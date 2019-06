BMI index, haskörfogat, testzsírszázalék - Jó, ha tudja!

Soványság és korai menopauza

Sok nő és még több fiatal lány törekszik modellalkat elérésére. Azonban a karcsúságnak számos hátránya is van. A hiányos táplálkozás felborítja a hormonháztartást, aminek negatív következményei még évtizedekkel később is érződnek: A sovány nők és mindazok, akiknek testsúlya tinédzserként vagy harmincas éveikben a normál érték alatt volt, gyakran korábban lépnek be a menopauzába, mint a normál testsúlyúak. Erre a megállapításra jutottak svéd tudósok.