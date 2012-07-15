Ételek, melyeket jobb kerülni terhesség idején

Gyermekvárás idején gyakran hallhatjuk a régi mondást, miszerint kettő helyett kell ennünk. Ez természetesen így nem igaz és nem kétszer annyit kell enni. Fontos megválogatni, hogy mit eszünk, mindenki érdekében. Mindez többek között azt is jelenti, hogy kerülnünk kell mindazokat az ételeket, melyek veszélyeztethetik akár az anya, akár a baba egészségét.

Lehetséges, hogy eddigi kedvenc ételei vagy italai elsőre egészségesnek tűnnek, ám ha jobban megvizsgáljuk őket, kiderülhet róluk, hogy várandósság alatt potenciális veszélyforrást jelentenek. Íme a lista – a teljesség igénye nélkül, de az étkezéssel összefüggő leggyakoribb veszélyforrásokról – azokról az ételekről, melyeket jobb kerülni a terhesség idején.

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Kardhal, cápa, királymakréla, konzerv fehér tonhal: Ezekben a nagytestű halakban magas a higanymetil szintje, mely ártalmas a gyermek agyfejlődésére és az idegrendszerre. Várandós és szoptató nők biztonságosan heti 30 dkg tengeri halat fogyaszthatnak.

Tavi és folyami halak: A hobbi horgászat noha népszerű sport, sajnos előfordulhat, hogy baktériummal vagy vírussal fertőzött hal kerül belőle az asztalra. Ugyan maga a hal nem kerülendő, de mindenképpen javasolt, hogy csak megbízható forrásból vásároljon, kizárólag ellenőrzött halat.

Nyers vagy nem teljesen átsült hús, belsőség, hal, sushi, tojás: A nem teljesen átsült állati eredetű ételek különböző vírusokat, baktériumokat tartalmazhatnak. Használjon húshőmérőt, hogy meggyőződjön a hús állapotáról, illetve főzze a tojást addig, amíg már nem lágy.

Hotdog és löncshúsok: Ezek a húsfélék tartalmazhatnak egy baktériumot, az úgynevezett Listeria monocitogenest, amely fertőző betegséget okoz, és akár vetélést, halvaszülést és egyéb komoly egészségügyi problémákat is vonhat maga után.

Pasztörizálatlan tejtermékek: Ide tartoznak bizonyos sajtfajták is, mint a Brie, Feta, Camambert, Roquefort. Ezeknek is nagyon magas a Listeria baktérium szintje.

Pasztörizálatlan gyümölcslevek: Különösen kerülendők az utcai árusoknál, illetve a nagyáruházakban frissen facsarva kapható gyümölcslevek, mivel ezekben a termékekben előfordulhat a coli baktérium.

Gyógynövények, gyógyteák: Noha a gyógynövények természetes anyagok, még nem tudunk róluk eleget ahhoz, hogy nyugodt szívvel ajánljuk fogyasztásukat a terhesség idején, sok közülük pedig vérbőséget okozhat.

Alkohol: A sör, a bor és minden egyéb alkohol oxigént von el a sejtektől, ezzel megakadályozva azok normális fejlődését. Az alkohol negatív hatása az idegrendszerre visszafordíthatatlan, így nem létezik olyan kevés mennyiség, melyet biztonságosnak mondhatunk a gyermekvárás idején.

Csapvíz a fejletlen országokban: Igyon palackozott vizet, hogy elkerülje a különféle fertőzéseket!

Olyan ételek, melyek allergiát okozhatnak: A családi anamézis függvényében az Ön gyermeke is hordozhatja magában a hajlamot bizonyos ételallergiákra. A földimogyoró-tartalmú ételek kerülése a várandósság idején csökkenti a gyermek későbbi ételallergiájának kockázatát. Mielőtt jelentős változtatást hajtana végre étrendjén, konzultáljon szakemberrel, aki segíthet az allergia kockázatát csökkentő diéta kidolgozásában. Ha a várandós nőnek nincs allergiára való hajlama, akkor azonban nem javasolt az olyan ételek kerülése, amik az allergiás betegeknél allergiát okoznak.

Összefoglalva a leglényegesebb szempontok

Héjától ügyesen tisztítva, nyers zöldség, gyümölcs fogyasztásra alaposan megmosva javasolt. Nyers állati eredetű termékek fogyasztása tilos! Állati eredetű termékek feldolgozva, elkészítve, hőkezelve, ellenőrzött helyről fogyaszthatók. Jó minőségű ételek fogyasztása javasolt, amik semennyi vagy legfeljebb csak kevés adalékanyagot, kevés tartósítószert tartalmaznak. Koffein óvatosan, alkohol pedig egyáltalán nem javasolt.

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Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Forrás: WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, táplálkozási tanácsadó