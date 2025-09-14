Egy szájüregi baktérium növelheti a stroke kockázatát

szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító - WEBBeteg
megjelent:

A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok közé tartoznak szerte a világon. A helyzet súlyosságát érzékelteti, hogy Amerikában minden 34. másodpercben ezen okból hal meg valaki.

A keringési rendszer betegségei már több mint egy évszázada olyannyira jelentős problémának számítanak, hogy a második és harmadik fő haláloknak számító daganatos betegségben és balesetekben elhunytak együttes számánál is több ember haláláért felelősek. Érthető hát, hogy a megelőzési lehetőségek a kutatások középpontjában állnak.

Friss tanulmányok éppen ebből a szemszögből világítanak rá a szájhigiénia fontosságára: az ápolt fogazat, az egészséges szájüreg csökkentheti az agyi erek elzáródásának esélyét. Ezzel párhuzamban a száj mikroflórájában felfedeztek egy olyan baktériumot, melynek jelenléte a stroke magasabb kockázatával járhat együtt.

A fogselyem mint a rizikó csökkentésének egyik eszköze

Köztudott, hogy a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás a szív-érrendszeri betegségek legismertebb megelőzési módszerei, ám most egy új eszközre, a fogselyemre is ráirányult a tudósok figyelme. A fogselyemhasználatnak a normál napi szájápolási rutin részének kellene lennie, most azonban kiderült, hogy jótékony hatással van a szív és az erek egészségére is. Korábban már bizonyították, hogy csökkentheti a szívinfarktus esélyét; valamint az is napvilágra került, hogy az ínybetegségek, valamint a fogszuvasodás a stroke és infarktus rizikófaktorának számítanak.

1987-ben indult az a tanulmány, amely az érelmeszesedés kockázatát vizsgálta: ez egy átfogó kérdőív volt, életmóddal kapcsolatos összetett kérdésekkel. Ebben is górcső alá került a szájhigiénia: rendszeres fogorvosi ellenőrzésekről, a fogmosásról és a fogselyem használatáról is tettek fel kérdéseket. A 25 éves utánkövetési idő alatt a közel 4100, fogselymet rendszeresen használó résztvevőből 97 főnél alakult ki az agyi infarktus azon típusa, amiért egy, a szív felől érkező véralvadék okolható. Összehasonlítva a fogselymet nem használókkal, ez utóbbi csoportban a negyed évszázad során 22%-kal több iszkémiás stroke és 44%-kal több vérrög okozta agyi infarktus alakult ki. A fogselyemhasználat mindemellett a pitvarfibrilláció kialakulásának esélyét is csökkentette, amely esemény a stroke egyik vezető okának tekinthető.

A fogselyemhasználat előnyének pontos háttere még nem teljesen tisztázott. Ami viszont felfedezésre került, hogy a különféle szájüregi (például a fogíny) gyulladások krónikus gyulladáshoz vezethetnek, melyek kapcsolatba hozhatók különféle szív- és érrendszeri betegségekkel. Mindezek arra engedtek következtetni, hogy a megfelelő szájápolási rutinok, ideértve a fogmosást és fogselyemhasználatot, a szív- és érrendszeri betegségek megelőző módszerének tekinthetők.

Konkrétan melyik baktériumról derült ki, hogy kockázatnövelő?

A szájüregi flóra vizsgálata közben került előtérbe a Streptococcus anginosus, mely a szájban és a bélrendszerben előforduló baktérium, azonban stroke-túlélőknél nagyobb számban volt megtalálható. A Str. anginosus mennyiségét nemcsak a stroke nagyobb kockázatával, hanem annak súlyosabb kimenetelével is összefüggésbe lehetett hozni. A tudósok az emésztőrendszer baktériumflórájának vizsgálatával képesek lehetnek az agyi infarktus kialakulásának és az abból való felépülésnek az esélyét előre jelezni. A felfedezések célja nem a riadalomkeltés, épp ellenkezőleg: szeretnének rávilágítani, hogy egy ilyen egyszerű és olcsó módszerrel is rengeteget tehetünk nem csupán a szájüregünk, hanem a szívünk és érrendszerünk egészségéért is.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Az Amerikai Szív Társaság az alábbi nyolc pontban foglalja össze a legfontosabb teendőket az egészségesebb életért:

A szájüregi- és bélflóra egészsége, valamint a szív- és érrendszeri betegségek közötti összetett kapcsolat feltárása új kutatási területet jelentenek a tudósok számára és vélhetően sok új információval gyarapodhatunk a közeljövőben.

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Felhasznált irodalom: Flossing may reduce risk for stroke and irregular heart rhythm (Heart)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szabó Zsuzsanna

Dr. Szabó Zsuzsanna

Rovatvezető, WEBBeteg vezető orvos szakértő

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Nagy Tamás Gergely

Dr. Nagy Tamás Gergely

Pszichoterapeuta, Neurológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Gyermekbetegségek
Gyermekbetegségek

Fontos a tünetek pontos megfigyelése.
Almaecet
Almaecet

Hogyan hat az egészségünkre?
Tíz egészségügyi probléma, ami a rossz szájhigiénia következménye lehet
Tíz egészségügyi probléma, ami a rossz szájhigiénia következménye lehet WEBBeteg - Füzesi Zsuzsa, fordító
A fogkő miatt is kaphat szívinfarktust
A fogkő miatt is kaphat szívinfarktust Oxygen Medical - Dr. Benkő Krisztina, Dr. Bajusz Örs, Dr. Strémen Zsófia, Dr. Marton Anna
Az afta kiváltó okai, kezelése és megelőzése
Az afta kiváltó okai, kezelése és megelőzése WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító
A szájüregi daganatok és tünetei
A szájüregi daganatok és tünetei Rákgyógyítás
Klórhexidin - a kémiai plakk-kontroll jelentősége Gyógyszerészek Lapja
A herpesztől a szőrös nyelvig - Szájüregi problémák WEBBeteg - Ötvenentúl.hu