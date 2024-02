A végbélkúp alkalmazása csecsemőknél, kisgyermekeknél

A végbélkúp alkalmazásának egyik legnagyobb előnye, hogy hatását rövid idő alatt is kifejti. A vastagbélből felszívódó hatóanyag a májat kikerülve gyorsan a véráramba kerül. Ez fontos lehet magas láznál, így van, amikor az orvos a felnőttnek is kúpot rendel lázcsillapításra.

Mikor ajánlható a végbélkúp?

Ha végbélkúpról beszélünk, akkor leginkább csecsemők, kisgyermekek jutnak eszünkbe. Vannak olyan kisgyermekek is, akinek a lázát inkább leviszi a kúp, mint a lázcsillapító szirupok.

Hányinger, hányás esetén esetén kúpokkal csökkenthető a láz, gyermekek és felnőttek esetében egyaránt. Érthetően hasmenéses panaszokkal küzdő betegeknek a végbélkúp nem ajánlható gyógyszerforma.

A kúpoknál fontos, hogy a dobozon, vagy a betegtájékoztatóban szereplő hőfokon tartsuk őket, így biztos a hatóanyagtartalom. Mivel nem mindig van rájuk szerencsére szükség, időnként nézzük meg a lejáratukat. Lejárt kúpot ne alkalmazzunk!

A másik fontos szempont egy pontos lázmérő beszerzése. Nem biztos, hogy a legdrágább lázmérő mér a legpontosabban, a végbélben mérőknél érdemes a flexibilis végűt választani. A végbélben mért testhő a maghőmérséklet, a kapott értékből 0,5 °C-ot le kell vonni, hogy valós eredményt kapjunk.

Hogyan kell alkalmazni a kúpot gyermekünknél?

Nagyon sok szülő, nehezen barátkozik meg a gondolattal, hogy kúpot adjon be gyermekének. De ha ezzel segíthetjük gyermekünk gyógyulását, gyorsan túl kell lépni rajta. A beteg csecsemő mindig nyűgösebb, sírósabb, mint egészségesen, úgyhogy ezt nem kell a kúp számlájára írni, hogy ezért sír esetleg a kúp beadásánál.

Mi is a teendő? Vegyük ki a kúpot a hűtőszekrényből 10 perccel a beadás előtt, hogy felmelegedjen, ne legyen kellemetlen a beadáskor. Ne a kezünkben melegítsük, hanem csak hagyjuk kint. Ha felezni kell a kúpot, akkor a már felmelegedett kúpot felezzük, hosszában forró késsel. Egy kicsit formázhatjuk, kerekíthetjük a végét is, de figyeljünk, hogy ne melegedjen túl, ha nem elég szilárd az állaga, nehezebb behelyezni a végbélbe. A kúp végét érdemes egy kicsit bekrémezni, akár popsikrémmel, de ajánlható a vazelin is, mert így könnyebben csúszik a kúp, segítve a felhelyezést.

Tegyünk úgy, mintha át szeretnénk pelenkázni a gyermekünket, folyamatosan beszélhetünk hozzá, lényeg, hogy érezze, nyugodtak vagyunk. A pelenkából kivéve, alá téve a tisztát egyik kezünkkel összefogjuk a két kis lábát a bokájánál, feltoljuk a lábacskáit, ekkor könnyű hozzáférni a végbélhez. Bekenhetjük a végbelénél a szokásos módon, majd egy határozott, de nyugodt mozdulattal kell betolni a kúpot, ujjunk segítségével át kell segíteni a kúpot a végbél záróizomzatán, amig az ismét összehúzódik.

Ebből következik, hogy a körmünk rövid, és tiszta legyen. Amikor elvesszük az ujjunkat, és zárva a végbélnyílás rögtön fogjuk össze a két farpofát, mert a kicsi ösztönösen kinyomná a kúpot. Ennek az ideje lehet 20-30 másodperc, de aki biztosra akar menni hosszabb ideig is tarthatja. A kúpok alapanyagai könnyen olvadnak a végbélben, és ha ez megtörtént, akkor már a hatóanyag is kezd felszívódni. Mind e közben lehet foglalkozni a babával, mint tisztába tevéskor.

Ezután óvatosan engedünk a farpofák összeszorításából, és látjuk, hogy bent maradt-e a kúp a végbélben. Ha nem vártunk eleget és kezdene kicsúszni, toljuk vissza és hosszabb ideig tartsuk a farpofákat összenyomva. Végig beszélgessünk gyermekünkkel, énekelhetünk neki, hogy elvonjuk a figyelmét.

A kúp beadása után mindig mossunk kezet, a megmaradt kúpokat pedig tegyük vissza a hűtőbe.

Mit tegyünk, ha a kúp beadása után kakil a gyermek?

Ha láthatóan, azonnal kijött a beadott kúp, akkor kis idő elteltével újra egy teljes adagot kell beadni.

Ha 15-30 perc múlva van széklet, akkor célszerű az eredeti adag felét beadni.

30 perc után általában úgy tekinthető, hogy a gyógyszer nagy része már felszívódott.

Mint már írtuk, vannak olyan nagyobb gyermekek, akiknek a lázát a szirupok nem annyira viszik le, érdemesebb kúpot használni. Nekik érdemes megmutatni, elmagyarázni mi, és hogy fog történni, és a kúp felhelyezésekor is párbeszédben lenni velük, esetleg a család egy másik tagja segíthet megnyugtató jelenlétével.

