A méhszájseb (cervicalisatio)

Az egyik, kevésbé sikeres technika az ecsetelés , mely során egyszerűbb, hámroncsoló ecsetelőket használhatunk. Ilyenkor többszöri ismétlés is szükségessé válik.

Hatékonyabb megoldások közé tartozik a lézeres, vagy fagyasztásos technika , amivel maradéktalanul eltávolítható a felszíni sejtelváltozás. Ezen kezelések során azonban szövettani vizsgálat biztosan nem készül az eltávolított szövetből, hiszen a sejtek roncsolása történik, ezért negatív citológiai lelet birtokában végezhetőek. Azonban jó tudni, hogy enyhe citológiai eltérések kezelésére is alkalmazhatóak ezek a technikák megfelelően képzett szakember kezében.

A loop konizáció, és a hideg késes konizáció nagy előnye, hogy az érintett szövetrészletet eltávolítva már szövettani vizsgálat is készülhet, így pontosan tudni fogjuk azt is, hogy van-e bármilyen kóros elváltozás az adott területen. Az előbbi során (loop konizáció, vagyis LEEP) egy elektromos hurokkal történik a kimetszés, és egynapos sebészeti beavatkozás keretében is elvégezhető a műtét, azonban a szélek megítélése pontatlan, hiszen égetéssel történik a műtét az azonnali vérzéscsillapítás miatt. A hideg kés konizáció már kórházi bennfekvést igényel, azonban a legpontosabb szövettani feldolgozást biztosítja.