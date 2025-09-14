Egy szájüregi baktérium növelheti a stroke kockázatát

A szív- és érrendszeri betegségek a vezető halálokok közé tartoznak szerte a világon. A helyzet súlyosságát érzékelteti, hogy Amerikában minden 34. másodpercben ezen okból hal meg valaki.

A keringési rendszer betegségei már több mint egy évszázada olyannyira jelentős problémának számítanak, hogy a második és harmadik fő haláloknak számító daganatos betegségben és balesetekben elhunytak együttes számánál is több ember haláláért felelősek. Érthető hát, hogy a megelőzési lehetőségek a kutatások középpontjában állnak.

Friss tanulmányok éppen ebből a szemszögből világítanak rá a szájhigiénia fontosságára: az ápolt fogazat, az egészséges szájüreg csökkentheti az agyi erek elzáródásának esélyét. Ezzel párhuzamban a száj mikroflórájában felfedeztek egy olyan baktériumot, melynek jelenléte a stroke magasabb kockázatával járhat együtt.

Hirdetés

A fogselyem mint a rizikó csökkentésének egyik eszköze

Köztudott, hogy a kiegyensúlyozott étrend és a rendszeres mozgás a szív-érrendszeri betegségek legismertebb megelőzési módszerei, ám most egy új eszközre, a fogselyemre is ráirányult a tudósok figyelme. A fogselyemhasználatnak a normál napi szájápolási rutin részének kellene lennie, most azonban kiderült, hogy jótékony hatással van a szív és az erek egészségére is. Korábban már bizonyították, hogy csökkentheti a szívinfarktus esélyét; valamint az is napvilágra került, hogy az ínybetegségek, valamint a fogszuvasodás a stroke és infarktus rizikófaktorának számítanak.

1987-ben indult az a tanulmány, amely az érelmeszesedés kockázatát vizsgálta: ez egy átfogó kérdőív volt, életmóddal kapcsolatos összetett kérdésekkel. Ebben is górcső alá került a szájhigiénia: rendszeres fogorvosi ellenőrzésekről, a fogmosásról és a fogselyem használatáról is tettek fel kérdéseket. A 25 éves utánkövetési idő alatt a közel 4100, fogselymet rendszeresen használó résztvevőből 97 főnél alakult ki az agyi infarktus azon típusa, amiért egy, a szív felől érkező véralvadék okolható. Összehasonlítva a fogselymet nem használókkal, ez utóbbi csoportban a negyed évszázad során 22%-kal több iszkémiás stroke és 44%-kal több vérrög okozta agyi infarktus alakult ki. A fogselyemhasználat mindemellett a pitvarfibrilláció kialakulásának esélyét is csökkentette, amely esemény a stroke egyik vezető okának tekinthető.

A fogselyemhasználat előnyének pontos háttere még nem teljesen tisztázott. Ami viszont felfedezésre került, hogy a különféle szájüregi (például a fogíny) gyulladások krónikus gyulladáshoz vezethetnek, melyek kapcsolatba hozhatók különféle szív- és érrendszeri betegségekkel. Mindezek arra engedtek következtetni, hogy a megfelelő szájápolási rutinok, ideértve a fogmosást és fogselyemhasználatot, a szív- és érrendszeri betegségek megelőző módszerének tekinthetők.

Konkrétan melyik baktériumról derült ki, hogy kockázatnövelő?

A szájüregi flóra vizsgálata közben került előtérbe a Streptococcus anginosus, mely a szájban és a bélrendszerben előforduló baktérium, azonban stroke-túlélőknél nagyobb számban volt megtalálható. A Str. anginosus mennyiségét nemcsak a stroke nagyobb kockázatával, hanem annak súlyosabb kimenetelével is összefüggésbe lehetett hozni. A tudósok az emésztőrendszer baktériumflórájának vizsgálatával képesek lehetnek az agyi infarktus kialakulásának és az abból való felépülésnek az esélyét előre jelezni. A felfedezések célja nem a riadalomkeltés, épp ellenkezőleg: szeretnének rávilágítani, hogy egy ilyen egyszerű és olcsó módszerrel is rengeteget tehetünk nem csupán a szájüregünk, hanem a szívünk és érrendszerünk egészségéért is.

Mit tehetünk a megelőzés érdekében?

Az Amerikai Szív Társaság az alábbi nyolc pontban foglalja össze a legfontosabb teendőket az egészségesebb életért:

táplálkozzunk kiegyensúlyozottabban

legyünk aktívabbak

ne dohányozzunk

aludjunk elegendőt, minőségi körülmények között

testsúlyunkat tartsuk az egészséges tartományban

figyeljünk a koleszterin- és a vércukorszintünkre

vérnyomásunkat rendszeresen ellenőrizzük, és kezeljük, amennyiben szükséges.

A szájüregi- és bélflóra egészsége, valamint a szív- és érrendszeri betegségek közötti összetett kapcsolat feltárása új kutatási területet jelentenek a tudósok számára és vélhetően sok új információval gyarapodhatunk a közeljövőben.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Felhasznált irodalom: Flossing may reduce risk for stroke and irregular heart rhythm (Heart)