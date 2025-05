Intim torna - Tények és tévhitek a tudomány szemszögéből

A medencefenék tornáját köznapi értelemben intim tornának hívjuk. Sokféle intim torna létezik, de mit is jelent pontosan a kifejezés?

Az intim torna Dr. Arnold Kegel, amerikai nőgyógyász nevéhez fűződik. Ő volt, aki az 1950-es években a távol-keleti törzseket tanulmányozta, mert nem akart belenyugodni abba a ténybe, hogy természetes úton képtelen világra hozni egy nő a gyermekét gátmetszés nélkül, ami mint ismeretes, sok házaspár nemi életét hónapokra, sőt akár évekre is megmérgezheti.

Védőnőként egy-egy családlátogatás alkalmával az őszintébb anyukák gyakran beszámoltak nekem is arról, hogy bizony 1-2 éve nem élnek házaséletet a férjükkel, mert intenzív fájdalmat élnek meg minden egyes aktus alatt. A nemzetközi kutatások is azt igazolják, hogy szülést követően körülbelül egy év az az időpont, amikor teljes mértékben regenerálódik a medencefenék, és a fájdalom megszűnik. Az, hogy kinek mennyire jó a fájdalomtűrő képessége, az teljesen egyedi.

Mit is nevezünk pontosan intim tornának?

Az intim torna, a medencefenéken elhelyezkedő gátizom tornája. A gátizomzat részt vesz a szülésben, a szexualitásban és az ürítési funkciók akaratlagos szabályozásában is. Valamint tartó funkciójuk is van, hiszen alátámasztják a kismedencei szerveket, úgy mint a húgyhólyagot, a méhet és a végbél alsó részét is.

Ha a kismedencei izmok meggyengülnek, akkor először arra leszünk figyelmesek, hogy terhelésre elcseppen a vizelet. Ez lehet például szökdelés, ugrálás, köhögés, tüsszentés, nevetés alkalmával, amikor megnő a hólyagban a nyomás. Jól ismert az a mondás, hogy „Ne nevettess, mert bepisilek!” Ez az első jele annak, hogy meggyengült a gátizom. Ezt a tünetet igenis komolyan kell venni, hiszen ez évek alatt olyan mértékig növekedhet, hogy intimbetét, később már inkontinencia betétet szükséges hordani a mindennapokban, nehogy „baleset” történjen.

A bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint nem elég önmagában a medencefenék izmait edzeni, mert akkor csak félsikert tudunk elérni a gyógyulás tekintetében. Ezért a legújabb kutatások szerint az ún. funkcionális gátizom torna, azaz kismedence torna sokkal hatékonyabb, és a hatása is hamarabb érezhető. Ugyanis a gátizom kapcsoltan működik a mély hasizommal, melynek edzése szintén hozzájárul például a húgyhólyag és a méh normál helyzetben tartásához.

Fontos, hogy ezt ne várjuk meg, hanem minél előbb keressünk fel egy szakembert, aki szakszerű gyakorlatokkal, és minden esetben a gyakorlatok helyes kivitelezését valamilyen módon (tapintással vagy műszerekkel) leellenőrizve, kontrolláltan segít a probléma megoldásában.

És mit nem lenne szabad annak nevezni?

Sajnos rengeteg „tréner” működik jelenleg Magyarországon, akik egészségügyi végzettség nélkül „gyógyítanak”. De a valóságban sokkal többet ártanak, mint használnak. Sokszor maguk a „trénerek” is helytelenül végzik a rosszul megtanult gyakorlatokat, károsítva ezzel sok száz nő életminőségét. Nem egy hölgy érkezik hozzám elkeseredve azzal a tünettel, hogy egyre jobban fokozódnak a vizeletcsepegéses panaszai, pedig rendszeresen végzi az „intim tornát”.

A jelenlegi jogi szabályozás szerint medencefenék tornát kizárólag ezen a területen államilag elismert vizsgát tett egészségügyi szakdolgozó végezhet, aki a kamara tagja. Aki ilyen végzettség nélkül hirdet és végez medencefenékre irányuló gyakorlatokat, az vétséget követ el minden nő ellen, mert ha ezeket a gyakorlatokat helytelenül tanulják meg a hölgyek, akkor sajnos nagyon sokat is lehet ártani az egész kismedencének. Ezek a hatások nem azonnal jelentkeznek, hanem hónapokkal később, mikor már nem igazán tudjuk beazonosítani a kiváltó okokat.

Milyen panaszok kezelésében hasznos még az intim torna?

Vannak úgynevezett néma betegségek, melyek évekig, vagy akár évtizedekig tünetmentesek lehetnek, és körülbelül 20 évvel az első szülés után okoznak tünetet a kismedence területén. Ezek a süllyedéses megbetegedések. Ennek a tünetei a lefelé irányuló húzó jellegű érzés a kismedencében, ami sugározhat a combokba is.

