Gyakori probléma a szülés utáni inkontinencia

Az anyák közel harmadánál jelentkezik a szülés után vizelettartási zavar. Az esetek többségében a probléma átmeneti és magától megszűnik, azonban a nők egy részénél egy évvel a szülés után is fennmaradhat az állapot.

A svédországi Karolinska Intézet kutatóinak vizsgálata szerint a nők többségénél legalább egy panasz fennállt a szülés utáni első évben. A leggyakoribb a tüsszentéskor, köhögéskor, nevetéskor vagy sporttevékenység közben jelentkező úgynevezett stressz inkontinencia.

A szülés utáni első hetekben és hónapokban az inkontinencia bizonyos mértékig természetes jelenség is lehet, ami később rendeződik. Kérjen orvosi segítséget azonban, ha a panaszok 6 hónap elteltével is fennállnak, vagy hamarabb, ha komolyabb panaszokkal társulnak (fájdalmas vizeletürítés, nagy mennyiségű vizeletszivárgás), az inkontinencia ugyanis kezelhető.

Terhességi inkontinencia és szülés utáni inkontinencia

A vizelettartási problémák a terhesség alatt is gyakoriak, azonban az állapotnak részben eltérő okai vannak a szülés előtti és utáni időszakban, így egymástól függetlenül is fennállhatnak.

A terhesség alatti vizeletszivárgás rizikófaktora a szülés után is fennálló problémának is, a terhességi inkontinenciával küzdők felénél marad fenn a probléma a szülést követően is.

Sok esetben azonban csak a szülés után jelentkezik a vizelettartási zavar, ebben az esetben a kiváltó ok maga a szülés folyamata.

A terhességi inkontinencia egyik legfőbb oka, hogy a várandóssággal járó hormonváltozások lazábbá teszik a medencefenéki izmokat. Ez a folyamat felkészít a szülésre, ugyanakkor hozzájárul a vizelettartás nehézségéhez. Szülést követően a hormonszintek visszaállnak, ez azonban nem következik be egyik napról a másikra, idő szükséges a hormonszintek változásához és az izomtónus rendeződéséhez. Ez a magyarázata annak, hogy a terhességi inkontinencia az esetek felében a szülés után néhány héten belül magától megszűnik, ugyanakkor a szülést követő hetekben még változatlanul tapasztalható.

Amennyiben az inkontinencia nem szűnik meg és hónapokkal a szülés után is fennáll, sokkal valószínűbb, hogy szülés alatt bekövetkező károsodások okozzák a problémát.

A szülés utáni inkontinencia okai

A szülés után kialakuló (postpartum) inkontinencia legfőbb oka, hogy a természetes úton történő szülés megnyújtja a medencefenék izmait. A húgycső zárófunkciója ezáltal gyengül, így kisebb hólyagnyomás során is bekövetkezik a vizeletszivárgás, vizeletcsepegés.

A hüvelyi úton történő szülés szerepére utal, hogy a császármetszéssel szült anyáknál a rizikó alacsonyabb. Emiatt azonban nem szabad császármetszést kérni, mivel a műtétnek is megvannak a maga veszélyei.

A szülés alatti gátmetszés is hozzájárul a zavarokhoz, mivel lassabb az érintett izomcsoportok regenerálódása és tovább fennmaradhat az inkontinenciát előidéző állapot.

További, ritkább ok lehet a hólyagszabályozásért felelős idegek sérülése, vagy a húgycső és a hólyag elmozdulása a terhesség alatt.

Az epidurális érzéstelenítés közvetlenül a szülés után okozhat csak vizelettartási nehézséget, de ennek néhány napon belül meg kell szűnnie.

Rizikófaktorok

A szülés utáni inkontinencia kockázata magasabb a következő esetekben:

elhízott nők

székrekedéssel küzdők

természetes úton történő szülés

többszörös szülés

35 éven felüli nők

nagyobb méretű baba

hosszú vajúdás, nehéz szülés

Amennyiben egy nő már a terhessége előtt is küzdött vizelettartási problémákkal, az állapot romolhat.

Mit lehet tenni a vizelettartási zavarok ellen?

Amennyiben a szülés hatására megnyúlt medencefenéki izmok okozzák az inkontinenciát, a vizeletszivárgás jó eséllyel magától megszűnik, az izmok természetes módon is regenerálódnak. Ez azonban hosszabb folyamat is lehet, 6 hónapig is eltarthat.

A regenerálódás elsősorban egészséges életmóddal segíthető. Ennek része az egészséges testsúly elérése, az egészséges táplálkozás, a dohányzás mellőzése. Kerülni kell a nehéz tárgyak emelését, hólyagirritáló hatása miatt a túlzott koffeinfogyasztást, valamint a vizelettartási panaszok ellenére is elegendő folyadékot kell fogyasztani.

Nagyon hasznos a Kegel-gyakorlat rendszeres végzése, ami pár héttel a szülés után kezdhető el, és ajánlott tartósan, nem csak a panaszok megszűnéséig folytatni. A gyakorlatok pontos betanításához érdemes gyógytornász segítségét kérni.

A probléma kezelésére léteznek sebészi eljárások is. Ezekre általában csak akkor kerül sor, ha a panaszok erősek, ha tartósan nem javulnak, illetve ha más, a medencefenéki izmok gyengüléséhez kapcsolódó állapotok is tárulnak az inkontinenciához. Ilyen lehet a szülés utáni széklet inkontinencia és bélgázképződés, a méhsüllyedés vagy a húgyhólyagsüllyedés, utóbbi állapotok azonban a szülő korú nőknél még ritkán fordulnak elő.

További panaszok szülés után Gyakran előfordult panaszként még a fáradtság, a fejfájás, továbbá a nyak, a váll és a hát fájdalma. Fájdalmas lehet a császármetszés hege, a közösülés, továbbá nem ritka az aranyér sem, de ezek a problémák általában két hónap elteltével megszűnnek. A számos fizikai panasz ellenére a legtöbb nő azt vallotta, hogy jól érzi magát, többen, mint a hasonló korú többi nő. Ennek oka valószínűleg a szülés után eufória érzése, ami elvonja a figyelmet az átmeneti panaszokról.

