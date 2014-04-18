Hogyan előzhető meg a második szívinfarktus?

Átélni egy szívinfarktust az egyik legmegrázóbb élmény, és sokan, akik túlélik, félnek attól, hogy egyszer újra bekövetkezik. A jó hír az, hogy a korszerű gyógyszeres kezelések, a szívkatéteres beavatkozások, az életmódváltás és a szívrehabilitáció együtt akár 40%-kal csökkenthetik egy újabb infarktus kockázatát.

A cél tehát kettős: kezelni az érelmeszesedés alapbetegségét és minimalizálni az újabb események esélyét.

Miért fordulhat elő újra infarktus?

A szívinfarktus hátterében legtöbbször érelmeszesedés áll: a koszorúerek falában plakkok rakódnak le, amelyek beszűkítik vagy elzárják a vér útját. Bár a katéteres tágítás és a stent-beültetés helyreállítja az ér átjárhatóságát, az érelmeszesedés folyamata továbbra is fennmarad, és gyakran több koszorúér is érintett. Ráadásul a kockázati tényezők – magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség, dohányzás, elhízás, mozgáshiány – mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy újabb plakkok képződjenek.

Figyeljünk a figyelmeztető jelekre

A már infarktuson átesett betegeknek különösen fontos, hogy figyeljenek a tünetekre: mellkasi nyomás, szorítás, légszomj, hirtelen fáradtság, izzadás, hányinger mind figyelmeztető jel lehet. Az új irányelvek kiemelik, hogy gyanú esetén azonnal mentőt kell hívni, mert a beavatkozás hatékonysága 120 percen belül a legnagyobb.

A másodlagos megelőzés alappillérei

1. Korszerű gyógyszeres kezelés

Vérlemezke-gátlók: az Európai Kardiológus Társaság 2023-as ajánlása szerint az első 12 hónapban kettős kezelés javasolt (pl. aspirin + ticagrelor vagy prasugrel), majd tartósan egy szer.

az Európai Kardiológus Társaság 2023-as ajánlása szerint az első 12 hónapban kettős kezelés javasolt (pl. aspirin + ticagrelor vagy prasugrel), majd tartósan egy szer. Koleszterincsökkentők: sztatin alapkezelés, szükség esetén ezetimib vagy PCSK9-gátló hozzáadása. Az új célérték infarktus után LDL <1,4 mmol/l, nagyon nagy kockázat esetén <1,0 mmol/l.

sztatin alapkezelés, szükség esetén ezetimib vagy PCSK9-gátló hozzáadása. Az új célérték infarktus után LDL <1,4 mmol/l, nagyon nagy kockázat esetén <1,0 mmol/l. Vérnyomáscsökkentők: ACE-gátlók, ARB-k, béta-blokkolók.

ACE-gátlók, ARB-k, béta-blokkolók. Vércukorcsökkentők: cukorbetegek esetén az SGLT2-gátlók és GLP-1-analógok előnyben részesítendők, mert szívvédő hatással is bírnak.

cukorbetegek esetén az SGLT2-gátlók és GLP-1-analógok előnyben részesítendők, mert szívvédő hatással is bírnak. Gyulladáscsökkentő stratégia: újdonság, hogy magas kardiovaszkuláris kockázat esetén egyes gyulladáscsökkentő terápiák is szóba kerülhetnek, kardiológus döntése alapján.

2. Életmódváltás

Dohányzás teljes abbahagyása – nincs biztonságos mennyiség.

– nincs biztonságos mennyiség. Mediterrán étrend – sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, hal, olívaolaj.

– sok zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, hal, olívaolaj. Rendszeres testmozgás – az új ajánlások heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást javasolnak, orvosi kontroll mellett.

– az új ajánlások heti legalább 150 perc közepes intenzitású mozgást javasolnak, orvosi kontroll mellett. Testsúly optimalizálása – már 5–10% fogyás is érdemben csökkenti a kockázatot.

– már 5–10% fogyás is érdemben csökkenti a kockázatot. Stresszkezelés és alvás – pszichológiai támogatás, relaxáció, megfelelő pihenés.

– pszichológiai támogatás, relaxáció, megfelelő pihenés. Alkoholfogyasztás – az Európai Kardiológus Társaság 2023-as irányelvei szerint nincs biztonságos alkoholszint, ezért ajánlott minimalizálni vagy elhagyni.

3. Szívrehabilitáció

A kardiológiai rehabilitációs programokban a betegek biztonságosan mozoghatnak, dietetikai és pszichológiai segítséget kapnak, valamint megtanulják a helyes gyógyszerszedést és életmódot. Vizsgálatok szerint a szívrehabilitáció akár 30-40%-kal is csökkentheti az ismételt infarktus kockázatát. A program keretében stresszkezelő tréning, dohányzásról leszokást segítő tanácsadás és dietetikai konzultáció is elérhető.

4. Rendszeres kontrollvizsgálatok

Az infarktuson átesett betegeknek élethosszig tartó gondozásra van szükségük. A kontrollvizsgálatok során a vérnyomás, vércukor, vérzsírok, vesefunkció és a gyógyszerek hatásossága rendszeresen ellenőrzendő. Az Európai Kardiológus Társaság 2023-as irányelve kiemeli a kardiológiai utánkövetés szerepét, különösen magas rizikójú betegek esetében.

Összegzés

A második infarktus kockázata magas, de a korszerű gyógyszeres terápia, a mediterrán étrend, a rendszeres mozgás, a szívrehabilitáció és a folyamatos orvosi ellenőrzés együtt akár felére csökkenthetik az ismételt események esélyét. A legfontosabb a beteg aktív részvétele: a gyógyszerek pontos szedése, a kontrollvizsgálatok és a tudatos életmódváltás együtt jelentik a hosszú távú siker kulcsát.

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus