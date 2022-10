Ezért fontos, és így zajlik a vastagbél betegségeinek szűrése

Az ötven év feletti korosztály számára panaszok nélkül is indokolt a vastagbél szűrővizsgálata. Számos megbetegedésre derülhet fény egy szűrésen - mint pl. egy aranyeres csomó, jóindulatú elváltozások (perticulum, polip), vagy gyulladásos bélbetegségek -, a legfontosabb célja azonban a vastagbélrák okozta halálozás megelőzése.

Hazánkban a vastagbélrák a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés. Magyarországon évente 9000 új bélrák megbetegedést diagnosztizálnak, és 5000-en halnak meg ebben a betegségben. Leginkább a 40. életév után jelentkezhet, jellemzően 50 és 70 éves kor között a legmagasabb az előfordulási gyakorisága.

Nagyon fontos tudnia, hogy a rosszindulatú vastagbéldaganatok lassan alakulnak ki, és a kezdeti időszakukban többnyire nem járnak olyan tünetekkel, amit Ön észrevenne. Ez a tünetmentes állapot általában több éven keresztül áll fenn, tehát sok idő lenne arra, hogy felfedezzük. Ne várják meg a tüneteket, mivel az idejében felfedezett vastagbéldaganat csaknem mindig meggyógyítható! Ráadásul a daganat korai, még jóindulatú formája, a vastagbélpolip eltávolítása általában még műtétet sem igényelne.

Hirdetés

A szűrésre számos módszert alkalmaznak, melyeket az alábbiakban részletezünk.

Rektális digitális vizsgálat – kellemetlen, részben informatív eljárás.

Székletből történő vér kimutatás - fájdalommentes, de pontatlan vizsgálat; szűrési célra alkalmas, de amennyiben pozitív az eredmény, minden esetben további vizsgálatokat igényel.

Vastagbéltükrözés - kellemetlen, de pontos eredményt adó vizsgálat, illetve egy ülésben kisebb elváltozások esetén (pl. egy-egy polip) lehetővé teszi a kezelést, és minden esetben a szövettani mintavételt is.

Enzimes béldaganat szűrés (Tumor M2-PK székletteszt) – nem fájdalmas, elég jó daganatjelző, viszont sem szövettani mintavételre, sem kezelésre nem alkalmas ez a vizsgálat.

Molekuláris genetikai vizsgálat vérmintából.

Rektális digitális vizsgálat

Az orvos által manuálisan végzett vizsgálat a végbélgyűrűtől számított 7-10 cm távolságon belül elhelyezkedő polipok és daganatok észlelésére képes, ezért a vastagbélszűrésre önmagában nem elegendő. Mivel azonban a daganatok mintegy 50 százaléka a végbélben helyezkedik el, az 50 év feletti, székelési probléma tüneteit még nem észlelő embereknél érdemes elvégezni. Az eljárás sokaknak kellemetlen, de nem jár jelentős fájdalommal.

Endoszkópos módszerek

Az „egylépcsős” eljárásnak nevezett kolonoszkópos vizsgálat, a vastagbél teljes hosszának áttekintésére és a talált polipok eltávolítására is alkalmas. Nagy előnye ellenére sem lehet tömeges szűrésként használni, mert a módszer eszköz-, szakember- és időigényes. A beavatkozás - kellemetlensége miatt - kevéssé elfogadott a csak szűrésre érkező betegek körében. Természetesen történnek ilyen jellegű vizsgálatok hazánkban, de jellemzően az emésztési panaszokkal jelentkezők, és az ismert vastagbélbetegek esetén alkalmazzák.

Részletesen A vastagbéltükrözés menete

Székletminta vétel

A székletminta vétel eljárással a székletben kimutatható a rejtett bélvérzés, mely a szervezett, népegészségügyi méretű vastagbélrák szűrés egyik nagyon megbízható módja. Epidemiológiai (járványtani) vizsgálatokkal bizonyították, hogy a székletben kimutatható rejtett vér felismerésével az 50 év feletti nők és férfiak körében mintegy egyötödével csökkent a vastagbélrák okozta halálozás.

Korábban guajakol-alapú székletvér-tesztet alkalmaztak, de ebben az esetben diétát kellett tartani és bizonyos gyógyszereket sem lehetett szedni. A mai modern teszteknél nem kell diétát tartani. Növeli a vizsgálat hatékonyságát, ha két egymást követő napon végzik el a tesztelést. Amennyiben kimutatják a vér jelenlétét a székletben, a vérzés helyét, és okát is meg kell keresni, amit a kolonoszkópos vizsgálattal végeznek. Ezért ezt „kétlépcsős” eljárásnak nevezik.

Praktikus tudnivalók a vastagbélrákszűrésről Kik jogosultak a szervezett vastagbélszűrésben való részvételre?

Vastagbélszűrésre jogosult minden érvényes egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező 50-70 éves életkor közötti nő és férfi, akik az elmúlt 2 évben (pontosan 22 hónapban) nem voltak vastagbéltükrözésen, nem volt széklet immunkémiai vizsgálatuk, és akiknek nincs igazolt vastag-, vagy végbéldaganata, illetve gyulladásos bélbetegsége. Hogyan juthat hozzá a vastagbélszűréshez szükséges mintavételi tartályokhoz (páciens egységcsomaghoz)?

Amennyiben Ön szűrésre jogosult és a háziorvosa csatlakozott a szervezett vastagbélszűréshez, úgy az állandó lakcímére személyre szóló meghívó levelet küld az NNK Szűrésirányítási Főosztálya. A meghívóban az áll, hogy a páciens egységcsomag átvétele miatt keresse fel a háziorvosát, akitől átveheti a mintavételhez szükséges eszközöket. A szűrésre szóló meghívóban nem szerepel határidő, de javasoljuk, hogy a meghívást követő két héten belül keresse fel a háziorvosát a mintavételi egységcsomag átvétele és a minták beküldése érdekében.

Amennyiben Ön szűrésre jogosult, de a háziorvosa nem csatlakozott a szervezett vastagbélszűréshez, úgy az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az NNK Önnek is lehetőséget biztosít a szervezett vastagbélszűrésben való részvételhez. A vastagbél-szűrővizsgálatra vonatkozó igényt e-mailben lehet jelezni. Ebben az esetben a páciens egységcsomagot a lakóhelyére postázzák. Amint átvette az egységcsomagját, mihamarabb végezze el a mintavételt és adja postára azt! További információkat a Nemzeti Népegészségügyi Központ információs oldalán talál.

Enzimes béldaganatszűrés

Ez egy többé-kevésbé új eljárás, amelyet 2003 óta már számos országban alkalmaznak, Magyarországon 2008 óta elérhető.

Az enzimes béldaganatszűrés lényege a daganat által termelt piruvát kináz (PK) dimer M2 enzim kimutatása. Székletvizsgálatról van szó, tehát nem fájdalmas, emellett viszont a daganatjelző pontossága nagyon jó, mintegy 85 százalékos.

Pozitív teszt esetén nagy valószínűsége van annak, hogy többnyire jó, vagy ritkábban már rosszindulatú béldaganat van jelen a vizsgált személyben. Ugyanakkor előfordulhatnak fals pozitív események: a pozitív eredmény nem 100 %-os biztonsággal jelez daganatot. Előfordulhat ugyanis, hogy ennek más oka van, mint például a gyulladásos bélbetegségek, valamint egyéb hasi betegségek. Pozitív esetben további diagnosztikus vizsgálatokra, azaz vastagbéltükrözésre van szükség.

Ha a teszt negatív, akkor is maradhat még kisebb esélye annak, hogy egy vastagbélrák vagy egy jóindulatú polip nem került felismerésre. Ennek a felfedezése a teszt évenkénti ismétlésével növelhető, hiszen a daganat kifejlődése sok esetben több év alatt megy végbe. A majdnem teljes biztonságot csak a vastagbéltükrözés jelenti.

Részletesen Az enzimes béldaganatszűrés

Milyen tünetekkel jár a vastagbélrák? A legjellegzetesebb tünet a székelési szokások - egyéb diétás változások nélkül bekövetkező - változása. A beteg azt tapasztalja, hogy addigi rendszeres székelési szokásai felborultak (ritkább vagy sűrűbb székletürítés), illetve székrekedéses és hasmenéses időszakok váltogatják egymást. A betegek puffadásról és nehezen karakterizálható hasi fájdalomról panaszkodhatnak. Jelentkezhet émelygés, rossz közérzet, a széklet véres lehet. Milyen tünetekkel jár a vastagbélrák?

Molekuláris genetikai vizsgálat

A Septin-9 gén rendellenes formáját mutatja ki a vérben, amelynek jelenléte vastagbélrákra utalhat. A teszt alkalmas a vastagbélrák szűrésére és a korai stádiumú tumor kimutatására.

Flexibilis szigmoidoszkóp

A flexibilis szigmoidoszkóp akár 60 cm-re is felvezethető, így segítségével a célpont 60-70%-a láthatóvá válik. Ez a vizsgálat nem igényel nagy előkészületet, és rövidebb időbe kerül, mint a vastagbél teljes vizsgálata.

A vastagbél daganatai a jelenleg alkalmazott szűrési módszerekkel igen hatékonyan kiszűrhetők, s ez által meg is előzhetők! Amennyiben elmúlt 50 éves, panaszok nélkül is ajánlott részt venni vastagbél szűrővizsgálaton. Amennyiben székelési szokásai megváltoztak a közelmúltban, vagy családjában előfordult már vastag- és végbélrákos megbetegedés, fiatalabb korban is indokolt a vizsgálatokon való részvétel!

A vizsgálatokról bővebben A vastagbélrák szűrési lehetőségei, kivizsgálása

Teszt kérdéssor Mennyi Önnél az esélye a vastagbélrák kialakulásának?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos