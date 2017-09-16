Változókori fogamzásgátlás

A női petefészek aktivitása a 40-es évek vége felé közeledve fokozatosan csökkenni kezd. Mivel a változás fokozatosan történik, sok nő számára nem egyértelmű, hogy meddig van szükség fogamzásgátlásra, és hogy milyen fogamzásgátlási módszerek javallottak klimax idején.

A nők mintegy felében a korábban megszokott rendszeres, kiszámítható menstruációs ciklusok kezdenek rendszertelenné válni, gyakran tapasztalható rendellenes ciklusközti vérzés vagy egy-egy menses kimaradása. Végül a menstruáció - általában 50 éves kor körül - teljesen elmarad, a petefészek petesejttermelő képessége, és így a teherbeesési képesség is, végleg megszűnik. Ez a menopauza.

A változókor jelentős átalakulást idéz elő a nő szervezetében. A rendszeres hormontermelés csökkenése, a nemi hormonok (ösztrogén, progeszteron) megfogyatkozása több-kevesebb kellemetlenséggel és egyes betegségek kockázatának növekedésével járhat. A fogamzásgátlás és az alkalmazott fogamzásgátlási módszer befolyásolja ezen tüneteket és az egészségi állapotot, így a menopauza előtti években újabb szempontokat kell mérlegelni a választásnál.

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Szükség van-e fogamzásgátlásra a változókorban?

A termékenység, azaz a teherbeesési képesség a változókorban rohamosan csökken. Ez nemcsak az egyre ritkábban bekövetkező peteérésnek köszönhető, hanem annak is, hogy a petesejtek is jóval „öregebbek”, ezért sokkal nehezebben képesek a megtermékenyülésre és a méh üregébe való beágyazódásra. A 40 év feletti termékenység körülbelül a fele a 25 éves korban tapasztalhatónak, 45 év felett pedig még kevesebb. A teherbeesés ugyanakkor még nem kizárt! Mivel magasabb anyai életkorban a magzatnál gyakoribbak a kromoszóma- és fejlődési rendellenességek, a vetélés illetve a koraszülés, a nem tervezett terhesség elleni védekezés a változókorban is ajánlott.

A menopauza az utolsó havi vérzést követően 12 hónappal mondható ki, ezt követően nem kell számolni a teherbe esés lehetőségével és hagyható el a fogamzásgátlás. Gondot jelenthet, hogy a csak progeszteron-tartalmú fogamzásgátlók (akár tabletta, akár spirál, implantátum) alkalmazása során előfordulhat, hogy a rendszeres havivérzés mennyisége jelentősen lecsökken vagy teljesen meg is szűnik, a gyógyszer a menopauza tüneteit utánozhatja, ezzel a valódi menopauza idejét elfedheti. Ilyen esetben a szedés abbahagyásakor egy-két peteérés még visszatérhet, terhesség kialakulhat. A fogamzásgátlást ilyen esetben a biztonság kedvéért 55 éves korig érdemes folytatni.

50 év alatt valószínűbb, hogy a vérzéskimaradást (amenorrhea) nem a menopauza, hanem egyéb állapotok okozzák. Ha vérzéskimaradást okozó betegségeket sikerült kizárni, akkor 2 év vérzésmentes időszak után mondható ki, hogy az illető változókorba lépett. A fogamzásgátló módszerek használata ilyen esetben sem szükséges már.

(Megjegyzendő, hogy a menopauzális hormonterápia nem fogamzásgátló, ezért ha még fennáll a terhesség lehetősége, akkor mellette is szükség van megfelelő fogamzásgátlásra.)

Fogamzásgátlási módszerek előnyei és hátrányai a menopauza előtti években

Fogamzásgátló tabletták

A kombinált (ösztrogént és progeszteront is tartalmazó) fogamzásgátló tabletták esetében az életkor növekedésével egyre több olyan egészségi problémával kell számolni, amely kockázatát növelheti a tabletta ösztrogéntartalma. A változókor nem kizáró ok, ugyanakkor nőgyógyásza bevonásával mérlegelni kell a lehetséges kockázatokat, legtöbbször már nem ajánlott.

Mivel az életkor növekedésével gyakoribbá válik a trombózis, a stroke és az emlődaganat előfordulása, ezek kockázatát figyelembe kell venni az optimális fogamzásgátlási mód kiválasztásánál. A kombinált készítményeket 35 év feletti, dohányzó vagy elhízott nőknek már nem javasoljuk. Fokozottabb odafigyelést igényel a súlyos fokú magas vérnyomás, a cukorbetegség és migrén megléte is.

A kombinált fogamzásgátlók enyhíthetik a menopauzával járó egyes kellemetlen tüneteket, mint a hőhullámok, éjszakai izzadás, rendszertelen vérzés. Az egyéb kockázatok miatt azonban nem ajánlott a menopauzás panaszok csökkentése céljából fogamzásgátlót szedni, ilyen esetben egyeztessen orvosával a kezelési lehetőségekről!

Ösztrogéntartalma miatt ugyanezek vonatkoznak a hüvelygyűrű alkalmazására is.

Amennyiben a kombinált tabletta és a hüvelygyűrű ellenjavallt, a csak progeszteront (sárgatesthormont) tartalmazó - úgynevezett minipill - fogamzásgátló tabletták jöhetnek elsőként számításba. Mint fentebb említettük, ezek szedését tovább érdemes folytatni, mert hatásai elfedhetik a menopauza idejét, így a fogamzásgátlás korai abbahagyása esetén fennáll a nem kívánt terhesség valószínűsége. Hasonló mondható el a progeszteron injekcióról is.

Hormontartalmú méhen belüli eszköz

Hatás szempontjából a hormontartalmú méhen belüli eszköz a progeszteront tartalmazó tablettának felel meg, mivel ösztrogénmentes. A hatóanyag ugyanakkor nem a naponta bevett tablettából kerül a szervezetbe, hanem a méh belsejébe felhelyezett spirálból szabadul fel. Kényelmes, praktikus, megfelelően biztonságos, ideális választás a változókori fogamzásgátlásra. Fontos előny még, hogy bizonyos jóindulatú, de vérzészavarral járó nőgyógyászati betegségekre is jótékony hatással bír (egyszerű méhnyálkahártya-burjánzás vagy mióma miatti vérzések). A havivérzés lecsökkentésével illetve megszűntetésével éppúgy elfedi a menopauzát, mint a progeszteron tabletta, ezért használata 55 éves korig javasolt.

Hormonmentes módszerek

Szintén megfelelő védelmet biztosítanak változókorban is az olyan hormonmentes módszerek, mint a réztartalmú méhen belüli eszközök (rézspirál). Hormon hatóanyagot nem tartalmaznak, ezért a változókor történései a természetes ütemben zajlanak. 50 éves kor felett, ha 12 hónap eltelik vérzés nélkül, már semmilyen fogamzásgátlásra nincs szükség.

Kevésbé biztonságos módszer a gumióvszer alkalmazása. Jó hír azonban, hogy ebben az életszakaszban a csökkenő termékenység miatt a kevésbé hatékony fogamzásgátlási módszerek is jól működnek. A nem monogám párhapcsolatban élő hölgyeknek a nemi úton terjedő fertőzések megelőzésére szintén ajánlott az óvszerhasználat, más fogamzásgátlási módszer mellett is.

Művi meddővé tétel

A petevezetékek műtéti úton (például hastükrözéssel) történő lekötését jelenti. A művi meddővé tétel a szervezetet megterhelő, nem kockázatmentes beavatkozás, de a hatékonysága majdnem 100%-os. A nők általában a családtervezés végén, az utolsó gyermek megszületését követően szokták kérni meddővé tételüket. A műtét majdnem minden esetben visszafordíthatatlan, azaz természetes úton való teherbeesés többé már nem lehetséges. Akkor érdemes ezt a megoldást választani, ha a változókorig még sok idő van hátra (pl. a 30-as évek végén, negyvenes évek elején). Az ekkor elvégzett műtét természetesen megfelelő védelmet biztosít a változókorban is.

A naptár módszer kerülendő!

Változókorban nem javasolt a naptár módszer, hiszen a kiszámíthatatlanul érkező, rendszertelen peteérés idejét nem lehet megjósolni. A naptár módszer csak rendszeres, szabályos ciklusok esetén működhet, de ekkor sem kellően megbízható.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász