A gátizomzat jelentősége

Szeptember - a női daganatok hónapja

A The Foundation for Women’s Cancer (FWC) a szeptembert a női daganatok hónapjának nyilvánította, mivel a világon minden 5. percben diagnosztizálnak egy hölgyet valamilyen nőgyógyászati daganattal. A hónap apropóján a Magyar Rákellenes Liga a méhnyakrák megelőzésére és megszüntetésére hívja fel a figyelmet. Ugyanis, ha globálisan minden nő és férfi számára biztosított lenne a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás, a méhnyakrák megszüntethető lenne. Ezért a Liga kifejezetten üdvözli a döntést, hogy Magyarországon immár a fiúk számára is elérhető az ingyenes HPV elleni védőoltás.