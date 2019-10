Helyes orrfújás - Tanítsuk meg gyermekünknek!

Helyes orrfújással csökkentheti a nátha szövődményeit!

Szülőként sok hétköznapi tevékenységre megtanítjuk gyermekünket: ilyen például a cipőfűzés, az evőeszközök használata, vagy a helyes kézmosás. Gyakori vita tárgya, a gyerekek nem is szívesen foglalkoznak vele, pedig épp ilyen fontos dolog az orrfújás is, amivel az őszi-téli időszakban gyakori betegségek szövődményeit is csökkenthetjük.