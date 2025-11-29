Heerfordt-szindróma

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus - WEBBeteg
megjelent:

A Heerfordt-szindrómát a szarkoidózis egyik igen ritkán megjelenő variánsának tartják. A jellegzetes hármas, ami kíséri, a parotis nyálmirigy duzzanata, a szem gyulladása és az arc beidegzésében részt vevő faciális ideg károsodása.

A Heerfordt-szindróma háttere

Feltehetően örökletes, hajlam alapján alakul ki, immunhátterű kórkép, mely sokszor fertőzés hatására aktiválódik.

A Heerfordt-szindróma tünetei

A diagnózis nem egyszerű, a kórkép ritka, a tünetek nem mindig egyértelműek. A parotis nyálmirigy gyulladása és duzzanata, lázzal, mely hosszú ideig fennáll, sokszor csak mérsékelten emelkedett, illetve a szem uvea nevű rétegének gyulladása – uveitis – és idegi károsodás együttes megléte vetheti fel a gyanút. Jelen lehet hagyományosan szarkoidózis során megnagyobbodott nyirokcsomó is járulékos tünetként.

A Heerfordt-szindróma diagnosztizálása

Differenciáldiagnosztika

Ki kell zárni nyálkövet, autoimmun gyulladást, rosszindulatú daganatot, vírusfertőzést, Lyme-kórt.

Diagnózis

Sok esetben sor kerül a nyálmirigy szövettani mintavételére, mely igazolja a szarkoidózist.

Laborban emelkedett gyulladásos paraméterek és kálciumszint, esetleg fehérvérsejtszám-emelkedés, gyorsult süllyedés, sok esetben az angiotenzinkonvertáló enzim (ACE) emelkedése jellemzi.

Képalkotó során fény derülhet pl. a mellüregben is megnagyobbodott nyirokcsomóra. Ez okozhat panaszt, pl. köhögést, de van, hogy teljesen tünetmentes.

A Heerfordt-szindróma kezelése

A szarkoidózisnak megfelelően kezelve a Heerfordt-szindróma terápiája szteroid terápia első körben. Ha az nem hatékony, akkor más immunszupresszív gyógyszeres kezelés (pl. ciklosporin, micophenolát-mofetil) adása merül fel. Mivel autoimmun betegségről van szó, a panaszok visszatérhetnek, de ez nem feltétlenül történik meg sikeres kezelést követően.

Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológusForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram

Dr. Szabó Andrea

Szülész-nőgyógyász, Túlsúly-elhízás kezelése, Genetikus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

A sarcoidosis tünetei és kezelése

Sarcoidosis
A sarcoidosis (szarkoidózis) egy jóindulatú betegség, amely a szövetek között hoz létre elváltozást. A sarcoidosist gyakran véletlenül fedezik fel. A betegség spontán meggyógyulhat, de felléphet több szervi elégtelenség és akár halál is.
Szívritmuszavar
Szívritmuszavar

Milyen okai lehetnek és mik a rizikófaktorok?
Élet elhízottan
Élet elhízottan

Érzelmi hatások és megbirkózás.
Nyálmirigyek tumoros megbetegedései
Nyálmirigyek tumoros megbetegedései WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Nyálmirigygyulladás - Okok, tünetek és kezelés
Nyálmirigygyulladás - Okok, tünetek és kezelés WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Intersticiális tüdőbetegségek
Intersticiális tüdőbetegségek WEBBeteg - Dr. Hangonyi Csilla, tüdőgyógyász, allergológus
Mit lehet tenni szájszárazság ellen? WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A sarcoidosis tünetei és kezelése
A sarcoidosis tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Lajtos Melinda, Dr. Brugós László
A fültőmirigy-duzzanat okai
A fültőmirigy-duzzanat okai WEBBeteg - Dr. Nagy László, infektológus