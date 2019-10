Hasmenés - Mikor jelez komolyabb bajt?

Milyen tünetek, kísérőtünetek esetén kell komolyabb okra gyanakodni a hasmenés hátterében? Mely tünetek milyen betegségre utalhatnak? Miért fontos ezekkel orvoshoz fordulni? Milyen esetben tanácsos azonnal felkeresni az orvost?

Mikor is beszélünk hasmenésről?

A hasmenés igen gyakori tünet, mellyel előbb-utóbb minden ember találkozik. Köznyelvben hasmenésnek mondjuk a napi többszöri székürítést, de a széklet állagának híggá válását is. Orvosilag akkor beszélünk hasmenésről, ha a székletszám több mint 3/nap és a széklet víztartalma, mennyisége is emelkedik (természetesen ezzel az állaga lágyul).

Mikor kell orvoshoz fordulni hasmenés esetén?

A hasmenés általában pár napon belül spontán is gyógyul, de 2 hetes fennállást követően érdemes kórokozót keresni a háttérben (széklettenyésztéssel). Egy hónapos panaszos periódus után a hasmenést idültnek (krónikusnak) tartjuk, ez esetben mindenképp gasztroenterológiai kivizsgálást javaslunk.

Azonban a következő esetekben mindenképp érdemes orvoshoz fordulni:

7 napnál tovább tartó tünetek (csecsemők, kisgyermekek esetén hamarabb!)

kiszáradás jelei (csökkenő vizeletmennyiség, alacsonyabb vérnyomás- és magasabb pulzusértékek) esetén

ha a folyadékpótlás nem biztosítható (gyakori hányás miatt)

súlyos, erősödő hasi fájdalom esetén

ha a széklet véressé vagy fekete színűvé és kenőcsös állagúvá válik

magas láz esetén

Mely tünetek milyen betegségre utalhatnak?

Véres széklet

Hasmenéses székletben vér, illetve nyák megjelenését okozhatják fertőző kórokozók (általában baktériumok, mint E. coli, Shigella, Salmonella, Yersinia). Ez esetben széklettenyésztés segít a megfelelő diagnózishoz. Antibiotikum kezelésre automatikusan nincs szükség, csak romló általános állapot, immunrendszeri gyengeség esetén jön igazán szóba alkalmazásuk.

Szintén okozhat véres hasmenéses székletet, illetve bal alhasi fájdalmat a diverticulosisnak nevezett kórkép (ebben az esetben a vastagbél területén kis kiboltosulások „belső sérvek” alakulnak ki, melyek begyulladhatnak).

Krónikus gyulladásos bélbetegségek (colitis ulcerosa, Crohn-betegség) indulása is véres-nyákos székürítéssel kezdődik, de ezen esetben a hasmenés elhúzódó, visszatérő panasz.

A széklet véressé válásának talán legbanálisabb oka a hasmenés provokálta aranyérbetegség.

Csecsemők esetén véres székletet okozhat tehéntej- vagy szójaallergia is, bár ez esetben nem feltélenül társul hozzá hasmenés. A csecsemőkorban, gyermekkorban jelentkező véres széklet hátterében súlyos, életet veszélyeztető, és azonnali orvosi beavatkozást igénylő betegségek, állapotok is meghúzódhatnak, ezért fontos, hogy ha ilyen tünetet észlel, haladéktalanul vigye orvoshoz gyermekét!

Ha a székletben nem friss piros vagy alvadékos vért észlel, de a széklet kenőcsös állagúvá és szurokfeketévé válik, akkor is sürgősen orvoshoz kell fordulni, mert ez gyomor-bélrendszeri vérzés jele (a felső tápcsatornából származó emésztett vérre utal).

Fájdalommal, lázzal vagy hányással kísért hasmenés

Hasmenés, fokozódó hasi fájdalom, láz, esetleg hányás vakbélgyulladás (appendicitis) tünete is lehet, mely jól kezelhető, ha időben sikerül diagnosztizálni, így ha ezeket a tüneteket észlelik, mindenképp orvoshoz kell fordulni.

Mi a teendő, ha nincsenek riasztó tünetek?

Ha a fent említett riasztó jelek közül egyet sem észlelünk, a hasmenés kúrálható otthoni körülmények között is. A legfontosabb tényező a megfelelő folyadék- és ionpótlás. Erre léteznek kifejezetten erre a célra gyártott patikai készítmények (melyek némelyike probiotikus komponenst is tartalmaz). A folyadékpótlásra használt oldat otthon is elkészíthető, a következő recept dr. Trethon András infektológus kolléga javaslata: 1 teáskanálnyi konyhasó, 8 teáskanálnyi kristálycukor 1 liter vízben oldva, amelyhez 1 csésze narancslét vagy két összeturmixolt banánt kell hozzáadni.

Nagyon fontos, hogy szigorú diétát nem szükséges tartani a hasmenés miatt. A beteg ehet bármit, amit kíván (általában a nagyon fűszeres, nehéz ételek nem is vonzóak ilyenkor). Azonban mivel a laktáz enzim igen érzékeny, gyulladásos bélfolyamatok mellett gyakran másodlagos laktózintolerancia alakul ki, emiatt a gyógyulásig érdemes lehet a laktóztartalmú ételeket kerülni.

Gyógyszeresen a tünetek enyhítésében, a gyorsabb gyógyulásban segíthetnek úgynevezett bevonó szerek, probiotikumok, valamint racekadotril hatóanyagú készítmény használata.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Plósz János belgyógyász, gasztroenterológus