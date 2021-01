Változókori fogamzásgátlás

A női petefészek aktivitása a 40-es évek vége felé fokozatosan csökkenni kezd. Milyen fogamzásgátlási módszerek javallottak klimax idején?

A nők mintegy felében a korábban megszokott rendszeres, kiszámítható menstruációs ciklusok kezdenek rendszertelenné válni, gyakran tapasztalható rendellenes ciklusközti vérzés vagy egy-egy menses kimaradása. Végül a menstruáció 50 éves kor körül teljesen elmarad, a petefészek petesejttermelő képessége (és így a teherbeesési képesség is) végleg megszűnik, ezzel egy új korszak kezdődik a nő életében. Ezt az időszakot nevezzük változókornak.

A változókor jelentős átalakulást idéz elő a nő szervezetében. A rendszeres hormontermelés csökkenése, a nemi hormonok (ösztrogén, progeszteron) megfogyatkozása több-kevesebb kellemetlenséggel járhat. Gyakori panasz az éjszakai izzadás illetve hőhullámok, az alvászavar, a levertség és a feszült hangulat, a fejfájás, szédülés, ízületi és hátfájdalmak, hüvelyszárazság és fájdalmas közösülés. Mindezen tünetek már az utolsó havivérzés előtt is megjelenhetnek, de az utolsó vérzést követően általában erősödni szoktak.

Szükség van-e fogamzásgátlásra a változókor kezdetén?

A termékenység, azaz a teherbeesési képesség a változókorban rohamosan hanyatlik. Ez nemcsak az egyre ritkábban bekövetkező peteérésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a petesejtek is jóval „öregebbek”, ezért sokkal nehezebben képesek a megtermékenyülésre és a méh üregébe való beágyazódásra. A 40 év feletti termékenység körülbelül a fele a 25 éves korban tapasztalhatónak, 45 év felett pedig még kevesebb. Teherbeesés esetén a magzatnál gyakoribbak a kromoszóma- és fejlődési rendellenességek, a vetélés illetve a koraszülés. A nem kívánt terhességek ellen védekezni tehát ugyanúgy szükséges, mint korábban. Jó hír, hogy ebben az életszakaszban a csökkenő termékenység miatt a kevésbé hatékony fogamzásgátlási módszerek is jól működnek.

Kombinált fogamzásgátló tabletta

Az életkor előrehaladtával néhány betegségnek emelkedik a kockázata, ezért kifejezetten fontos a kiterjedt anamnézisfelvétel. A kombinált készítményeket 35 év feletti dohányzó vagy túlsúlyos nőknek nem javasoljuk. Fokozottabb odafigyelést igényel a magas vérnyomás és cukorbetegség és migrén megléte is. Ezekben az esetekben a csak sárgatesthormont (progeszteront) tartalmazó fogamzásgátló tabletták jöhetnek elsőként számításba.

A csak progeszteron-tartalmú tabletták szedése során előfordulhat, hogy a rendszeres havivérzés mennyisége jelentősen lecsökken vagy teljesen meg is szűnik, a gyógyszer a menopauza tüneteit utánozhatja, ezzel a valódi menopauzát elfedheti. Ilyen esetben a szedés abbahagyásakor egy-két peteérés még visszatérhet, terhesség kialakulhat. A tablettát az előző okok miatt, a biztonság kedvéért 55 éves korig érdemes szedni. Kevés olyan klinikai vizsgálati tapasztalat van a fogamzásgátlókkal, amelyeket ebben az életkorban lévő nőkkel végeztek.

A nemrégen forgalomba került természetes ösztrogént tartalmazó kombinált fogamzásgátló tablettákkal végeztek klinikai vizsgálatokat 18-50 éves nők bevonásával , tehát ezek azok a kombinált fogalmzásgátlók, amelyek ebben a korosztályban is rendelkeznek bizonyítékkal a hatékonyságot és tolerálhatóságot illetően. Azonban a fokozott kockázattal rendelkező hölgyeknek ezeket sem ajánlott adni.

Hormontartalmú spirál

Hatás szempontjából a csak progeszteront tartalmazó tablettának felel meg, azzal a különbséggel, hogy a hatóanyag nem a naponta bevett tablettából kerül a szervezetbe, hanem a méh belsejébe felhelyezett spirálból szabadul fel. Kényelmes, praktikus, megfelelően biztonságos, ideális választás a változókori fogamzásgátlásra. Fontos előny még, hogy bizonyos jóindulatú, de vérzészavarral járó nőgyógyászati betegségekre is jótékony hatással bír (egyszerű méhnyálkahártya-burjánzás vagy mióma miatti vérzések). A havivérzés lecsökkentésével illetve megszűntetésével éppúgy elfedi a menopauzát, mint a progeszteron tabletta, ezért használata 55 éves korig javasolt.

Egyéb módszerek (rézspirál, óvszer, spermicidek)

Szintén megfelelő védelmet biztosítanak változókorban is. Hormon hatóanyagot nem tartalmaznak, ezért a változókor történései a természetes ütemben zajlanak. 50 éves kor felett, ha 12 hónap eltelik vérzés nélkül, már semmilyen fogamzásgátlásra nincs szükség. 50 év alatt valószínűbb, hogy a vérzéskimaradást nem a menopauza, hanem egyéb állapotok okozzák. Ha vérzéskimaradást okozó betegségeket sikerült kizárni, akkor 2 év vérzésmentes időszak után mondható ki, hogy az illető változókorba lépett. A fogamzásgátló módszerek használata ilyen esetben sem szükséges már.

Művi meddővé tétel

A petevezetékek műtéti úton (például hastükrözéssel) történő lekötését jelenti. Ez a szervezetet megterhelő, nem kockázatmentes beavatkozás, de a hatékonysága majdnem 100%-os. A nők általában a családtervezés végén, az utolsó gyermek megszületését követően szokták kérni meddővé tételüket. A műtét majdnem minden esetben visszafordíthatatlan, azaz természetes úton való teherbeesés többé már nem lehetséges. Akkor érdemes ezt a megoldást választani, ha a változókorig még sok idő van hátra (pl. a 30-as évek végén, negyvenes évek elején). Az ekkor elvégzett műtét természetesen megfelelő védelmet biztosít a változókorban is.

A naptár módszer kerülendő!

Változókorban nem javasolt a naptár módszer, hiszen a kiszámíthatatlanul érkező, rendszertelen peteérés idejét nem lehet megjósolni. (A naptár módszer csak rendszeres, egyforma ciklusok esetén működik, de ekkor sem teljesen megbízható.)

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász