Hatékony az ultrahangos kezelés magas vérnyomásra

Dr. Bodócsi Réka
szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus - WEBBeteg
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A magas vérnyomás (hipertónia) a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb kockázati tényezője, amely kezeletlenül jelentősen növeli a szívinfarktus, a stroke, a szívelégtelenség és a vesekárosodás kialakulásának kockázatát.

Bár a legtöbb beteg vérnyomása életmódváltással és gyógyszeres kezeléssel jól beállítható, a betegek egy részénél több gyógyszer együttes alkalmazása mellett is tartósan magas marad a vérnyomás. Számukra jelenthet új lehetőséget a renális denerváció, amely egy katéteres, minimálisan invazív beavatkozás, és amelynek egyik legkorszerűbb formája az ultrahangos technológia.

Miért alakul ki rezisztens magas vérnyomás?

Rezisztens hipertóniáról akkor beszélünk, ha a beteg vérnyomása legalább három különböző hatásmechanizmusú vérnyomáscsökkentő gyógyszer – köztük egy vízhajtó – megfelelő adagja mellett sem éri el a kívánt célértéket.

Mielőtt ezt a diagnózist kimondanák, az orvosnak ki kell zárnia az úgynevezett álrezisztenciát, amelynek oka lehet például a nem megfelelő vérnyomásmérési technika, a rendszertelen gyógyszerszedés vagy a fehérköpeny hipertónia.

A valódi rezisztens hipertónia hátterében gyakran több tényező együttesen áll. A túlzott sófogyasztás, az elhízás, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás, az obstruktív alvási apnoe, valamint egyes vesebetegségek vagy hormonális eltérések egyaránt szerepet játszhatnak. Emellett számos vizsgálat igazolta, hogy ezeknél a betegeknél fokozott a szimpatikus idegrendszer aktivitása. Ez az idegrendszeri túlműködés fokozza az erek összehúzódását, növeli a szív terhelését, serkenti a renin felszabadulását és elősegíti a nátrium- és vízvisszatartást, ezáltal tartósan fenntartja a magas vérnyomást.

Mi az a renális denerváció?

A veséket ellátó artériák falának külső rétege mellett szimpatikus idegrostok futnak, amelyek kulcsszerepet játszanak a vérnyomás szabályozásában. A renális denerváció során ezeket az idegrostokat célzottan károsítják, így csökken a szimpatikus idegrendszer aktivitása, ami tartós vérnyomáscsökkenést eredményezhet. A módszernek két fő típusa ismert: Az egyik rádiófrekvenciás energiát alkalmaz, míg a másik – amely napjainkban egyre szélesebb körben terjed – ultrahangenergiát használ. Az ultrahangos rendszer előnye, hogy a ballonkatéter körkörösen adja le az energiát, így egyenletesebben éri el a veseartéria körül futó idegrostokat, miközben a ballonban keringő folyadék védi az érfalat a túlmelegedéstől.

Hogyan zajlik az eljárás előtti kivizsgálás?

A renális denerváció csak gondosan kiválasztott betegeknél javasolható. A beavatkozást részletes kivizsgálás előzi meg. Ennek része a 24 órás ambuláns vérnyomás-monitorozás (ABPM), amely megerősíti, hogy valóban tartósan magas a vérnyomás. Laborvizsgálatokkal ellenőrzik a vesefunkciót, a vércukor- és elektrolitszinteket, valamint kizárják a másodlagos hipertónia gyakori okait. Szükség esetén hormonvizsgálatok, alvásdiagnosztikai vizsgálat vagy egyéb célzott kivizsgálás is történhet. A beavatkozás előtt CT- vagy MR-angiográfiával megvizsgálják a veseartériák lefutását és átmérőjét is. Csak megfelelő anatómiai viszonyok mellett végezhető el biztonságosan a kezelés.

Hogyan történik a beavatkozás?

A renális denerváció katéteres laboratóriumban történik. A beavatkozás során helyi érzéstelenítés után a combverőéren keresztül egy vékony katétert vezetnek fel a két veseartériába. Ultrahangos technológia esetén a katéter végén található ballon rövid időre felfújható, majd néhány másodpercig körkörösen ultrahangenergiát bocsát ki. Ez az energia az artéria falán kívül elhelyezkedő szimpatikus idegrostokat célozza meg, miközben a ballonban keringő hűtőfolyadék megóvja az érfalat. Az egész beavatkozás általában 30–60 percig tart. A betegek többsége már másnap elhagyhatja a kórházat.

Mennyire hatékony?

Az elmúlt években több nagy klinikai vizsgálat – köztük a SPYRAL HTN és a RADIANCE vizsgálatok – igazolta, hogy a renális denerváció valóban csökkenti a vérnyomást. A 24 órás vérnyomás-monitorozás során átlagosan 5–10 Hgmm-es szisztolés vérnyomáscsökkenés érhető el, míg a rendelőben mért vérnyomás ennél nagyobb mértékben is mérséklődhet. Bár ez első látásra szerény eredménynek tűnhet, már 5 Hgmm vérnyomáscsökkenés is jelentősen mérsékli a stroke, a szívinfarktus és más szív-érrendszeri események kialakulásának kockázatát. A vérnyomás fokozatosan, hetek-hónapok alatt csökken, és a jelenlegi vizsgálatok szerint a kezelés hatása legalább több éven át fennmarad.

Kik számára nem ajánlott?

A renális denerváció nem minden magas vérnyomásban szenvedő beteg számára megfelelő. Nem végezhető el például jelentős veseartéria-szűkület, bizonyos veleszületett érrendellenességek, előrehaladott vesebetegség vagy olyan anatómiai eltérések esetén, amelyek nem teszik lehetővé a katéter biztonságos felvezetését. Nem alkalmazható olyan betegeknél sem, akiknél a magas vérnyomás hátterében egy kezelhető másodlagos ok áll. A kezelésről minden esetben hipertónia kezelésében jártas szakemberekből álló team dönt.

Mire számíthat a beteg a beavatkozás után?

A renális denerváció nem jelenti azt, hogy a beteg "meggyógyult" a magas vérnyomásból. A vérnyomáscsökkentő hatás fokozatosan alakul ki, ezért továbbra is szükség van rendszeres vérnyomásmérésre, orvosi ellenőrzésekre és laborvizsgálatokra. A legtöbb betegnek a beavatkozás után is folytatnia kell a gyógyszeres kezelést, bár egyes esetekben csökkenthető a gyógyszerek száma vagy adagja. A megfelelő étrend, a sóbevitel mérséklése, a rendszeres testmozgás, a testsúly rendezése és a dohányzás elhagyása továbbra is a kezelés alapját képezik.

Beavatkozás kapcsán felmerülő kérdések

  • Fájdalmas a beavatkozás?

Nem. Helyi érzéstelenítésben történik, a betegek többsége csak enyhe kellemetlenséget vagy átmeneti deréktáji fájdalmat érez.

  • Kiválthatja a gyógyszereket?

Nem. A renális denerváció a gyógyszeres kezelés kiegészítője, nem pedig helyettesítője. A gyógyszerek módosításáról kizárólag a kezelőorvos dönthet.

  • Kiújulhat az idegek működése?

Az idegrostok részleges regenerációja lehetséges, azonban a jelenlegi hosszú távú vizsgálatok szerint a vérnyomáscsökkentő hatás több évig fennmarad. A kutatások továbbra is zajlanak a még hosszabb távú eredmények megismerésére.

  • Biztonságos a kezelés?

A rendelkezésre álló tudományos adatok alapján a renális denerváció biztonságos beavatkozásnak tekinthető. A súlyos szövődmények ritkák, és a vizsgálatok szerint a módszer nem rontja a vesefunkciót.

Összefoglalás

Az ultrahangos renális denerváció a rezisztens magas vérnyomás kezelésének egyik legígéretesebb új lehetősége. A veséket ellátó artériák körüli szimpatikus idegrostok célzott kezelésével tartós vérnyomáscsökkenés érhető el, amely hosszú távon csökkentheti a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát. A módszer azonban nem minden beteg számára megfelelő, nem helyettesíti a gyógyszeres kezelést és az egészséges életmódot, hanem azok korszerű kiegészítője lehet gondosan kiválasztott, nehezen kezelhető hipertóniás betegek esetében. A megfelelő kivizsgálás, a gondos betegkiválasztás és a rendszeres utánkövetés továbbra is alapvető feltétele a sikeres kezelésnek.

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Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológusForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus

Frissítve: 2026.07.03. 04:03, Megjelent: 2026.07.03. 04:03
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Címkék: Magas vérnyomás téma

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