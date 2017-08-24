A koleszterin-anyagcsere 40 éves kor felett sajnos gyakran felborul. Ennek a kockázati tényezőnek a megszelídítésére a koleszterinszintet csökkentő készítmények mellett a testmozgás is alkalmas. Németh Vivien, mozgásterapeuta azokról a módszerekről beszélt, amelyek hozzájárulnak a vér koleszterinszintjének csökkentéséhez.

A testmozgás hozzájárul az egészséges vérzsírszint eléréséhez

A vér koleszterinszintje az egészségünket jellemző, annak állapotáról fontos visszajelzést adó érték. Általánosan kijelenthető, hogy felnőttek esetében a vér összkoleszterinszintje ne haladja meg az 5,0 mmol/l értéket, de az egyéni célértékek meghatározása mindig orvosi feladat. Az egyéb kockázati tényezők függvényében a kívánatos érték ennél alacsonyabb is lehet, továbbá az sem mindegy, hogy az összkoleszterinen belül milyen arányban található meg az LDL és a HDL típusú koleszterin, továbbá a vérzsírok (lipidek) másik fontos típusa, a triglicerid.

A szakorvos számára ezek az értékek a lipidprofil fontos jelzőszámai, ezek alapján állítja fel a diagnózist, és javasol a beteg számára komplex terápiát a koleszterinszint csökkentésére. A magas koleszterinszint ugyanis olyan kockázati tényező, amely nagymértékben hozzájárul az érelmeszesedés kialakulásához, ezáltal számos súlyos szív- és érrendszeri betegség (trombózis, koszorúér-szűkület, szívinfarktus, stroke) kialakulásának kockázatát növeli.

A zsíranyagcsere probléma kialakulásához a genetikai hajlamon túl hozzájárul a mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás, az alkoholfogyasztás, ezért kezelése is jelentős részben az életmódváltáson alapul. Régóta ismert tény, hogy a testmozgás pozitívan befolyásolja a szív- és érrendszer állapotát, többek között azért is, mert hozzájárul az összkoleszterinszint csökkenéséhez. A rendszeresen mozgó emberek „jó", HDL-koleszterin-szintje magasabb, ami a szív- és érrendszer jobb védelmét biztosítja. A "rossz", LDL-koleszterin pedig alacsonyabb értéken volt azoknál, akik legalább hetenként egy órát töltöttek könnyű, vagy közepes intenzitású mozgással, például lendületes, gyors gyaloglással.

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Milyen mértékű koleszterinszint-csökkenés várható a testmozgástól?

Egy, a témában született kutatásokat összegző metaanalízis szerint a rendszeres edzés statisztikailag szignifikáns javulást eredményezett a vizsgált vérzsírparaméterekben, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a hatás nem minden betegcsoportban egyforma, és önmagában a sportolás nem feltétlenül elégséges a kívánt célértékek eléréséhez.

A rendszeresen sportolók körében a változások nagysága 5-10% (3,5–11,7%) körül mozgott a kontrollcsoporthoz képest, ami nagyjából 0,1-0,2 körüli kedvező irányú változásnak felelt meg, a lipidprofil minden fontos összetevője esetében: az összkoleszterin, az LDL-koleszterin és a triglicerid szinje csökkent, miközben a HDL-koleszterin értéke növekedett.

A kóros vérzsírszinttel élők egy részében ez a változás akár önmagában is elegendő lehet a célértékek eléréséhez, ugyanakkor abban az esetben, ha nagyobb mértékű javulás elérése szükséges, a rendszeres testmozgás csak az egyik fontos eleme a komplex terápiának, mellette fontos az egészséges táplálkozás, az elkoholfogyasztás és a dohányzás mérséklése és szükség esetén a gyógyszeres terápia is.

Az eredmények egyéni változékonysága a vizsgálatok szerint jelentős, hatása nem mindenkinél azonos, függ az egyéni genetikai adottságoktól, a nemi és életkori jellemzőktől. Vannak olyan személyek, akiknél önmagában a testmozgástól nem jelentkezik szignifikáns javulás, másoknál a fenti, átlagos értékektől jelentősebb változás is történt. Számos vizsgálat szerint a változókor utáni hölgyeknél az átlagostól jelentősebb javulás történt a mozgásprogramok hatására.

Milyen az ideális mozgásforma magas koleszterinszint esetén?

Az úgynevezett aerob mozgások és az erősítő edzések kombinációja bizonyult a vérzsírszintek szempontjából a legkedvezőbbnek, de elsősorban az első csoportba tartozó mozgásformáknak van jelentőseége, mint amilyen pl. a

futás/kocogás,

úszás,

kerékpározás,

evezés,

sífutás,

a tempós séta is.

A mozgásformáknak a kombinálása javítja nemcsak a vérzsír-anyagcserét, hanem az állóképességet, a szív- és érrendszer állapotát, valamint erősíti a vázizomzatot is.

A kedvező élettani hatások eléréséhez fontos, hogy a mozgást rendszeresen, legalább heti 3-4-szer, valamint minimum fél órán át végezzük. Törekedjünk minden nap könnyű fizikai aktivitásra (munkavégzés, minél több séta), emellett végezzünk heti 150–300 perc közepes intenzitású vagy 75–150 perc intenzív aerob aktivitást, valamint heti legalább két alkalommal folytassunk izomerősítő gyakorlatokat is. Utóbbi végezhető például otthoni súlyzós edzésekkel, illetve fitnesz teremben szabad súllyal, vagy ellenállással szemben végzett gyakorlatokkal, közepes súlyokkal.

Ne számítsunk azonnali eredményre, az életmódváltás néhány hónap rendszeres aktivitás után hozhat eredményt, és folytatni kell azt követően is a kedvező hatások fenntartásáért.

Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kiválasztott mozgásformának meg kell felelnie egészségi állapotunknak, ezért javasolt mozgásterapeuta tanácsát kikérni, mielőtt belevágunk. Különösen 40 év felett és krónikus betegség fennállása esetén szükség van szakember által végzett alapos állapotfelmérésre is, hogy a terhelhetőségre fény derüljön.

Fontos a fokozatosság elvének betartása: ha korábban nem edzettünk, akkor a fenti mozgásmennyiséget kisebb lépésekkel érjük el. Sportolás előttszükséges a bemelegítés, majd azt követően a levezetés és az izomzat nyújtása.

Átfogó megközelítés, komplex terápia

Az eredményes koleszterinszint-csökkentéshez fontos az átfogó megközelítés. A rendszeres testmozgás mellett szükség van a kiegyensúlyozott, telített zsírokban szegény, rostban gazdag diétára, amelynek segítségével megszabadhatunk az esetlegesen meglévő súlyfeleslegünktől, valamint javíthatunk testösszetételünk arányain. Fontos továbbá a dohányzás, az alkoholfogyasztás mellőzése és a stresszhatások levezetése is.

Természetesen az életmódváltás mellett szükséges a magas koleszterinszint okának orvosi kiderítése, amely lehet genetikai örökség, vagy pajzsmirigyfunkció is. Ha orvosunk koleszterincsökkentő gyógyszert írt fel, annak szedsét nem szabad abbahagyni az életmódváltás megkezdésekor, de a kontroll laborvizsgálatok eredményének ismeretében előfordulhat, hogy orvosi utasításra annak dózisa csökkenthető lesz a sportolás hatására.

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WEBBeteg összeállítás

Németh Vivien mozgásterapeuta (Életmód Orvosi Központ);

További felhasznált forrás: The Effect of Exercise Training on Blood Lipids (PubMed); European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (European Heart Journal)