Ilyenek még az ürítéssel kapcsolatos diszfunkciók, mint a nehezen meginduló vizelet ürítés, nem teljesen kiürült húgyhólyag érzete, ami azt jelenti, hogy vizeletürítés után mintha még mindig éreznénk, hogy pisilni kell, valamint, a nemi aktus alatti fájdalom az alhas területén, ami szintén a házasélet minőségének romlásához vezet.

Van, aki anális gyengeséget tapasztal fájdalmas székletürítéssel és székletinkontinenciával. Itt az életminőség-romlás még fokozottabban jelentkezik a hölgyek életében, hiszen a kellemetlen szagok miatt nem csak a beteg, hanem a környezete is szenved, ami fokozza a szégyenérzetet és az elszigetelődés kellemetlen pszichés tüneteit is.

Az utolsó téma, amiről még beszélni érdemes, az a szexualitás. Bizonyított tény, hogy a szexuális együttléteknek pszichés és testi értelemben is védő hatásuk van. Ráadásul az immunrendszert is erősíti. Ha ezek a szexuális funkciók valamilyen szervi ok miatt zavart szenvednek, akkor az kihat nemcsak a szexuális életre, de a pszichés jóllétre is. Pszichiáterek is jól ismerik a neurózis különböző megnyilvánulási formáit, ami a nem megfelelően kiélt vagy levezetett nemi vágy miatt fordulnak elő. Ezek a dolgok is a felelőssé tehetők azért, hogy a stressz nem tud az ágyban levezetésre kerülni, a házaspárok a testi szeretetben nem tudnak megújulni, ami rombolást végez a testben, majd a lélekben és végül a párkapcsolatban is, növelve ezzel a depresszió kockázatát, mivel tudjuk, hogy minden mindennel összefügg.

Hogyan tanulható meg az intim torna?

A gyakorlatokat csoportos és egyéni formában is el lehet sajátítani. Egy tanfolyam 5 héten keresztül tart heti egyszer két órában. De ha az egyéni egészségfejlesztő órát választja valaki, arra is van lehetőség.

A csoportos tornának az az előnye, hogy ott van egy közösség, ahol hasonló problémákkal küszködnek a hölgyek, és van lehetőség a kismedencei szerveket érintő helyes életvezetési szokások elsajátítására is. A különböző témákkal kapcsolatos ismeretekre is van idő, mint például a párkapcsolati problémák, a stresszkezelés, a szexuális edukáció, a menopauza és hormonproblémák kezelési lehetőségei, stb.

Az egyéni foglalkozásoknál gyorsabb az ismeret átadás, ami főként akkor lényeges, ha például műtét előtt áll az illető.

A gyakorlatokat ezután 3-6 hónapig naponta kell végezni, de általános szabály, hogy 10-15 percnél többet tilos tornázni, mert ezek az izmok nagyon fáradékonyak, és ha túlfáradnak, akkor nem tartanak olyan jól. Akiknek süllyedésük van, azoknak inkább reggeli órákban érdemes a gyakorlatokat végezniük, akik csak megelőzésképpen végzik a gyakorlatokat, azoknak inkább az esti órák a legideálisabbak a torna végzésére.

Ha már eltelt három hónap, és megerősödött teljes mértékben a gátizom, akkor akár ülve is, buszmegállóban, sorban álláskor, vezetésnél a piros lámpánál várakozva, vagy akár munka közben is lehet végezni a gyakorlatokat. A lényeg, hogy rendszeresen, minden nap szánjuk pár percet a gyakorlatok végzésére.

Gyógyítási protokoll

A szakmai szabályai szerint az első lépés a gátizom torna. Csak ezután kerülhet sor a különböző speciális műtétekre, ha a torna nem tud maradandó gyógyulást elérni, mert például szülés során visszafordíthatatlan mértékben sérültek az izmok. Szerencsére ez nagyon ritkán fordul elő, statisztikák szerint az estek mindössze 2 százalékában. Elsősorban a változókorban fellépő problémák, vagy az elhanyagolt gát miatt válhat szükségessé a műtét.

Ha valaki nem szeretne a kés alá feküdni, akkor is van megoldás: különböző pesszáriumok léteznek, amivel a műtét elkerülhető. Ezek nem szabványméretűek, hanem nőgyógyászati hozzáértést igénylő eszközök.

Az urogynekológus végzettségű nőgyógyászok minden probléma esetén tudnak segíteni. Elsőként az országban a Debreceni Egyetemen nyílt urogynekológiai szakrendelés Dr. Kozma Bence vezetésével, ahol azóta is várják a jobbnál jobb szakemberek a gyógyulni vágyókat.