CT-kolonoszkópia: életet menthet

Sokan tudják, hogy a daganatos megbetegedések, azon belül is a vastagbél és végbél tumoros elváltozásai világszerte - így hazánkban is - a vezető halálokok közé tartoznak. Azt azonban kevesen tudják, hogy ezen daganattípusok egy idejekorán elvégzett szűrővizsgálat segítségével korai stádiumban, sőt akár megelőző állapotukban, még a rosszindulatú elváltozás kialakulása előtt felismerhetők. A felismerést követően aztán egy kisebb beavatkozás segítségével ezeket eltávolítva akár teljes gyógyulás is elérhető.

A vastagbél és végbél tumoros elváltozásai esetében a kulcsszó az „idejekorán”: ez azt az időszakot jelenti, amikor a tumor még semmilyen panaszt nem okoz. Azokban az esetekben ugyanis, amikor a vastag- és végbélrák már a tünetekkel járó nagyságot eléri, rendszerint annyira kiterjedt folyamattal állunk szemben, amely jelentősen rontja az ötéves túlélési esélyeket – a legkorszerűbb kezelések ellenére is.

A tumorok kialakulása és tünetei

A vastagbél tumorok kialakulásában számos tényező játszhat szerepet, pl. táplálkozási hibák (rostszegény, fehérjedús étrend, finomított szénhidrátok bőséges fogyasztása), alkoholfogyasztás, mozgásszegény életmód. Mindezek mellett megfigyelték a betegség családi halmozódását is. Nem ritkán pedig gyulladásos bélbetegségek talaján alakulhatnak ki a tumoros elfajulások.

Sajnos nincsenek jellegzetes tünetek, mely alapján könnyen felállítható lenne egy egyértelmű diagnózis: a bizonytalan jellegű hasi fájdalmak, a széklet változásai, esetleg vérszékelés, az émelygés vagy a haspuffadás mind-mind olyan tünetek, amelyeket az ember könnyen másra fog, és csak végső esetben fordul vele orvoshoz, késleltetve ezáltal is a célzott terápiát, rontva a túlélési esélyeket.

Hogyan történik a vizsgálat?

A pontos diagnózis felállítása különböző vizsgálómódszerekkel (végbélvizsgálat, vastagbéltükrözés, labor és képalkotó vizsgálatok, mint CT/MR/röntgen) történik. Az eredmények alapján történő stádiumba sorolást követően kezdik meg a kezelést, mely leggyakrabban műtét, esetleg besugárzás és kemoterápia, illetve ezek kombinációja

A jelenleg rendelkezésre álló módszerek közül az egyik leghatékonyabbnak tekinthető az ún. CT-kolonoszkópia, melynek során minimális invazivitással, CT-készülék segítségével akár már az 5 mm-es elváltozások is felismerhetők. Előnye a hagyományos béltükrözéssel szemben, hogy egyrészt jóval kisebb megterhelést jelent a páciens számára, másrészt a bélfal állapotán túl a teljes hasüreget átvizsgálja.

Rövid előkészítést követően (diéta, éhgyomorra érkezés) izomlazító injekció beadása, és a végbél levegővel való feltöltése következik, mely a páciens számára jól tolerálható, s ezután történik maga a CT-vizsgálat, különböző testhelyzetekben. Alkalmanként szükséges a vénásan beadható kontrasztanyag alkalmazása is. A vizsgálat kb. 15-20 percet vesz igénybe, majd a páciens elhagyhatja a rendelőt.

Kiknek ajánlottak a szűrővizsgálatok?

Ajánlott panaszmentes, de rizikófaktorokkal rendelkező páciensek, illetve már panaszokkal bíró betegek vizsgálatára, és természetesen javasolt 50 éves kor felett legalább egy alkalommal elvégeztetni.

A leletek kielemzését szakemberek végzik, a kész eredmény lelete, valamint a képanyaga CD-re rögzítve néhány napon belül átvehető. Pozitivitás esetén természetesen a fent említett további vizsgálatok szükségesek a gyógykezelés megkezdéséhez, negativitás esetén pedig elegendő mintegy 5 év múlva megismételni a vizsgálatot.

Érdemes tehát a vizsgálatra azt a kevés időt rászánni, mert könnyen lehet, hogy éveket, de akár az egészségünket is nyerhetjük rajta.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit