Hobbifutó? Sportorvosi tanácsok a futószezonra

Tavasszal, nyáron sokan belevágnak a szabadtéri futóedzésekbe, őszi versenyekre készülvén. Dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos a felkészülés, és probléma esetén a kivizsgálás, kezelés jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Jelöljük ki a célt és készüljünk rá!

Mielőtt belevágnánk az egyre nagyobb terhelést jelentő edzésekbe, testileg, lelkileg fel kell készíteni magunkat erre az időszakra, különösen, ha előtte inaktív életmódot folytattunk. Testileg a cél, hogy egyre jobb alkalmazkodáshoz szoktassuk a szív- és érrendszert, a keringési-, a légzési- és a mozgásszervrendszert. Lelkileg pedig hasznos lehet, ha meghatározzuk azt a cél, amelyet el szeretnénk érni – legyen az 5 vagy 10 km, esetleg a fél- vagy teljes maraton.

Ön tudta? Veszélyes lehet a hirtelen kezdett testedzés

Az edzés lényege minden esetben, hogy a szervezet egy stresszhatásnak van kitéve, amelyhez egyre jobban alkalmazkodva javul a teljesítőképessége. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy betartsuk a fokozatosság elvét, ismerjük a saját korlátainkat és megtartsuk a terhelés-pihenés helyes arányát. Mivel a terhelés hatására lemerülnek a glikogénraktárak, roncsolódnak az izomrostok, megbomlik a szervezet elektrolit- és folyadékegyensúlya, romlik a perifériás vérkeringés és besűrűsödik a vér, mindenképpen szükség van regenerálódra ezeknek a folyamatoknak a megfordításához. Már 1-2 nap is elég lehet arra, hogy feltöltődjenek az energiaraktárak, így érdemes ezt kivárni, amíg újra laza izmokkal, kipihenten nekivágunk a futásnak. A fejlődés érdekében hasznos, ha edzővel vagy teljesítményoptimalizálással foglalkozó szakember segítségével dolgozzuk ki az edzéstervet.

Amit nem szabad kihagyni: bemelegítés és levezetés

A futóedzések előtti bemelegítés nemcsak azért fontos, hogy lazábban vegyük az akadályokat, de a sérülések esélyét is jelentősen csökkenthetjük ezáltal. (Ez természetesen nem csak a futásnál, hanem bármilyen sportnál igaz.) Kezdőknek ajánlatos bemelegítésként lendületesen gyalogolni, később ezt a lassú kocogás válthatja fel. Így serkentjük a szívműködést, a vérkeringést, a légzést, emelkedik az izomhőmérséklet, a hajszálerek pedig kitágulnak. Sokaknak segíthetnek a bemelegítőkrémek is. A levezetés is elengedhetetlen, hiszen lazítja az izomzatot, gyorsítja a regenerációt, javítja a későbbi teljesítményt. Nyújtáskor az izmokat statikusan, vagyis rugózó mozdulat nélkül nyújtsuk meg. Minden testhelyzetet 10-20 másodpercig tartsunk ki.

A fájós térdet kímélni kell

Sokan a futóedzések hatására szembesülnek a térdfájdalommal, ami nyilván erősen befolyásolja az edzést, sőt akár a mindennapi életet is. Különösen azokat fenyegetheti a térdfájás, akiknél a porckopás, a kopásos ízületi gyulladás több rizikótényezője is megtalálható. Ilyen tényező lehet a túlsúly, a korábbi térdsérülés vagy műtét, illetve a családban halmozódó térdproblémák. Mindenképpen érdemes rászánni magunkat a testsúly rendezésére, hiszen a normál testsúly nem csak a térdekre ró kevesebb terhet, de számos más betegség kockázatát is csökkenti.

– Akut fájdalmak idején a térdeket erősen megterhelő sportokat, például futást vagy a teniszt ajánlatos kiváltani tempós sétával és úszással. Persze a futás vagy a kerékpározás rajongóinak nem muszáj mindent feladniuk, de ehhez meg kell találniuk a fájdalomcsillapítás és gyulladáscsökkentés megfelelő formáit – ismerteti dr. Páll Zoltán, a FájdalomKözpont sebésze, traumatológus, sportorvos. – Bizonyos térdfájdalmak esetén jól beválhat a lökéshullám-terápia, amely beindítja a test öngyógyító mechanizmusait, élénkíti a vérkeringést és az anyagcserét. Ezáltal a kezelések nem csak a fájdalmat csökkentik, de a valódi okot szüntetik meg a sérült szövetek fokozatos regenerálásával. A kezelés során egy gél felvitele után a megfelelő kezelőfejjel a kijelölt helyre juttatunk egy nagy energiájú hullámot. Már az ekkor jelentkező enyhe fájdalom is jelezheti, hogy jó helyen zajlik a kezelés, ami sokszor már az első alkalommal hatékony, de az esetek többségében kúraszerűen hoz tartós eredményt. Szintén jó megoldás a hialuronsav tartalmú ízületi injekció. Ha ugyanis hialuronsavas gélt injektálunk az ízületi résbe, az csökkenti az ízületi folyadék belső súrlódását, tehát elősegíti a csúszást. Kifejezetten az ízületbe fecskendezzük ezt a készítményt, amely jelentősen csökkenti a fájdalmat, és visszaállítja az ízület kenését és lökéscsillapítását.

Dr. Páll Zoltán, sebész, traumatológus, sportorvos