Érdemes-e zölden enni banánt?

A banánt bizonyára legtöbben sárgán ismerjük és fogyasztjuk. Zöld, még nem teljesen érett formában viszont sokkal egészségesebb, derül ki egy 2022-es kutatásból.

A banánt még zölden szüretelik, így tudják elérni ugyanis, hogy addigre érjen meg, mire a boltok polcaira, azaz a vásárlók elé kerül. De a zöld banán nem csupán színében különbözik érett társától.

Különbségek ízben, állagban és tápanyagtartalomban

Ízét tekintve kevésbé édes, sőt nem ritkán kesernyés ízvilág fedezhető fel benne. Állagában a zöld banán keményebb, egyesek viaszosnak írják le. Ezzel összefüggésben zöld formában nehezebb lehúzni a héját, míg a sárga banán könnyen hámozható. A fő különbség pedig, ami a jótékony hatását adja, az, hogy a zöld banánnak magasabb a keményítőtartalma (az érett, sárga banán mindössze 1% keményítőt tartalmaz). Ahogyan érés közben a keményítő fokozatosan cukorrá (glükózzá, fruktózzá és szukrózzá) alakul, úgy válik a gyümölcs egyre puhábbá és sárgábbá. Az érett banán tehát ezért édesebb.

A zöld banánban úgynevezett rezisztens keményítő van, ami tulajdonképpen egy nem vízoldékony rost. Ezekre jellemző, hogy változatlan formában ürülnek a szervezetből, vagyis a belekben nem emésztődnek meg, ugyanakkor hosszan tartó teltségérzetet okoznak. A nem vízoldékony rostokat éppen ezért diétás rostoknak is nevezik.

A zöld banán pektinben is igen gazdag. Ez a szintén vízben oldhatatlan rost segíti a gyümölcsöket állaguk megőrzésében. A gyümölcsben a pektin is elbomlik az érés során, ennek látható bizonyítéka az érett banán pépes puhasága. Mind a rezisztens keményítő, mind a pektin vízben nem oldódó tulajdonságuknál fogva számtalan egészségügyi előnnyel rendelkeznek. A belekben a cukrot és a koleszterint megkötve csökkentik azok mennyiségét a vérben, valamint az emésztőrendszeren végighaladva magukkal viszik a lerakódott salakanyagokat. Nagy rosttartalmánál fogva a zöld banán hosszan tartó teltségérzetet okoz, valamint a gyomor ürülését is lassítja, ezáltal sokáig nem leszünk éhesek – ami a fogyni vágyók esetében kifejezetten előnyös.

A banán rengeteg hasznos tápanyagot tartalmaz. Egy közepes méretű, sárga banánban:

Ez 105 kalóriának felel meg, amely több mint 90%-a szénhidrátból áll. Zsírból és fehérjéből a banán elenyésző mennyiséget tartalmaz.

A banánban található rezisztens keményítő és pektin (amikből mint említettük a zöld többet tartalmaz) prebiotikus tulajdonságú: táplálékul szolgálnak a bélflóra baktériumainak, közben rövid szénláncú zsírsavakká alakulnak.

Ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy az érett banán könnyebben emészthető, és magasabb az antioxidánstartalma, de az éréssel a cukortartalom is nő.

Összességében tehát az éretlen és érett banán is azonos tápanyagokat tartalmaz, csak ezek mennyisége/aránya változik az érési folyamat során, némelyiké egyik, némelyiké másik irányban.

Nézzünk meg egy kutatási eredményt!

Egy 20 éven át zajló kutatás szerint azoknál, akik mindennap fogyasztottak rezisztens keményítőt, bizonyos rosszindulatú betegségek kockázata 60%-kal csökkent. Ez a fajta keményítő a banánon kívül a zabban, különféle gabonákban, babban és borsóban is megtalálható. Kifejezetten az emésztőrendszer felső részén kialakuló daganatok esetében volt látványos a jótékony hatás. A genetikai hajlammal rendelkező, gondosan válogatott vizsgálati alanyok körében különösen a nyelőcső-, gyomor-, epe-, hasnyálmirigy- és nyombéldaganatok száma volt kevesebb a megfigyelési időszakban. A beleket érintő rákos megbetegedések arányában nem volt számottevő különbség a két csoport (mindennap rezisztens keményítőt fogyasztók, illetve nem fogyasztók) tagjai között.

Nem mindenki szervezete tolerálja a zöld banánt

A zöld banán mindamellett, hogy nagyon egészséges, egyeseknél puffadást, böfögést és székrekedést okozhat. Említést érdemel az úgynevezett latex-gyümölcs keresztallergia is: a latexallergiában szenvedőknek nem ajánlott a banán (és számos egyéb gyümölcs) fogyasztása a bennük található allergének nagyfokú hasonlósága miatt. Ha a szervezet allergiás reakciót mutatott az egyik allergénnel szemben, akkor gyakran előfordul, hogy az ahhoz nagyon hasonló szerkezetű másik allergén is okozhat allergiás tüneteket, ezt nevezzük keresztallergiának.

Ha pedig az ízét vagy állagát nem szeretjük zölden

Bár a cikkünkben felsoroltak alapján láthatjuk, hogy az éretlen forma fogyasztása sok szempontból előnyösebb (noha az érett változatnak is megvannak a maga előnyei), nem mindenki kedveli a zöld banán ízét és állagát. Számukra sárgászölden ajánlott enni a banánt, hiszen úgy is rengeteg hasznos tápanyag található benne.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító



Felhasznált irodalom: