

Fontos a rendszeres szűrés!

Szakértők szerint 40 éves korára mindenkinek szükséges lenne egy átfogó szemvizsgálat. Azoknak, akiknek a családjában gyakoriak a szem problémák, már korábban is ajánlatos ezt megtenni. Természetesen, ha valamilyen szem panaszunk van, azonnal orvoshoz kell fordulni. Nem lenne szabad a tünetek kialakulására várnunk azzal, hogy orvoshoz forduljunk, mivel sok szembetegség nem produkál tüneteket.

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A 10 leggyakoribb szemben felfedezhető jel, amely árulkodik egészségi állapotunkról

Véres szem

A szemfehérjét sok apró véredény táplálja. Ha ezek kipukkannak, a vér összegyűlhet a szemfehérjén is. A szemfehérje alatti rész vérzését okozhatja egy ütés, de leggyakrabban nincs nyilvánvaló oka. Ritkán a szemfehérje alatti rész vérzése magas vérnyomás vagy fehérvérsejt rendellenesség miatt alakul ki, mely hatással lehet a véralvadásra. A szemfehérjében látható vékony hajszálerek ugyanakkor nem jelentenek problémát, hiszen megfelelő erezettséggel jut el a tápanyag és oxigén a szemet alkotó szövetekhez.

Dülledt szem

A kiemelkedő szem lehet pusztán családi vonás, de jelezhet autoimmun pajzsmirigy-túlműködést is. A pajzsmirigy hormon abnormális szintje megduzzasztja a szemkörnyéki szöveteket, ezáltal úgy tűnik, mintha a szem kidülledne.

Ernyedt szemhéj

Ez az állapot (melyet az orvosok ptosisnak hívnak) lehet egyszerűen az öregedés jele. Ritkán azonban utalhat agytumorra vagy neuromuszkuláris betegségre, melyet myasthenia gravis (MG) néven ismerünk. Az MG egy autoimmun rendellenesség, mely izomgyengeséget okoz az egész testben.

Pupilla rendellenesség

Az egészséges emberek pupillája általában (de nem mindig) szimmetrikus. Rendszerint ugyanakkora méretűek és a fényhatásokra is egyformán reagálnak. Ha az egyik pupilla nagyobb, mint a másik, vagy fény hatására kevésbé vagy lassabban szűkül össze, akkor lehet betegség a háttérben.

Például agyvérzés, agy- vagy szemidegtumor, agyi verőértágulat (aneurizma), szifilisz és sclerosis multiplex. Végül, sok gyógyszer – az illegális gyógyszerek és a drogok is – okozhatja azt, hogy a pupilla kisebbnek vagy nagyobbnak tűnik.

Gyűrűk a szem szaruhártyáján

Egy ritka örökletes rendellenesség, ismert nevén Wilson-kór, okozhatja a réz felhalmozódását a különböző szövetekben, például az agy és a máj szöveteiben. A réz lerakódhat a szemfehérje belső oldalán (a laikus szemlélő azt hiheti, hogy az íriszen van a lerakódás, vagyis a pupilla körüli színes lemezen). Ezek a „Kaiser-Fleischer-gyűrűk” önmagukban ártalmatlanok. Azonban megfelelő kezelés hiányában a Wilson-kór halálos lehet.

Megvastagodott szemhéj

Nagyon ritkán a szemhéj megvastagodása vagy deformációja a neurofibromatosis jele, amely egy ritka örökletes rendellenesség, amit az idegrostokon növő daganatok jellemeznek (a daganatokat plexiform neurofibromának hívják).

Májmegnagyobbodás A máj nagysága fizikális vizsgálattal (kopogtatással) is jól megítélhető szakember számára, de a hasi ultrahangos vizsgálat is pontos képet ad.

A májmegnagyobbodás okai és tünetei

Sárga szemek

Májbetegségek, mint a hepatitis és a májcirrózis, okozhatják a szem ínhártyájának sárgulását. A szín az epefesték összetételének köszönhető, amely a hemoglobin (az oxigént szállító molekula a vörös vérsejtekben) lebomlása során jön létre. Az orvosok a scleral icterus kifejezést használják a sárga szem jelölésére, pedig valójában nem a szem ínhártyája sárgul be, hanem a kötőhártya.

Érelmeszesedés

Az artériafal érelmeszesedését és megkeményedését atherosclerosisnak hívjuk. Kis koleszterin darabkák szakadhatnak le a lerakódásról és a vérárammal utazva eljuthatnak a szemig, ahol befészkelik magukat a retina aprócska artériáiba.

Ezek a pici sárgás torlaszok (Hollenhorst plaque néven ismertek) súlyos atherosclerosisról árulkodhatnak, de ezek ultrahangos vizsgálattal kimutathatóak.

Szemideg rendellenességek

A képi információkat a retinától az agyig a szemideg juttatja el, amely a szemfenéken található. Ennek rózsaszínnek kellene lennie. Egy sápadt szemideg lehet idegrendszeri kórkép tünete, de utalhat agydaganatra vagy verőértágulatra.

Retina problémák

Egyes betegségek, főleg a cukorbetegség vagy a magas vérnyomás, kárt tehetnek a retina véredényiben és idegeiben is. Ez a retina károsodás vaksághoz is vezethet. Többféle formában jelentkezhet, úgy mint vérzés, sárgás folyadék szivárgása, puffadt, fehéres foltok megjelenése. Ha fehér foltok jelennek meg a retinán, az jelezhet cytomegalovirusos fertőzést, amely valószínűleg az AIDS jele.



Ha bármely tünetet észleli, azonnal forduljon orvoshoz!

Forrás: WEBBeteg

Tóth András, újságíró; The Times Online