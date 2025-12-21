A száraz szem kezelése - Hogyan válasszunk megfelelő műkönnyet?

szerző: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész - WEBBeteg
megjelent:

Az egészséges szem szaruhártyáját (cornea) 3 réteg vonja be: a szemfelszínhez közeli mucinréteg, a középső vizes réteg, illetve a külső lipidréteg.

A könnyfilm legfontosabb feladata a szemgolyó felszínének védelme és nedvesen tartása. A könny véd a fertőzések ellen, mivel antibakteriális hatású anyagokat is tartalmaz. Az átlátszó könnyfilm vastagsága körülbelül 2-5,5 mikrométer, és a könnyfolyadék mennyisége 3 mikroliter.

A száraz szem (keratoconjunctivitis sicca) oka lehet a könnyfolyadék elégtelen termelődése és/vagy a könnyfolyadék fokozott mértékű párolgása.

A műkönnyek jellemzői, a választás szempontjai

A műkönnyek jelenleg még a szemszárazság kezelésére alkalmazható orvostechnikai eszközök, elvétve található közöttük gyógyszer. Már az enyhe szemszárazság is rontja az életminőséget, míg a súlyos szemszárazság kifejezetten komoly életminőség romlással jár. Szakmai segítség nélkül a betegeknek nehéz a választás a nagy készletből, arról nem beszélve, hogy többségük nem is olcsó készítmény.

Tartósítószert tartalmazó vagy attól mentes?

A készítményeknél legfontosabb a sterilitás, hiszen itt a szemfelszín védőfunkciója – mivel sérült – nem áll fenn. Ezt egyrészt tartósítószerekkel lehet biztosítani. Mivel hosszú ideig, akár évekig kell használni a készítményeket, itt különleges megoldásokkal találkozhatunk, hogy ne rontsa a készítmény a már amúgy is sérült szem állapotát.

  • Egyre kevésbé találkozhatunk olyan tartósítószerekkel, melyek ronthatják a szem állapotát hosszú távon. Pl. benzalkó­nium-klorid (BAK), cetri­mid, kvaterner ammónium vegyületek a készítményekben csak rövid távon használhatóak. Lágy kontaktlencsékkel nem alkalmazhatóak együtt.
  • A tenzid sajátosságú polik­vaternium-1 megnövelt molekulamérete miatt kevésbé halmozódik fel, ezért a szemet károsító hatása, de egyúttal a mikrobák elleni hatása is csökken.
  • Cink-iont (Zn2+) cink-hialu­ronát formájában tartalmaznak a készítmények. Mivel itt épp az elviselhető pH-n biztosítható a molekula sterilitása, nem biztos, hogy mindenkinek megfelel a Zn-iont mint tartósítószert tartalmazó szemcsepp.

Ennél modernebb és kímélő megoldás az elbomló tartósítószerek kis koncentrációban történő alkalmazása. Ezek instabil vegyületeket tartalmaznak, melyek fizikai hatásra, mint a fény vagy a szemfelszínnel történő érintkezés elbomlanak. Mivel ez a folyamat hamar lezajlik, nem halmozódnak fel, jól tolerálhatóak, hosszú ideig történő alkalmazásukkor is, kontaktlencse-viselőknek is ajánlottak. Ide tartozik:

  1. Purite és OcuPure, nátrium-klorit, mely fény hatására gyorsan, nátrium-kloridra és vízre bomlik.
  2. Az Oxyd, amely kloritot és hidrogén-peroxidot tartalmaz, gyors bomlásakor só mellett oxigén és víz marad vissza.
  3. A nátrium-perborát bomlásakor nátrium-borátra és oxigénre bomlik.

Tartósítószer-mentes készítmény egyre több jelenik meg a palettán, ami mindenféleképpen pozitív. Az unit dose (UD) adagolásnál pár csepp műkönny található 1 adagban. Hátránya a 30-szoros kiszerelés.

A többadagos készítmények is lehetnek tartósítószer-mente­sek, de ehhez megfelelő flakonra van szükség. Ezek tulajdonságait, és hátrányait soroljuk fel:

  • OSD: fejjel lefelé tartott flakonból nyomás hatására, csak egy csepp oldat hagyhatja el a flakont. A visszaáramlást kizárja, hogy a flakonban egy HEPA szűrőn keresztül csak steril levegő áramolhat vissza. Hátrány: nagy nyomóerőt igényel használata.
  • ABAK-rendszer sterilre szűri a kiáramló cseppet. Hátránya, hogy a folyadék visszaáramolhat. Így lehetőség van arra, hogy a folyadék érintkezzen a levegővel, ezzel a szűrő sterilitása kétégessé válhat.
  • COMOD pumparendszernél egy duplafalú tartály biztosítja, hogy visszaáramláskor a külső levegő ne áramolhasson be a visszaáramlás és a külső levegő beáram­lása nélkül. Hátrány: többségét alkalmazáskor a szem irányába kell tolni.

Azt, hogy milyen tartállyal rendelkezik a műkönny, egyes esetekben feltüntetik a készítményen, az alkalmazási útmutatóban szerepel, és gyógyszerészünk is segít a választásban.

A nedvesítő összetevők

Műkönnyeknél fontos, hogy a szem megfelelő nedvesítésére és a könnyfilm tulajdonságainak utánzására milyen összetevőket használnak a gyártók.

A viszkozitásnövelők a mucinréteg által biztosított szétterülést és jó szemfelszíni tapadást biztosíthatják a könnyfolyadéknak, gélképző polimerek pl. a polivinil-alkohol, karbomer, természetes eredetű gélképzők, hialuronsav.

Az újabb generációs nedvesítő szemcseppek már viszko­elasz­tikus tulajdonságúak, azaz a nyíróerő hatására képesek változtatni viszkozitásukat. Két pislogás között nagy a viszkozitásuk, így stabilan tartják a könnyfilmet, míg pislogáskor, erőhatásra elfolyósodnak, ezáltal a könny megújulását is biztosítják. Ide tartoznak a nátrium-hialuronát és a HP-guar-tartalmú szemcseppek. A vizes fázis pótlásán túl a mucinréteget is helyreállítják, ezért jobban stabilizálják a könnyfilmet. Lényeges a gélképző anyag koncentrációja is; a 0,3%-os hialuronsavas műkönnyekhez kedvezőbb hatások köthetők, mint a kisebb koncentrációjúakhoz.

Olajos összetevőt tartalmazó műkönnyek

Az egészséges könnyfilmnek nemcsak vizes, hanem olajos fázisa is van, melyet a Meibom-mirigyek termelnek. Ha a Meibom-mirigyek elveszítik funkciójukat, a könnyfilmben lévő lipidréteg hiánya miatt sérül a könnyfilm stabilitása. Ilyenkor panaszkodik a beteg arra, hogy csorog a szeméből a könny és mégis száraz szem érzete van. Ennek oka a könnyfilm vizes fázisának túltermelődése.

Fokozott könnypárolgás esetén a megfelelő választást a lipides fázist pótló műkönnyek jelentik. Ezen műkönnyek használata naponta 2-3 alkalommal is elégséges lehet. A lipides fázis serkentésére a műkönnyhasználat mellett az optikákban kapható, melegíthető szempárnák, valamint a szájon át szedhető, többszörösen telítetlen zsírsavak alkalmazása hasznos lehet.

Bár a lipidréteg egységének megsérülése szemmel nem látható, az jellemzően annál nagyobb mértékű, minél súlyosabbak a szemszárazság tünetei.

A szemet érintő műtéti beavatkozásoknál a szemfelszínt a beavatkozás előtt és után is ápolni kell, lipidösszetevőt tartalmazó műkönnyel.

Olajos (lipid) komponensek a műkönnyekben:

  • ásványi olaj,
  • ricinusolaj,
  • trigliceridek,
  • A- és E-vitamin-olaj,
  • foszfolipidek.

Az olajos műkönnyek stabilitásáért, azért, hogy a vizes és olajos fázis ne váljon szét, úgynevezett tenzideket alkalmaznak, mint a poliszorbát, mely irritáló hatású lehet. Ezeken a készítményeken azt olvashatjuk, hogy emulziós könnycseppek.

Ha már a szaruhártya is sérült, mit alkalmazzunk?

Ilyenkor az alábbi összetevők hasznosak:

  • nátrium-hialuronát, melynek sebgyógyító és regeneráló hatása is van,
  • dexpantenol, ami szintén regeneráló hatással rendelkezik,
  • olyan vegyületek, amelyek hosszabb távon is képesek a vizet megtartani, mint a szorbitol, glicerin, eritritol, levokarnitin és mannitol. Ezek az úgynevezett ozmotikus védő molekulák késleltetni tudják a kiszáradást, anékül, hogy károsító hatásuk lenne.

Ma már forgalomban vannak olyan modern műkönnyek (unit dos), melyek gyógyszerek, tb-támogatottak és közgyógyellátásra is felírhatóak.

Összességében

  • Fontos, hogy a helyes cseppentéssel megőrizzük a műkönny sterilitását. Ne felejtsünk el használat előtt kezet mosni!
  • Ha felbontjuk a műkönnyet, akkor a lejárati idejét jegyezzük fel, akár a flakonra. Lejárt készítményt ne használjunk!
  • Közepes és hosszú távú használat mellett, a szemszárazság enyhe és mérsékelt súlyosságú formája esetén érdemes elbomló tartósítószeres vagy tartósítószer-mentes készítményt választani.
  • Súlyosabb szemszárazság esetén elsősorban a gélesedő készítményeket kell választani.
  • Lipidhiány esetén a panaszok általában reggel kifejezettebbek, a könny vizes fázisának hiányában viszont inkább este.
  • Szemműtét után a gyógyszeres készítmény és a műkönny becseppentése között 10-15 perc legyen a különbség.
  • Gyakori könnyezés, szemhéjszéli gyulladás esetén, illetve ha gyakran van árpa a szemhéján, az olajtartalmú műkönny lehet a legjobb választás.
  • Lényeges tájékozódni arról, hogy a beteg használ-e kontaktlencsét. A műkönnyek jelentős része használható kontaktlencsével együtt, de erről minden egyes termék esetén külön-külön meg kell győződni. A kontaktlencse-viselők elbomló tartósítószeres vagy tartósítószer-mentes készítményt alkalmazzanak (olajos és gél állagú készítmények kerülendők).
  • A műkönnyek tetszőleges adagolási gyakorisággal használható készítmények, amelyek igény szerint becseppenthetők.
  • A beteggel ismertetni kell betegségének krónikus jellegét. Fon­tos, hogy megértse, hogy a tünetek hosszabb idő alatt fognak mérséklődni, nem pár nap alatt.
  • Ha az első 2 műkönnyválasztásunk nem válik be, érdemes szakorvoshoz fordulni, de ezt megtehetjük már a panaszok kezdetekor is.
  • Fontos, hogy minden beteget személyre szabottan kezeljünk.

Tovább A száraz szem kezelése - Műkönnyek és egyéb megoldások

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész

