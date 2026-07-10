A teljes kiőrlésű gabonák segíthetnek a magas vérnyomás megelőzésében

A teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztása számos kutatás szerint kedvezően hathat a szív- és érrendszer egészségére. Egy 2025-ben megjelent nagyszabású metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a több teljes kiőrlésű gabonát fogyasztók körében kisebb valószínűséggel alakul ki magas vérnyomás.

Az elemzés kilenc kohorszvizsgálat eredményeit elemezte, amelyekben összesen több mint 180 ezer felnőtt táplálkozási és egészségügyi adatait követtek éveken át. A vizsgálatok azt értékelték, hogy a teljes kiőrlésű, illetve a finomított gabonák fogyasztása hogyan függ össze a hipertónia későbbi kialakulásával.

Milyen eredménnyel járt a vizsgálat?

Az elemzés alapján a legtöbb teljes kiőrlésű gabonát fogyasztók csoportja körében 26 százalékkal alacsonyabb volt a magas vérnyomás kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik a legkevesebbet fogyasztották.

A kutatók dózis–hatás összefüggést is kimutattak, azaz a kedvező hatás összefügg azzal, hogy étrendjükben mennyi volt a teljes kiőrlésű gabonák mennyisége. Becslésük szerint minden napi 90 grammnyi többlet teljes kiőrlésű gabona fogyasztása átlagosan 14 százalékkal kisebb hipertóniakockázattal járt együtt.

A finomított gabonák fogyasztása esetében ilyen kedvező összefüggést nem találtak, azaz a kapcsolat nem általában a gabonafélékkel áll fenn, hanem kizárólag teljes kiőrlésű formában érvényes.

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Mi a magyarázat a kedvező hatásra?

A teljes kiőrlésű gabonák, illetve az ebből készült pékáruk nemcsak a gabonaszem keményítőben gazdag belsejét, hanem a korpát és a csírát is tartalmazzák. Ennek köszönhetően több élelmi rostot, vitaminokat, ásványi anyagokat (például magnéziumot és káliumot), valamint antioxidáns hatású növényi vegyületeket tartalmaznak, mint a finomított gabonafélék.

Ezek az összetevők kedvezően befolyásolhatják az érrendszer egészségét, az anyagcserét, valamint hozzájárulhatnak az egészséges testsúly fenntartásához is. Mindezek együttesen szerepet játszhatnak a magas vérnyomás megelőzésében.

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a metaanalízis megfigyeléses vizsgálatok eredményeit összegezte. Ez azt jelenti, hogy igazoltnak tekinthető az összefüggés, de önmagában nem bizonyít ok-okozati kapcsolatot. Az is lehetséges, hogy a rendszeresen teljes kiőrlésű gabonát fogyasztók más egészséges életmódbeli szokásokat is gyakrabban követnek, és ezeknek (is) tulajdonítható a kedvező eredmény.

A jelenlegi bizonyítékok alapján ugyanakkor a teljes kiőrlésű gabonák rendszeres fogyasztását egyértelműen ajánlják a szakemberek és a szakmai szervezetek, és része a szív- és érrendszer egészségét támogató magyar és nemzetközi étrendi ajánlásoknak, mint az Okostányér vagy a mediterrán diéta.

Mi a helyzet a már magas vérnyomással élő betegeknél?

A már fennálló hipertónia kezelésében a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása ugyancsak ajánlott, ám önmagában nem helyettesíti az orvos által javasolt életmódváltást, más étrendi javaslatokat vagy a gyógyszeres kezelést. A Cochrane kutatói több ilyen vizsgálat eredményeit elemezték, és arra jutottak, hogy a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása önmagában nem eredményezett klinikailag jelentős csökkenést sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomásban.

A kialakult magas vérnyomás csökkentésében továbbra is a sóbevitel mérséklése, a rendszeres testmozgás, a megfelelő testsúly elérése és fenntartása, valamint szükség esetén a gyógyszeres terápia jelenti a legfontosabb elemeket. Étrendi téren egy komplex, kiegyensúlyozott étrendet javasolnak. Ennek egyik legjobban vizsgált formája a DASH-diéta, amelynek vérnyomáscsökkentő hatását számos klinikai vizsgálat igazolta, azaz nem csak a vérnyomásproblémák megelőzésében, hanem azok kezelésében is előnyös. A teljes kiőrlésű gabonák nem önmagukban, hanem az egészséges étrend részeként járulhatnak hozzá a vérnyomásértékek kedvező alakulásához.

A teljes kiőrlésű gabonák fogyasztásának hatását több más betegség szempontjából is vizsgálták, kedvező a hatása például a cukorbetegség megelőzésében is.

Forrás: WEBBeteg

Felhasznált irodalom: Whole grain and refined grain consumption and the risk of hypertension (Nature); Whole grain cereals for cardiovascular disease (Cochrane)