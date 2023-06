Húgyhólyagsüllyedés - Kezdeti tünetek és kezelés

Nőknél a hüvely elülső fala támogatja a húgyhólyagot. Ez a fal azonban az életkor előrehaladtával meggyengülhet, emellett az olyan jelentős, testet érő stressz, mint a gyermekszülés is kárt tehet a hüvelyi fal eme részén.

Amennyiben ennek egészsége jelentősen romlik, a húgyhólyag megsüllyedhet, azaz a hüvelyi fal már nem tartja, így leszáll a vaginába. Ezt nevezzük hólyagsüllyedésnek, más néven hólyagsérvnek (cystoscele).

A húgyhólyag egy üreges szerv a medencében, mely vizeletet tárol. A nyomás - mely akkor keletkezik, mikor a húgyhólyag megtelik vizelettel - okozza a vizelési ingert. Vizelés közben a vizelet a húgyhólyagból a húgycsövön át távozik a szervezetből. A megsüllyedt húgyhólyag olyan húgyúti problémák kiváltója lehet, mint a stressz inkontinencia, mely a vizelet akaratlan csöpögését jelenti köhögés, tüsszögés vagy egyéb megterhelés során.

Hirdetés

A megsüllyedt hólyag szindrómának 4 fokozatát különböztetjük meg, az alapján, hogy a húgyhólyag milyen mélyen süllyedt a hüvelybe.

1. enyhe – a húgyhólyagnak csak egy kicsiny része süllyedt a vaginába

2. közepes – a húgyhólyag eléggé megsüllyedt ahhoz, hogy elérje a hüvelynyílást

3. súlyos – a húgyhólyag a hüvelynyíláson keresztül kitüremkedik a testből

4. teljes – a teljes húgyhólyag kiáll a vaginából, általában egyéb medencei szervek (előreesett méh, végbélsérv, bélsérv) kapcsolódásával.

Ez válthatja ki a húgyhólyagsüllyedést

Az alábbi tényezők a húgyhólyagsüllyedés leggyakoribb kiváltó okai:

Szülés – Ez a leggyakoribb oka a húgyhólyag süllyedésének, előreesésének. A szülés során a hüvelyi szövetek és izmok, melyek támasztják a húgyhólyagot, óriási stressznek vannak kitéve.

Menopauza – A női test ösztrogéntermelése csökken, s mivel ez a hormon segíti a hüvely körüli izmok rugalmasságát, annak hiányában ezek az izmok elgyengülnek.

Erőlködés – Nehéz tárgyak emelése, székelésnél történő erőlködés, hosszú távú köhögés vagy székrekedés mind károsíthatják a medencefenék izomzatát.

Tünetek húgyhólyagsüllyedés esetén

Az első tünet, amit a megsüllyedt húgyhólyaggal rendelkező nők általában észlelnek, szövetek jelenléte a hüvelyben, melyet úgy írnak le, mintha egy labdát éreznének ott. A további tünetek a következők:

Kellemetlen érzet vagy fájdalom a medencében

Szövet áll ki a vaginból (ez lehet érzékeny vagy vérző)

Vizelési nehézség

Olyan érzés, mintha a húgyhólyag nem lenne üres vizelés után

Stressz inkontinencia (köhögés, tüsszögés vagy megerőltetés hatására történő akaratlan vizeletcsepegés)

Gyakoribb húgyhólyag fertőzések

Fájdalmas közösülés

Alsó deréktáji fájdalom

Előfordulhat, hogy a gyenge hólyagsüllyedésben szenvedő nők nem tapasztalnak tüneteket.

Mikor forduljon orvoshoz?

Amennyiben a fent leírt tüneteket tapasztalja, keresse fel orvosát. A húgyhólyag süllyedése általában együttjár az egyéb medencei szervek süllyedésével, előreesésével.

Így az időben történő felismerés és orvosi ellátás fontos a hüvely izmainak és szöveteinek meggyengülése által okozott problémás tünetek és szövődmények elkerülése érdekében. A megsüllyedt szervek nem gyógyulnak maguktól, és állapotuk idővel egyre súlyosbodik. Számos kezelési módszer áll rendelkezésre a betegség enyhítésére.

Milyen okai lehetnek még az inkontinenciának? Átmeneti vizelet inkontinenciát akár az étkezési szokások vagy bizonyos gyógyszerek is előidézhetnek, a tartós vizelettartási nehézség hátterében azonban legtöbbször szervi eltérések állnak.

Milyen okai lehetnek az inkontinenciának?

Vizsgálatok és tesztek

A megsüllyedt húgyhólyag diagnosztizálásához a női nemi szervek és medence vizsgálata feltétlenül szükséges. A hüvelybe került húgyhólyag megerősíti a diagnózist.

