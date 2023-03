A leggyakoribb kérdések az alvásparalízisről

Hogyan ér véget az alvásparalízis? Egy epizód általában magától véget ér. Akkor is véget érhet, ha valaki megérinti önt, vagy beszél önhöz. Ha intenzív erőfeszítést tesz a mozgásra, az is véget vethet egy-egy epizódnak. Az alvási bénulás leggyakrabban az életben csak egyszer fordul elő. Árthat-e az alvási bénulás? Az alvási bénulás egy, mozgásra vagy beszédre való átmeneti képtelenség. Nem káros, és gyorsan el kell múlnia, de ijesztő lehet. Bárkit érinthet, de leggyakrabban fiatal felnőtteknél fordul elő. Keresse fel háziorvosát, ha rendszeresen alvásbénulást tapasztal! Fel kell ébreszteni egy alvásbénult embert? Biztonságos-e valakit felébreszteni az alvási bénulásból? Teljesen! Sőt, valószínűleg nagyon hálásak lesznek érte! Ha arra gyanakszik, hogy partnere épp alvási bénulást tapasztal, beszéljen hozzá, kopogtassa meg a vállát, érjen hozzá, vagy finoman rázza meg. Mi történik, ha megérint valakit, aki alvásbénult? A bénulási epizód néhány másodperctől csupán néhány percig tarthat, még ha az elszenvedőnek ez jóval hosszabbnak tűnik is. Általában az epizód magától véget ér, de ha valaki megérinti vagy beszél az alvásparalízisben szenvedőhöz, az is leállíthatja az epizódot. Miért látnak egyesek ijesztő dolgokat alvási bénulás közben? Az alvási bénulás epizódja során szerotonin szabadul fel az agyban, miközben az érintett a REM-fázisú alvásban marad. Ez hallucinációkat válthat ki, és aktiválhatja a félelemköröket az agyban. Lehet-e alvási bénulásunk kétszer egymás után? Az alvási bénulás legtöbbször csak egyszer fordul elő, és soha többé. De néhány embernél akár rendszeresen is előfordulhat, ilyenkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni! Tarthat órákig az alvási bénulás? Az alvási bénulás akkor következik be, amikor az alvási ciklus a szakaszai között eltolódik. Amikor hirtelen felébred a REM-alvásból, bár az agya ébren van, de a teste továbbra is REM-üzemmódban van, és nem tud mozogni, amitől úgy érezheti, hogy megbénult. Az alvási paralízis epizódjai azonban csak néhány másodperctől 1-2 percig tartanak. Milyen gyakori az alvási bénulás az emberek körében? Az alvási bénulás egy gyakori állapot, amely a teljes lakosság körülbelül 7,6%-át érinti élete során. Tudunk sikítani alvási bénulás közben? Megpróbálhatunk sikítani, de nem fog menni. Egy izmot sem tudunk sajnos akaratlagosan megmozdítani az alvási paralízis epizódja alatt. Esetleg – amennyiben ezt sikerül akaratlagosan kivitelezni – sóhajtással próbálhatjuk jelezni partnerünknek, hogy éppen alvási bénulást élünk át, de ha ez nem megy tudatosan, ne erőltessük, mert a pánikszerű érzést fokozhatja. Ami viszont mindenképp hasznos lehet, az az, hogy megpróbálhatjuk tudatosítani magunkban, hogy a gyötrő állapot pillanatokon belül meg fog szűnni és másodperceken belül minden képességünk teljes birtokában felébredünk. Sírhatunk-e az alvási bénulás során? Egy alvási paralízis epizód után teljesen kimerültnek érezhetjük magunkat. Az élmény érzelmileg lehengerlő lehet, és néhány érintett zihálva vagy sírva ébredhet fel. Az ettől szendvedők néha más tünetekről is beszámolnak ilyenkor, például szapora szívverésről.