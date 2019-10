A koleszterin-anyagcsere 40 éves kor felett sajnos gyakran felborul. Ennek a kockázati tényezőnek a megszelídítésére a koleszterinszintet csökkentő készítmények mellett a testmozgás is alkalmas. Németh Vivien mozgásterapeuta azokról a módszerekről beszélt, amelyek hozzájárulnak a vér koleszterinszintjének csökkentéséhez.

Visszajelzés egészségi állapotunkról

A vér koleszterinszintje az egészségünket jellemző, annak állapotáról fontos visszajelzést adó érték. Általánosan kijelenthető, hogy felnőttek esetében a vér összkoleszterinszintje ne haladja meg az 5,2 mmol/l értéket, de az sem mindegy, hogy az összkoleszterinen belül milyen arányban található meg a triglicerid, az LDL és a HDL típusú koleszterin. A szakorvos számára ezek az értékek fontos jelzőszámok, mert ezek alapján állítja fel a diagnózist, és javasol a beteg számára komplex terápiát a koleszterinszint csökkentésére.

A magas koleszterinszint ugyanis olyan kockázati tényező, amely nagymértékben hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásához, ezáltal számos olyan súlyos szív- és érrendszeri betegség kialakulásának esélyét megnöveli, mint a trombózis, az infarktus vagy az agyvérzés. A mozgásszegény életmód, a genetikai hajlam, a helytelen táplálkozás, az alkoholfogyasztás, pedig mind-mind hozzájárulnak zsíranyagcsere probléma kialakulásához a szervezetben.

Tudjon meg többet! Milyen betegségeket okozhat a mozgáshiány?

Egy tudományos vizsgálat biztató eredményei

Régóta ismert tény, hogy a testmozgás pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer állapotát, többek között azért is, mert hozzájárul az összkoleszterinszint csökkenéséhez. Ezt erősítette meg az a korábbi kutatás is, amelyet a Journal of Lipid Research ismertetett. A felmérésből kiderült, hogy a rendszeresen mozgó emberek „jó", HDL-koleszterin-szintje magasabb, ami a szív- és érrendszer jobb védelmét biztosítja. A "rossz", LDL-koleszterin pedig alacsonyabb értéken volt azoknál, akik legalább hetenként egy órát töltöttek könnyű, vagy közepes intenzitású mozgással, például lendületes, gyors gyaloglással. A kedvező hatás kiváltképp a változó korú hölgyeknél érvényesült. A tanulmány igazolta azt is, hogy azok a felnőttek, akik hetenként legalább ötször 30-60 percet mozognak, megteszik a legfontosabbat szívük egészségének megőrzéséért. „Továbbá fontos kiemelni, hogy testmozgás hatására, a trigliceridszintben is kedvező változás figyelhető meg” – tette hozzá Németh Vivien.

Milyen az ideális mozgásforma, ha magas a koleszterinszintje?

Alapvetően a sportok közül a legalkalmasabbak az úgynevezett aerob mozgások, pl. futás, úszás, evezés, kerékpározás, de a tempós séta is. Ezeknek a mozgásformáknak a kombinálása javítja az állóképességet, a szív-és érrendszer állapotát, valamint erősíti a vázizomzatot.

A kedvező élettani hatások eléréséhez fontos, hogy a mozgást rendszeresen, legalább heti 3-4-szer, valamint minimum fél órán át végezzük. Törekedjünk minden nap könnyű fizikai aktivitásra, és legalább kétnaponta javasolt közepes intenzitású mozgást, valamint, az állóképesség fejlesztése mellett, izomerősítő gyakorlatokat is végezni hetente két alkalommal. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kiválasztott mozgásformának meg kell felelnie egészségi állapotunknak, ezért javasolt mozgásterapeuta tanácsát kikérni, mielőtt belevágunk. Minden esetben (különösen 40 év felett) szükség van szakember által végzett alapos állapotfelmérésre is, hogy a terhelhetőségre fény derüljön. A mozgásterapeuta ez után életkorunknak, érhálózatunk állapotának, fittségi, állóképességi szintünknek megfelelő, a fokozatosság elvét figyelembe vevő edzésprogramot készít, valamint személyre szabott tanácsokkal lát el minket.

Átfogó megközelítés szakértői segítséggel

Az eredményes koleszterinszint-csökkentéshez fontos az átfogó megközelítés. A rendszeres testmozgás mellett szükség van a kiegyensúlyozott, telített zsírokban szegény, rostban gazdag diétára, amelynek segítségével megszabadhatunk az esetlegesen meglévő súlyfeleslegünktől, valamint javíthatunk testösszetételünk arányain. Ennek összeállításában ajánlott dietetikus szakember segítségét kérnünk.

Fontos továbbá a dohányzás, az alkoholfogyasztás mellőzése és a stresszhatások levezetése is. Magas koleszterinszinttel rendelkezők számára jó hír, hogy komplett életmód orvosi programmal - mely magában foglal egy személyre szabott étrendet és mozgásterápiás programot -, néhány hét alatt nem csak jobb közérzet érhető el, hanem a koleszterin értékek csökkenése is megfigyelhető.

Természetesen az életmódváltás mellett szükséges a magas koleszterinszint okának orvosi kiderítése, amely lehet genetikai örökség, vagy alacsony pajzsmirigyfunkció is. „Ne feledjük, az egészséges életmódnak ilyen estekben is alapvető gyógyító, a gyógyszeres kezelést kiegészítő, támogató hatása van” – tudtuk meg Németh Vivien mozgásterapeutától.

(Életmód Orvosi Központ - Németh Vivien, mozgásterapeuta)