A kevésbé egyértelmű esetekben cystourethrographia használata segíti a betegség diagnózisát, mely nem más, mint egy sor röntgenfelvétel, melyet vizelés közben készítenek.

Ennek segítségével az orvos meghatározza a húgyhólyag formáját és a vizelési nehézségek okát. A diagnózis után az orvos megvizsgálhatja az idegeket, izmokat, és a vizeletfolyás intenzitását, hogy eldönthesse, melyik kezelési mód a legmegfelelőbb.

Az urodynamiás tesztet a hólyag EKG-jának is szokták nevezni, a húgyhólyag nyomás és mennyiségi kapcsolatait vizsgálja, és eredménye döntő fontosságú lehet az urológus döntéshozatalában.

A cisztoszkópiás vizsgálat célja szintén a megfelelő kezelési lehetőségek meghatározása.

A húgyhólyag süllyedésének lehetséges kezelése

Az enyhe típusú megbetegedés, mely fájdalommentes, általában nem igényel orvosi vagy sebészi beavatkozást. Az orvos a nehéz dolgok emelésétől való tartózkodást javasolhatja.

A súlyosabb esetekben figyelembe kell venni a nő életkorát, általános egészségi állapotát, a betegség súlyosságát a kezelés megválasztásánál:

A nem műtéti eljárások a következők lehetnek

Pesszárium: Ez egy olyan eszköz, melyet a hüvelyen belülre kell elhelyezni, hogy a húgyhólyagot a helyén tartsa. Rendszeres időközönként el kell távolítani, és tisztítani kell, a fertőzések elkerülése érdekében. Egyes fajtáinál ezt a műveletet maga a beteg is el tudja végezni, míg másoknál ez az orvos feladata. A fertőzések elkerülése, és a hüvelyfal állapotának romlása megelőzése érdekében ajánlott ösztrogéntartalmú krémekkel együtt használni. Egyesek arról panaszkodnak, hogy az eszköz kényelmetlen és könnyen kiesik.

Ösztrogénpótlás: Az ösztrogén segít erősíteni, illetve fenntartani a hüvely izmainak állapotát, ezért gyakran használják ezt a terápiát a húgyhólyagsüllyedés esetében.

Házi praktikák: Az enyhe és közepesen súlyos esetekben az orvos némely tevékenység módosítását ajánlja, mint például a nehéz dolgok emelésének, vagy az erőlködésnek elkerülése. Emellett hasznos lehet a medencefenék izmainak a megfelelő tornagyakorlatokkal történő erősítése is.

Gyógyszeres kezelés: Az ösztrogénpótlás segíti a hüvely környéki izmok erősítését. Enyhe esetekben alkalmas lehet a hüvelyfal gyengülésének, vagy az inkontinenciának visszafordítására is. Súlyosabb esetekben más típusú kezelések kiegészítéseként alkalmazzák. Az ösztrogénpótlás történhet tabletta vagy tapasz és krém formájában is. A helyi hatású készítmények előnye, hogy hatását ott fejti ki, ahol alkalmazzák, illetve segíthet a húgyúti tünetek enyhítésében, a vizelési inger sürgősségének és gyakoriságának csökkentésében is.

A húgyhólyagsüllyedés műtéti megoldása

A súlyos hólyagsüllyedés, melyet pesszáriummal nem lehet kezelni, rendszerint műtéti eljárást igényel. A műtétet általában hüvelyen keresztül végzik, s a cél, hogy biztosítsa a hólyag megfelelő helyzetét.

A húgyhólyag helyzetének javításakor egy metszést ejtenek a hüvely falán, a megsüllyedt területet elzárják, és a hüvelyfal is megerősödik. Az eljárást végezhetik helyi vagy általános érzéstelenítésben, s a legtöbb nőt már a műtét napján hazaengedik. A műtét után körülbelül 6 hét múlva visszatérhet a normális életritmusba.

A fizikoterápia, mint például az elektromos stimuláció vagy biofeedback hatásosak lehetnek a medence izmainak erősítésében.

Megelőzhető-e?

A magas rosttartalmú élelmiszerek és a megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása csökkenti a székrekedés kialakulásának kockázatát. Kerülje a székelés alatti erőlködést. Amennyiben hosszú távú székrekedése van, keresse fel orvosát, annak érdekében, hogy csökkentse a hólyagsüllyedés kockázatát. A nehéz tárgyak emelése szintén húgyhólyagsüllyedéshez vezethet, ezért kerülje ezt.

Az elhízás szintén gyakori kockázati forrást jelent, ezért a súlykontroll fontos a hólyagsüllyedés megelőzése szempontjából is.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, emedicine

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos