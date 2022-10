A demenciát előidéző három legfontosabb tényező

A demencia legalább 55 millió embert érint világszerte és ez a szám évente körülbelül 10 millióval nő. Egy kutatás szerint az Egyesült Államokban a demenciás esetek közel fele tucatnyi módosítható kockázati tényezőhöz köthető – de ezek közül a három legjelentősebb a magas vérnyomás, az elhízás és a fizikai inaktivitás.

A népesség öregedésével a demenciás esetek száma megnőtt az Egyesült Államokban is. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint jelenleg körülbelül 5,8 millió amerikai felnőtt él Alzheimer-kórral és a kapcsolódó demenciában. Ez a szám 2060-ra várhatóan eléri a 14 milliót. Ezen belül a legnagyobb mértékben a fekete és a spanyol-ajkú felnőttek száma nő. A spanyol-ajkú felnőttek körében a megbetegedések száma várhatóan hétszeresére nő, míg az idősödő fekete felnőttek körében megnégyszereződik.

Ennek az az oka, hogy a fekete és spanyol-ajkú felnőttek körében a legmagasabb a kombinált kockázati tényezők aránya. Az egészségüket befolyásoló társadalmi tényezők – mint például az alacsonyabb iskolai végzettség, a magasabb szegénységi arány és a diszkriminációnak való nagyobb kitettség – szintén szerepet játszanak a megdöbbentő arányokban.

Mi befolyásolhatja a demencia kialakulását?

A demencia kockázati tényezői között a korábbi kutatások - a fentiekkel együtt - 12 olyan tényezőt azonosítottak, amelyekről úgy vélik, hogy a demenciás esetek nagyjából 40%-áért felelősek világszerte. A Lancet Bizottság 2020-as jelentése ezeket sorolta fel: alacsonyabb iskolai végzettség, halláscsökkenés, traumás agysérülés, magas vérnyomás, túlzott alkoholfogyasztás, elhízás, dohányzás, depresszió, társadalmi elszigeteltség, az ajánlott mennyiségű fizikai aktivitás elmulasztása, a cukorbetegség és a levegő,- valamint a környezetszennyezés.

A tanulmányban a kutatók azt vizsgálták meg, hogy egyes kockázati tényezők nagyobb befolyást gyakoroltak-e a demencia arányára, mint mások – és hogy ez miben különbözik a fekete, spanyol-ajkú, ázsiai és fehér felnőttek körében.

Kiderült, hogy összességében az Egyesült Államokban a demenciás esetek 42,4%-a volt betudható a fenti 12 tényezőnek. Ezen belül három tényező okozta a kockázat a nagy részét. A magas vérnyomás az esetek 6,7%-ában járult hozzá; az elhízás az esetek 7%-ában; a fizikai inaktivitás pedig az esetek 6,7%-ában. (Az összesen 42,4%-ból.)

A három fő kockázati tényező százalékos aránya a fekete felnőtteknél volt a legmagasabb, míg a 12 kockázati tényező együttes aránya a spanyol-ajkúak körében volt a legmagasabb. Az ázsiaiakban volt a legalacsonyabb a kombinált kockázati tényezők aránya.

A vezető kutató szerint az eredmények azt jelzik, hogy jobb stratégiákra van szükség a szívvel kapcsolatos kockázati tényezők csökkentésére, ami csökkentené a demencia kockázatát is. Ez részben életmódváltással, szükség szerint gyógyszeres kezeléssel kombinálható – mondta Priya Palta, a New York-i Columbia Egyetem Irving Orvosi Központjának orvostudományi és epidemiológiai adjunktusa. "A kognitív és fizikailag aktív életmód fenntartása, valamint a kockázati tényezők szintjének gyógyszeres szabályozása, ha szükséges, az egész élet során kritikus fontosságú az agy későbbi egészsége szempontjából, és valószínűleg hatással lesz a tanulmányban vizsgált számos kockázati tényezőre" - mondta Palta.

