Futball: egészséges vagy ártalmas sportág?

A szabadidőben játszott labdarúgás kedvező hatásait, illetve egészségi állapotot veszélyeztető kockázatait a kutatók számos elemzés vizsgálta.

A rendszeres fizikai aktivitás, akár fociról, akár más testmozgásról beszélünk, általában kedvező hatást gyakorol egészségünkre. A szívbetegség, a cukorbetegség és más krónikus betegségek az egészségtelen életmód hatására sok év alatt alakulnak ki, és a legtöbb mozgásformával sokat tehetünk ezek megelőzése érdekében.

A futball többcélú sportág, amely egyszerre ötvözi az állóképességet, az erőnlétet és a kardio edzések előnyeit. Gyermekkortól időskorig gyakorolható mindkét nem esetében, azonban az előnyök mellett a labdarúgás számos kockázatára is fel kell hívni a figyelmet.

A szív-érrendszer egészsége: kifejezetten hasznos a labdarúgás

Több kísérlettel is sikerült alátámasztani, hogy a futballozás mindkét nem esetében jótékony hatással van számos szív- és érrendszeri rizikófaktorra, mint például a maximális oxigénfelvételre, szívfunkcióra, az erek rugalmasságára és a vérnyomásra, a koleszterinszintre, valamint a zsírtömegre. A három hónapon át tartó, heti kétszeri futballedzés jelentősen csökkenti a vérnyomást, a nyugalmi pulzusszámot és a testzsírszázalékot.

A labdarúgás kutatások szerint a szív-érrendszer egészsége szempontjából többet használ, mint az erősítő edzés, és legalább annyit, mint a futás. Felmérések szerint a kardiológiai problémák megelőzése szempontjából hatékonyabb az orvos által javasolt egészséges étrendnél és tornánál.

A kísérleteknél a futballozókat más, illetve semmilyen sportágat nem űző kontrollcsoportokkal hasonlították össze. Nyilvánvalóvá vált, hogy amikor az amúgy nem sportoló gyerekek és felnőttek - köztük idősebbek - fociznak, pulzusuk folyamatosan magas, és számos intenzív mozgásformát végeznek, például sprintelnek, fordulnak, rúgnak, küzdenek.

Fontos, hogy az ajánlás a megelőzésre vonatkozik, kialakult szív-érrendszeri betegség a labdarúgás legtöbbször a kockázatos sportágak közé tartozik:

Trombózis után a tiltott sportágak közé tartozik a futball, a végtagok megterhelése és a sportág kontakt jellege jelentősen növeli az ismételt trombózis kialakulásának esélyét.

Visszértágulat esetén a nem ajánlott sportok közé tartozik a labdarúgás, mint minden, a lábag számára megterhelő intenzív testmozgás.

Infarktus és stroke után is fontos a rendszeres testmozgás, azonban mindig csak az állapotnak megfelelő, az orvos által is javasolt nem túlzottan megerőltető sportágak jöhetnek szóba.

Hirdetés

Izmok, csontok, mozgáskoordináció: előnyös sport a futball

A rendszeres futballozás során növekszik a csontok tömege, javul a játékos reflexeinek gyorsasága, izomereje és ezáltal mozgásának biztonsága. Az életkor előrehaladtával a csontok sűrűsége természetes módon csökken, ám a csontritkulés sportolással kedvező irányba befolyásolható.

Kutatók 20-47 éves nőknek heti kétszeri labdarúgó programot szerveztek 14 héten át. A vizsgálat végén a lábszárcsontok sűrűsége fokozódott, az alsó végtag izomtömege is nőtt, és a nők egyensúlyérzéke jobb lett. A kedvező változások kifejezettebbek voltak, mint azoknál, akik ugyanannyi időt kocogással töltöttek, és természetesen sokkal kedvezőbbek voltak az eredmények az egyáltalán nem sportolókéhoz képest.

A férfiakra irányuló kutatásban 20-40 esztendős alanyok hetenként két-három alkalommal játszottak kispályás focit, amin a csoport másik fele nem vett részt. A kényelmesekhez képest a futballra szoktatottak alsó végtagi izomtömege és csontjának erőssége mérhetően növekedett. Fontos változás, hogy a futballozók egyensúlyérzéke is sokkal jobb lett.

A kutatók vizsgáltak 65-75 éves férfiakat is, akik testmozgás céljából ifjabbfiatalabb korukban is rendszeresen futballoztak. Az elemzés eredményei szerint azok a hetvenéves emberek, akik szabadidejükben szórakozásként mindig is futballoztak, ebben a korban is olyan izomerővel és egyensúllyal bírtak, mint a labdarúgás iránt nem érdeklődő harmincasok, és messze erősebbek voltak, mint soha nem futballozó kortársaik.

Sportsérülések: fokozottan veszélyes sport a labdarúgás

A futballban két tényező jelent fokozott kockázatot. Egyrészt kontakt sportágként gyakoriak a sérülést okozó ütközések, másrészt a hirtelen irányváltásal, ugrással járó mozdulatok jelentenek sérülésveszélyt. A focistáknak általában a lába sérülékenyebb.

Mindennaposak a tartós károsodást nem jelentő vízhólyagok, az izomláz, az izomgörcs vagy az izomhúzódás, főleg a vádli területén. Gyakori panasz a sípcsont fájdalma, illetve az azt körülvevő izmok gyulladása.

A futballisták gyakori sportorvosi ellátásához tartozik a bokaficam és a különböző rándulások kezelése, valamint az Achilles-ín gyulladása vagy szakadása.

A labdarúgés jellegéből fakadóan különösen érzékeny, sokszor sajnos tartós károsodást elszenvedő területe a térd. A fokozott terhelés miatt jellemző a térdszalagsérülések (szakadás, gyulladás), továbbá a térdízületi porckopás is.

A sérülések jelentős része a helytelen edzésprogram következménye. A bemelegítés és a nyújtás helyes gyakorlása a focistáknak is segíthet a sérülések elkerülésében. Amennyiben mégis kialakult a sérülés, fontos, hogy teljesen várjuk meg a felépülést, mert az idő előtti visszatérés az edzéshez növeli az ismételt sérülés kockázatát.

Tovább A 10 leggyakoribb sérülés a futballban

Agyi funkciók: óvatosság szükséges

Számos kutatás vizsgálta, hogy vajon a fejelés okoz-e kimutatható kognitív elváltozásokat a sportolóknál. A vizsgálatok többsége azt mutatta, hogy a gyakori és erőteljes fejelés jelentősen rontja a sportolók agyi működését és memóriáját, még abban az esetben is, ha nem alakul ki agyrázkódás. A hatások 24 óra elteltével csökkennek, így az alkalmankénti fejelés csak átmeneti eltéréseket okoz. Nem tapasztaltak kutatók elváltozást a könnyebb edzések során, kisebb sebességű labdánál elvégzett fejelések esetében. A rendszeresen sportoló labdarúgóknak ugyanakkor mindenképpen óvatosan kell elvégezniük a fejelést, a fejet érő erőteljes és rendszeres ütés tartós agyműködési zavarokhoz vezethet.

Valamennyi megállapítás a szabadidős sportként végzett labdarúgásra vonatkozik, az élsport speciális kihívást jelent a sportolók és a sportorvosok számára.

WEBBeteg összeállítás

Felhasznált források: MTI, Effects of recreational soccer... (PubMed)