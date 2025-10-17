Bőrápolási tanácsok cukorbetegeknek

Sok esetben okozhat akár az ismert, akár a fel nem ismert diabétesz bőrtünetet, illetve természetesen bármilyen eltérés gyógyulását rontja, főleg, ha nincs egyensúlyban a szénhidrátháztartás.

De mit tehetünk bőrünk egészségének megőrzéséért cukorbetegként?

Minden bőrirritáció, akár hámlás, bőrszárazság fokozza annak a lehetőségét, hogy seb, sérülés alakuljon ki.

Fontos a megfelelő folyadékbevitel. 10 testtömegkilogrammonként kb. 4 dl víz fogyasztása javasolt általánosságban.

A diabetesz állapotának rendezése kapcsán a megfelelő szénhidrátszegény diéta elengedhetetlen. A túl sok túlfinomított és gyors felszívódású szénhidrát egyébként is hajlamosít gyulladásra, akár pattanás-, akneképződésre.

A nedvesen hagyott, nyirkos bőr könnyebben sérül, hámlik, de a gombás fertőzés is jobban elterjed rajta. Emiatt fürdés, mosakodás, kézmosás után a finom szárazra törlés mindig javasolt, az ujjak, lábujjak között is.

A meleg (de nem indokolatlan meleg, vagy fülledt!) jobb, mint a hideg nyirkos. Hűvösebb hónapokban pl. már javasolt a zokni viselése hamarabb, mint ahogy a lábunk fázni kezd.

A száraz, hámló bőr mindig gondoskodást igényel. Parfüm- és illatanyagmentes testápolók, speciális, erre a célra szánt kozmetikumok alkalmazandóak.

Viszketés esetén helyileg antihisztamintartalmú kenőcs alkalmazása jöhet szóba, természetesen fontos a viszketés okának felderítése (gyógyszerérzékenység, nem megfelelő mosószer, öblítő, szappan?). Annak érdekében, hogy a bőr ne sérüljön, megfelelő hidratálás szükséges.

Gyulladás esetén tisztító oldatok, tonikok, akár antibiotikumtartalmú kenőcsök vethetők be – de ezek felírásáról jobb, ha szakember dönt.

Sebek esetén természetesen megfelelő fertőtlenítés, sebkezelés, fedőkötés szükséges.

Bőr repedése, bőr keményedése, főleg talp, lábujjak, sarok repedései higiénikusan tisztítva legyenek, szükség esetén pedikűrben, gyógypedikűrben jártas szakember igénybe vétele ajánlott.

Fontos a megfelelő körömápolás, az esetleges benövések gondos és szakképzett ellátása.

Amennyiben a bőrt érintő tünetek komolynak tűnnek, vagy rövid időn belül nem javulnak, mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus