Sportolhatunk-e krónikus betegség esetén?

A rendszeres testmozgásnak számos jótékony hatása van, azonban egyes krónikus betegségek esetén gyakran nem javallják a sportolást, de vajon valóban nem szabad mozogni ilyenkor?

Sokszor hallani, hogy krónikus betegség esetén kíméljük magunkat, ám fontos tudni, hogy minden ember és állapot egyéni, így egyéni mérlegelést is igényel. Éppen ezért minden esetben kérjük ki a kezelőorvosunk véleményét a testmozgásról attól függetlenül, hogy valaki ajánlja vagy nem ajánlja nekünk a sportolást.

Hirdetés

Mire érdemes figyelni sport közben krónikus betegség esetén?

Figyeljünk a testünk jelzéseire! Amennyiben kellemetlen, diszkomfortérzetet tapasztalunk, azonnal hagyjuk abba a mozgást, és tájékoztassuk erről kezelőorvosunkat.

A terhelést mindig az aktuális fizikai állapotunkhoz igazítsuk.

Ha nincs nagyobb állapotingadozás, akkor fokozatosan növelhetjük is a terhelést.

Az alábbiakban a leggyakoribb krónikus betegségekkel kapcsolatos sportolási tudnivalókat gyűjtöttük össze:

Sportolás magas vérnyomás esetén

A rendszeres testmozgás kifejezetten ajánlott magas vérnyomás esetén, fontos azonban tudni, hogy csak jól beállított vérnyomásértékek mellett szabad mozogni.

Jó tudni! A rendszeres testmozgás hatására csökkenhet a gyógyszerszükségletünk, ezért elengedhetetlen a rendszeres orvosi kontroll.

Sportolás diabétesz esetén

Az optimális vércukorszint fenntartását nagy mértékben segítheti a rendszeres sportolás, ezért a diabéteszben szenvedő betegeknek kifejezetten ajánlott a rendszeres testmozgás, mivel a többi sejttel ellentétben az izomsejtek közvetlenül és gyorsan fel tudják venni a vérből a cukrot. Ezáltal a sportolás közvetlenül tudja a vércukorszintet csökkenteni. Súlyosabb diabétesz esetén azonban ez fokozhatja a hipoglikémia felléptét is! Ezért fontos, hogy sportolás vagy fokozottabb testmozgás (pl. kerti munkák) előtt minden esetben figyelmet kell fordítanunk a vércukorszintmérésre és a megfelelő étkezésre. Rendszeres sportolás mellett a gyógyszer-, illetve inzulinigény is csökkenhet.

Ezt olvasta már? Mire figyeljen a cukorbeteg sportolás közben? Mik a veszélyei?

Jó tudni! Figyeljünk rá, hogy sportolás közben mindig legyen nálunk szőlőcukor vagy valamilyen cukros üdítőital, hogy elkerüljük a hipoglikémiát.

Sportolás szívbetegség esetén

A fizikai aktivitás hatására javulhat a keringés, amelynek következtében a szív munkája is hatékonyabbá válhat, így a legtöbb esetben szívbetegség esetén jótékony hatással bír a rendszeres, egyenletes, nem túl megterhelő testmozgás. Fontos azonban, hogy csak akkor kezdjünk bele a sportolásba, ha megfelelő kezelés alatt állunk, jól érezzük magunkat, és nincsenek panaszaink. Figyeljünk továbbá arra, hogy – bizonyos időközönként – akkor is vegyünk részt rendszeres orvosi kontrollvizsgálaton, ha nincsenek sportolás közben panaszaink. Fokozott, nem jól kontrollált mozgásformák a terhelést rossz irányba is fordíthatják.

Jó tudni! Szokatlan mellkasi fájdalom, nehézlégzés, egyenetlen szívverés, heves szédülés, eszméletvesztés-közeli állapot esetén azonnal hagyjuk abba a testmozgást és forduljunk orvoshoz.

Bővebben Szívbetegség és sportolás

Sportolás ízületi betegségek esetén

Reumatológiai megbetegedések, ízületi fájdalom esetén minden esetben figyelembe kell venni a panaszokat, és egyénre szabottan kell kialakítani a mozgásprogramot. Ízületi panaszok esetén kérjük gyógytornász segítségét a megfelelő testmozgás és/vagy gyakorlatok összeállításában, ez a panaszok nagymértékű enyhülését is eredményezheti.

Jó tudni! Fájdalom vagy egyéb – új – panaszok megjelenése esetén, minden esetben kérjük ki a gyógytornász vagy a kezelőorvos véleményét arról, hogy folytathatjuk-e az elkezdett mozgásprogramot.

Bővebben A megfelelő sportág hátfájdalom vagy ízületi problémák esetén

Hasznos Sportolás és az ízületek védelme - Praktikus tanácsok

Szerző: Sándor Judit, erőnléti és korrektív tréner

Forrás: doktorGO

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos